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"Нацдвижению" дали зеленый свет на участие в выборах в Грузии

"Нацдвижению" дали зеленый свет на участие в выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T12:48+0400

2025-04-15T12:48+0400

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единое национальное движение

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Срок деятельности временной парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных бывшей правящей партией "Единое национальное движение" продлят на один месяц, что даст возможность "коллективному Нацдвижению" участвовать в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Вопрос о необходимости продления трехмесячного периода деятельности комиссии минимум на один месяц на прошлой неделе подняла глава комиссии Тея Цулукиани. Инициативу накануне рассмотрели и поддержали на заседании члены парламентского большинства. Ранее также были расширены полномочия комиссии, и теперь она занимается расследованиями преступлений, не только совершенными при правлении "Нацдвижения" с 2003 по 2012 годы. Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Ранее Мдинарадзе заявил, что "коллективное "Нацдвижение" не сможет участвовать не только в выборах в органы местного самоуправления, но и в любых выборах, проводимых в Грузии, так как они будут объявлены неконституционными и их деятельность будет запрещена. Скандал с заседаниями комиссии парламента Грузии: оппозиционеры понесут наказание>>Как заявил Мдинарадзе на брифинге в понедельник после заседания парламентского большинства, они не откажутся от продления срока деятельности следственной комиссии, так как участие "коллективного Нацдвижения" в выборах местного самоуправления не представляет проблемы для правящей команды. "Мы готовы, чтобы сначала грузинский народ дал надлежащий ответ партиям-агентам на местных выборах текущего года, и чтобы мы славно победили, а затем подготовим очень солидный и основанный на фактах конституционный иск, который, в свою очередь, объективно должен стать основанием для запрета "коллективного Нацдвижения" в этом же году вскоре после выборов в органы местного самоуправления", - заявил Мдинарадзе. Правящая команда никому не позволит спекулировать этим вопросом ни внутри страны, ни за ее пределами, подчеркнул Мдинарадзе. "Мы никому не позволим спекулировать тем, что "Грузинская мечта" ускорила запрет "коллективного Нацдвижения" непосредственно перед выборами в органы местного самоуправления, и так как возникла необходимость продлить срок работы комиссии, мы определенно не будем пытаться форсировать действия", - отметил он. Страсти по парламентской комиссии в Грузии, бойкот или преступление >>Мдинарадзе уверен, что следственная комиссия раскроет еще много историй, которые позволят более четко выявить действия партий-агентов и политиков, и результаты работы комиссии будут доведены до обещанного логического конца. "Что касается "коллективного Нацдвижения", мы ожидаем, что после нашего заявления их хозяева и спонсоры дадут им поручение, и им придется участвовать в последних для них выборах, где мы еще раз покажем всем, насколько безрезультатны любые попытки заменить власть агентурой внешних сил в независимой и уважающей себя Грузии". – заявил он. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. Что касается временной следственной комиссии, то она была создана в парламенте Грузии 5 февраля. По итогам работы комиссия подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии, предположительно, в начале сентября. В заключении комиссии будут содержаться рекомендации о предусмотренных Конституцией мерах политической и правовой реакции в отношении преступников. Отчет, утвержденный парламентом, будет передан прокуратуре и другим соответствующим органам в соответствии с законодательством Грузии для принятия последующих мер и обеспечения наказания преступников. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили – на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создали свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением". Мандат комиссии по расследованию преступлений при власти Саакашвили будет расширен>>Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более 70 чиновникам. Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, тея цулукиани, единое национальное движение, парламент грузии