https://sputnik-georgia.ru/20250405/lideru-partii-lelo-dlya-gruzii-izbrali-zalog-v-razmere-50-tysyach-lari-292800215.html

Лидеру партии "Лело для Грузии" избрали залог в размере 50 тысяч лари

Лидеру партии "Лело для Грузии" избрали залог в размере 50 тысяч лари

Sputnik Грузия

Джапаридзе не явился на заседание следственной парламентской комиссии 25 марта 05.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-05T14:14+0400

2025-04-05T14:14+0400

2025-04-05T14:29+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

мамука хазарадзе

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249374314_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_453f6fb4084874b60cbfd5fd87390e84.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения одному из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. Джапаридзе 4 апреля было предъявлено обвинение в невыполнении законного требования временной следственной комиссии парламента Грузии. По данным прокуратуры, он не явился на заседание комиссии 25 марта. Расширен мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили >>Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года и изначально должна была расследовать преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" с 2003 по 2012 год. Уже 1 апреля мандат был расширен, и теперь она также занимается расследованием деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Ранее другой лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе также отказался выступить перед комиссией. Следственная комиссия в парламенте Грузии преподаст урок будущим властям – депутат >>Уже 1 апреля прокуратура предъявила Хазарадзе обвинение по статье "Невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии" УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года. Тбилисский городской суд избрал ему залог в размере 50 тысяч лари в качестве меры пресечения. Полномочия комиссии Как ранее заявили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основным предметом изучения комиссии, которую возглавила экс-министр юстиции Грузии, ныне депутат от правящей силы Тея Цулукиани, станут:Согласно регламенту парламента Грузии, временная следственная комиссия вправе по тем или иным обстоятельствам в связи с изучаемым вопросом приглашать или брать письменные объяснения у любого лица. Отказ от дачи показаний является уголовным преступлением.Это не реванш! "Грузинская мечта" о комиссии по расследованию преступлений "Нацдвижения">>Место и периодичность проведения заседаний временной следственной комиссии определяет комиссия, но в месяц должно проводиться не менее двух заседаний. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, мамука хазарадзе, тбилисский городской суд