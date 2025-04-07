https://sputnik-georgia.ru/20250407/skolko-gruza-obrabotal-krupneyshiy-port-gruzii-292819663.html

Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

Сколько груза обработал крупнейший порт Грузии

Sputnik Грузия

В первом квартале 2024 года объем обработанных портом контейнеров составил 126 512 TEU 07.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-07T23:33+0400

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2025-04-07T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Крупнейший морской порт на западе Грузии Поти обработал 146,468 TEU контейнеров в первом квартале 2025 года, превысив аналогичные показатели 2024 года на 15,7%, говорится в сообщении морского оператора APM Terminals Poti. Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. По информации компании, в первом квартале 2024 года объем обработанных портом контейнеров составил 126 512 TEU. За отчетный период выросло и количество контейнеровозов в порту. С начала года APM Terminal Poti принял 81 контейнеровоз, а за аналогичный период 2024 года – 74. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные >>В январе-марте порт обработал 82 369 тонн насыпных грузов, на 121% больше, чем за отчетный период 2024 года. Компания отметила, что в этом году зафиксировано наибольшее количество обработанных контейнеров за первый квартал последних четырех лет (2022-2025), а также количество принятых контейнеровозов. Контейнерооборот порта Поти в 2024 году составил 545,297 TEU. Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах >>В прошлом году APM Terminal Poti принял в общей сложности 313 контейнеровозов и обработал 74 173 транспортных средства. В 2022 году объем обработанных портом контейнеров составил 357 857 TEU, в 2023 году – 592 589 TEU. В 2022 году порт Поти обработал 47 537 транспортных средств, в 2023 году – 80 454. Потийский порт сегодня Многоцелевое сооружение Потийского порта имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. В Грузии планируют ввести плату за контейнеры в морских портах >>С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, apm terminals, потийский порт