Aкт MEGOBARI никогда не станет законом и препятствием в отношениях Грузии с США – депутат

Власти Грузии уверены, что законопроект, принятый комитетом по международным делам Сената США, не станет законом

ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Законопроект MEGOBARI о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей из-за принятия закона об "иноагентах", никогда не станет законом, тем более когда существует реальная основа для перезагрузки отношений между Грузией и США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. Комитет по международным делам Сената США 27 марта поддержал законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence). Для того, чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен соответствующими комитетами обеих палат Конгресса США, а затем – полным составом палат. Как разъяснил депутат, документ был принят лишь комитетом, затем должны последовать пленарные слушания, слушания в Конгрессе, и, прежде чем дело дойдет до подписи президента США Дональда Трампа, должно пройти около 3-4 месяцев. "Последняя попытка у оппозиции намечена на 31 марта – с помощью акта MEGOBARI они пытаются хоть как-то вывести народ на улицу. Я напоминаю общественности, что это ничего не значит", – заявил депутат.Оппозиция намерена 31 марта, в День годовщины Дня референдума о независимости Грузии, провести акцию протеста. Посол США в Грузии нарушила молчание>>Политик также отметил, что власти всегда осторожны и сдержанны в своих высказываниях. Он напомнил о встрече министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с послом США Робин Данниган 14 марта. По словам Мачавариани, между американским дипломатом и главой МИД Грузии состоялась "очень деловая встреча". Законопроект инициировал конгрессмен Джо Уилсон еще при прошлом созыве сената, а разработал документ сенатор-республиканец Джим Риш в соавторстве с коллегой-демократом Джин Шахин.Власти Грузии не раз заявляли о надобности перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр Грузии заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. При этом глава грузинского правительства уверен, что если полностью удастся победить Deep State, то ничто не будет препятствовать перезапуске грузино-американских отношений. Премьер Грузии назвал условия для начала отношений с США с "чистого листа">>Одной из главных задач в администрации Дональда Трампа назвали борьбу с "глубинным государством". На сегодняшний день Трамп добился массовых отставок в госдепартаменте и совете нацбезопасности и начал чистку среди госслужащих. Ведущее в мире агентство по оказанию иностранной помощи USAID объявили "преступной организацией" и проверяют его финансы. Deep State в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим термином власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. Нападки на власти Грузии участятся после модернизации Deep State – Мдинарадзе>>ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

