https://sputnik-georgia.ru/20250404/sektor-vina-v-gruzii-yavlyaetsya-strategicheskim--issledovanie-natsbanka-292794833.html
Сектор вина в Грузии является стратегическим – исследование Нацбанка
Сектор вина в Грузии является стратегическим – исследование Нацбанка
Sputnik Грузия
Отрасль стабильно растет и остается конкурентоспособной на экспортных рынках, заявила глава Нацбанка 04.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-04T22:41+0400
2025-04-04T22:41+0400
2025-04-04T23:40+0400
экономика
грузия
новости
национальное агентство вина
национальный банк грузии
грузинское вино
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сектор производства вина и алкогольных напитков является стратегическим и играет важную роль для финансовой стабильности Грузии, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава на презентации исследования рынка вина. Нацбанк Грузии провел презентацию исследования сектора вина и алкогольных напитков. В ней приняли участие представители финансового и бизнес-сектора, а также госведомств. Исследование включает обзор рынка вина и других алкогольных напитков в Грузии, анализ кредитного портфеля сектора и финансовых показателей производства алкогольных напитков. По ее словам, несмотря на вызовы, сектор продолжает устойчиво расти и сохраняет конкурентоспособные позиции на ключевых экспортных рынках. "Углубленный анализ сектора важен для своевременного выявления тенденций и вызовов в секторе, а также разработки ответных мер", – отметила Турнава. В ходе своего выступления глава Нацбанка подчеркнула, что обсуждение этих вопросов важно как для финансовых институтов при оценке платежеспособности проектов и принятии решений об их кредитовании, так и для компаний, работающих в секторе, и лиц, формирующих политику. Грузия потратит более 17 миллионов лари на продвижение своего вина >>Согласно исследованию, подготовленному Нацбанком Грузии по состоянию на декабрь 2024 года, портфель сектора алкогольных напитков составляет 1,4 млрд лари, из которых около 50% деноминировано в лари. Кроме того, на этот портфель приходится до 4% от общего портфеля бизнес-сектора. Также, по информации регулятора, 31% портфеля алкогольной продукции финансируется в рамках различных государственных программ, из которых 87% приходится на субсидирование процентов. Встреча продолжилась в режиме вопросов и ответов. Заинтересованные стороны обсудили результаты исследования, а также потребности и текущие проблемы сектора. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Число вин Грузии со статусом наименования места происхождения продолжает расти >>Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, национальный банк грузии, грузинское вино, натия турнава
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, национальный банк грузии, грузинское вино, натия турнава
Сектор вина в Грузии является стратегическим – исследование Нацбанка
22:41 04.04.2025 (обновлено: 23:40 04.04.2025)
Отрасль стабильно растет и остается конкурентоспособной на экспортных рынках, заявила глава Нацбанка
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Сектор производства вина и алкогольных напитков является стратегическим и играет важную роль для финансовой стабильности Грузии, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава на презентации исследования рынка вина.
Нацбанк Грузии провел презентацию исследования сектора вина и алкогольных напитков. В ней приняли участие представители финансового и бизнес-сектора, а также госведомств. Исследование включает обзор рынка вина и других алкогольных напитков в Грузии, анализ кредитного портфеля сектора и финансовых показателей производства алкогольных напитков.
"На родине вина сектор производства вина и других алкогольных напитков является стратегическим в силу своей важности и, в то же время, символического значения. Кроме того, этот сектор играет важную роль в финансовой стабильности страны", – заявила Турнава.
По ее словам, несмотря на вызовы, сектор продолжает устойчиво расти и сохраняет конкурентоспособные позиции на ключевых экспортных рынках.
"Углубленный анализ сектора важен для своевременного выявления тенденций и вызовов в секторе, а также разработки ответных мер", – отметила Турнава.
В ходе своего выступления глава Нацбанка подчеркнула, что обсуждение этих вопросов важно как для финансовых институтов при оценке платежеспособности проектов и принятии решений об их кредитовании, так и для компаний, работающих в секторе, и лиц, формирующих политику.
Согласно исследованию, подготовленному Нацбанком Грузии по состоянию на декабрь 2024 года, портфель сектора алкогольных напитков составляет 1,4 млрд лари, из которых около 50% деноминировано в лари.
Кроме того, на этот портфель приходится до 4% от общего портфеля бизнес-сектора.
"Отрасль стабильно растет и остается конкурентоспособной на экспортных рынках. Примечательно, что во всем мире площади виноградников и потребление вина сокращаются, в то время как в Грузии площади виноградников и производство вина увеличиваются", – отмечено в исследовании.
Также, по информации регулятора, 31% портфеля алкогольной продукции финансируется в рамках различных государственных программ, из которых 87% приходится на субсидирование процентов.
Встреча продолжилась в режиме вопросов и ответов. Заинтересованные стороны обсудили результаты исследования, а также потребности и текущие проблемы сектора.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.