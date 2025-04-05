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Лидеру партии "Лело для Грузии" избрали залог в размере 50 тысяч лари
Лидеру партии "Лело для Грузии" избрали залог в размере 50 тысяч лари
Sputnik Грузия
Джапаридзе не явился на заседание следственной парламентской комиссии 25 марта 05.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-05T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения одному из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. Джапаридзе 4 апреля было предъявлено обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии. По данным прокуратуры, он не явился на заседание комиссии 25 марта. Расширен мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили >>Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Ранее другой лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе также отказался выступить перед комиссией. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат >>Уже 1 апреля прокуратура предъявила Хазарадзе обвинение по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Тбилисский городской суд избрал ему залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения. Полномочия комиссии Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, мамука хазарадзе, тбилисский городской суд
Лидеру партии "Лело для Грузии" избрали залог в размере 50 тысяч лари
14:14 05.04.2025 (обновлено: 14:29 05.04.2025)
Джапаридзе не явился на заседание следственной парламентской комиссии 25 марта
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения одному из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
Джапаридзе 4 апреля было предъявлено обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии. По данным прокуратуры, он не явился на заседание комиссии 25 марта.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах.
Ранее другой лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе также отказался выступить перед комиссией.
Уже 1 апреля прокуратура предъявила Хазарадзе обвинение по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Тбилисский городской суд избрал ему залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения.
Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:
пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях;
убийства, насилие, вмешательство в частную жизнь;
коррупция и давление на бизнес с целью изъятия активов и вымогательства денег;
захват медиасредств у их законных владельцев;
признание начала войны 2008 года и обвинение грузинских военных в военных преступлениях.
Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.
Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний.
По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников.
Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников.