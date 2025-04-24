https://sputnik-georgia.ru/20250424/politolog-zurabishvili-priznala-chto-oppozitsiya-v-gruzii--eto-gotovye-na-vse-inoagenty-293031929.html

Политолог: Зурабишвили признала, что оппозиция в Грузии – это готовые на все иноагенты

Политолог: Зурабишвили признала, что оппозиция в Грузии – это готовые на все иноагенты

Sputnik Грузия

Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T17:49+0400

2025-04-24T17:49+0400

2025-04-24T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Интервью экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили российским пранкерам показало, что вся грузинская оппозиция – это иностранные агенты, которые за деньги придают интересы страны и пытаются свергнуть избранные власти, заявил политолог Павел Данилин в интервью "Sputnik Грузия". Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили, стали жертвами известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили им, представившись Гарри Каспаровым*. В интервью пранкерам Зурабишвили и Нануашвили пожаловались на проблемы с зарубежным финансированием для грузинских НПО. А Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране. "Я думаю, что несмотря на то, что для грузин не стала новостью все это, я думаю, что многие задумались о том, кого они делали лидером общественного мнения, кто был их президент. Потому что если бы подобные слова произнес бы Ельцин в свое время, то в России огромнейшее недовольство было бы в связи с подобными заявлениями", – считает Данилин. При этом политолог не исключает, что после подобного признания в предательстве, многие отвернутся от экс-президента Грузии. Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID. В интервью пранкерам Зурабишвили рассказала о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID). Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее мнению, находятся в бедственном положении. Выполняют приказы из-за рубежа – Каладзе оценил пранк-интервью экс-президента Грузии >>При этом она призналась, что у нее есть список НПО, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада. Нануашвили, в свою очередь, также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился. Экс-омбудсмен заявил, что в Грузии довольно непредсказуемая ситуация и ожидаемы всевозможные сценарии. Он также заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране, как на Майдане на Украине. Глава МИД Грузии прокомментировала "интервью" Лексуса и Вована >>Кроме того, Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства. Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне принятия критической резолюции ПАСЕ по Грузии и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером. Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии>>После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования. Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.* признан в России иноагентомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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