https://sputnik-georgia.ru/20250401/rasshiren-mandat-komissii-po-rassledovaniyu-prestupleniy-pri-vlasti-saakashvili-292753375.html

Расширен мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили

Расширен мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили

Sputnik Грузия

Ранее в "Грузинской мечте" заявили, что во время работы комиссии четко выявилась необходимость расследования действий, связанных с событиями и после 2012 года 01.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-01T17:42+0400

2025-04-01T17:42+0400

2025-04-01T17:45+0400

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михаил саакашвили

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Парламент Грузии расширил полномочия следственной комиссии по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение". Согласно поправкам в постановление парламента Грузии, комиссия будет заниматься расследованиями преступлений, не только совершенными при правлении "Нацдвижения" с 2003 по 2012 годы, но и преступлениями, совершенными нынешними и бывшими должностными лицами, объединенными в политические партии до сегодняшнего дня. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и будет работать в парламенте три месяца, а после представит свой отчет. Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен>>Как разъяснил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, во время работы комиссии четко выявилась необходимость расследования действий, связанных с событиями после 2012 года. Действия представителей агентурной оппозиции за последние годы являются продолжением того, чем они занимались в прошлом, отметил он. Чем занимается комиссия Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе, по тем или иным обстоятельствам, в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением. Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. Прокуратура Грузии предъявила обвинение основателю TBC банка>>По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти. Уже в марте лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиции за перемены", "Стратегия Агмашенебели", "Дроа", "Гирчи больше свободы", "За Грузию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, единое национальное движение