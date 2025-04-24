https://sputnik-georgia.ru/20250424/politolog-zurabishvili-priznala-chto-oppozitsiya-v-gruzii--eto-gotovye-na-vse-inoagenty-293031929.html
Политолог: Зурабишвили признала, что оппозиция в Грузии – это готовые на все иноагенты
Политолог: Зурабишвили признала, что оппозиция в Грузии – это готовые на все иноагенты
Sputnik Грузия
Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID 24.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-24T17:49+0400
2025-04-24T17:49+0400
2025-04-24T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Интервью экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили российским пранкерам показало, что вся грузинская оппозиция – это иностранные агенты, которые за деньги придают интересы страны и пытаются свергнуть избранные власти, заявил политолог Павел Данилин в интервью "Sputnik Грузия". Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили, стали жертвами известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили им, представившись Гарри Каспаровым*. В интервью пранкерам Зурабишвили и Нануашвили пожаловались на проблемы с зарубежным финансированием для грузинских НПО. А Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране. "Я думаю, что несмотря на то, что для грузин не стала новостью все это, я думаю, что многие задумались о том, кого они делали лидером общественного мнения, кто был их президент. Потому что если бы подобные слова произнес бы Ельцин в свое время, то в России огромнейшее недовольство было бы в связи с подобными заявлениями", – считает Данилин. При этом политолог не исключает, что после подобного признания в предательстве, многие отвернутся от экс-президента Грузии. Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID. В интервью пранкерам Зурабишвили рассказала о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID). Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее мнению, находятся в бедственном положении. Выполняют приказы из-за рубежа – Каладзе оценил пранк-интервью экс-президента Грузии >>При этом она призналась, что у нее есть список НПО, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада. Нануашвили, в свою очередь, также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился. Экс-омбудсмен заявил, что в Грузии довольно непредсказуемая ситуация и ожидаемы всевозможные сценарии. Он также заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране, как на Майдане на Украине. Глава МИД Грузии прокомментировала "интервью" Лексуса и Вована >>Кроме того, Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства. Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне принятия критической резолюции ПАСЕ по Грузии и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером. Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии>>После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования. Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.* признан в России иноагентомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, украина, саломе зурабишвили , уча нануашвили, вован, usaid
Политолог: Зурабишвили признала, что оппозиция в Грузии – это готовые на все иноагенты
17:49 24.04.2025 (обновлено: 18:08 24.04.2025)
Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Интервью экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили российским пранкерам показало, что вся грузинская оппозиция – это иностранные агенты, которые за деньги придают интересы страны и пытаются свергнуть избранные власти, заявил политолог Павел Данилин в интервью "Sputnik Грузия".
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили, стали жертвами известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили им, представившись Гарри Каспаровым*.
"То, что сказала Зурабишвили, это, конечно, не секрет. Но это очевидно показывает, что вся т. н. грузинская оппозиция – это иностранные агенты в прямом смысле этого слова. Это те люди, которые за деньги придают интересы своей страны. Те люди, которые за деньги устраивают митинги. За деньги пытаются свергнуть избранные власти. За деньги готовы на любые подлости, на переворот в буквальном смысле этого слова", – сказал Данилин.
В интервью пранкерам Зурабишвили и Нануашвили пожаловались на проблемы с зарубежным финансированием для грузинских НПО. А Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране.
"Я думаю, что несмотря на то, что для грузин не стала новостью все это, я думаю, что многие задумались о том, кого они делали лидером общественного мнения, кто был их президент. Потому что если бы подобные слова произнес бы Ельцин в свое время, то в России огромнейшее недовольство было бы в связи с подобными заявлениями", – считает Данилин.
При этом политолог не исключает, что после подобного признания в предательстве, многие отвернутся от экс-президента Грузии.
"Фактически человек расписался в предательстве, расписался в том, что готов ради своего корыстного выбора бросить свою страну на растерзание европейским шакалам. Это, конечно, очень печально для грузин. Я думаю, что многие отвернутся от Зурабишвили и ее команды", – сказал политолог.
Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID.
В интервью пранкерам Зурабишвили рассказала о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID).
Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее мнению, находятся в бедственном положении.
При этом она призналась, что у нее есть список НПО, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада.
Нануашвили, в свою очередь, также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился.
Экс-омбудсмен заявил, что в Грузии довольно непредсказуемая ситуация и ожидаемы всевозможные сценарии. Он также заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране, как на Майдане на Украине.
Кроме того, Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства.
Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне принятия критической резолюции ПАСЕ по Грузии и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером.
После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования.
Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих.
* признан в России иноагентом