https://sputnik-georgia.ru/20250404/voru-v-zakone-predyavili-zaochno-obvinenie-v-gruzii-292792343.html

"Вору в законе" предъявили заочно обвинение в Грузии

"Вору в законе" предъявили заочно обвинение в Грузии

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 9 лет лишения свободы 04.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-04T18:03+0400

2025-04-04T18:03+0400

2025-04-04T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. МВД Грузии предъявило заочно обвинение "вору в законе" грузинского происхождения Тенгизу Хоперия по прозвищу "Чинка" и задержало 13 человек в Тбилиси, Ланчхути и Батуми за связь с ним, говорится в сообщении ведомства. В частности, за членство в т.н. " воровском мире задержаны" пять человек, за поддержку "воровского мира" – три человека и за обращение к "воровскому миру" – пять человек. Из общего числа задержанных пятеро были в прошлом судимы за различные преступления. Следствие установило, что обвиняемые были связаны с так называемыми "ворами в законе", выполняли их поручения и активно участвовали в деятельности "воровского мира". Борьба с "воровским миром" в Грузии – задержанным предъявлены обвинения >>Путем "воровских разборок", запугивания, угроз, использования своего криминального влияния и незаконных действий, а также с целью получения власти и авторитета, задержанные осуществляли деятельность "воровского мира" в регионе Гурия и муниципалитете Ланчхути для получения выгоды. В результате обыска личных вещей и жилых домов обвиняемых, полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались друг с другом и находящимися за границей "ворами в законе", также были изъяты огнестрельное и холодное оружие, патроны, взрывные устройства, наркотическое средство "марихуана" и деньги. В случае подтверждения вины задержанным грозит до 9 лет лишения свободы. Борьба с "воровским миром" в Грузии – на Западе страны задержаны двое >>Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе "вора в законе" стали уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, а участие в "воровской разборке" или сходке, оказание помощи "воровскому миру" и обращение к "вору в законе" или членам "воровского мира" за помощью – с 2018-го. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, воровское сообщество, вор в законе