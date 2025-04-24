https://sputnik-georgia.ru/20250424/vypolnyayut-prikazy-iz-za-rubezha--kaladze-otsenil-prank-intervyu-eks-prezidenta-gruzii-293029433.html

Выполняют приказы из-за рубежа – Каладзе оценил пранк-интервью экс-президента Грузии

Выполняют приказы из-за рубежа – Каладзе оценил пранк-интервью экс-президента Грузии

Sputnik Грузия

Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID 24.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-24T15:45+0400

2025-04-24T15:45+0400

2025-04-24T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Очередное подтверждение того, что происходящие в Грузии в последние годы события управлялись и финансировались из-за рубежа, так генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе оценил интервью экс-президента Зурабишвили и бывшего омбудсмена Нануашвили известным пранкерам. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-омбудсмен Грузии, ныне глава НПО "Институт исследования демократии" Уча Нануашвили стали жертвами известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), которые позвонили им, представившись Гарри Каспаровым*.В интервью пранкерам они пожаловались на проблемы с зарубежным финансированием для грузинских НПО. А Нануашвили заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране. По его словам, как Зурабишвили, так и Нануашвили напрямую представляют собой агентурную сеть и управляются извне. Пранкеры позвонили экс-президенту от имени Гарри Каспарова* и задали ей вопрос о том, кто пострадал после прекращения финансирования от USAID. В интервью пранкерам Зурабишвили рассказала о проблемах СМИ и НПО из-за отмены финансирования от американской организации "Агентство США по международному развитию" (USAID). Глава МИД Грузии прокомментировала "интервью" Лексуса и Вована >>Зурабишвили назвала три сферы – СМИ, профсоюзы и неправительственные организации, которые, по ее мнению, находятся в бедственном положении. При этом она призналась, что у нее есть список НПО, материальная поддержка которых в интересах оппозиции и Запада. Нануашвили в свою очередь также отметил, что после прекращения финансирования USAID, а также получения средств из посольства США и Европарламента, сейчас из-за закона об "иноагентах" вопрос получения денег усложнился. Экс-омбудсмен заявил, что в Грузии довольно непредсказуемая ситуация и ожидаемы всевозможные сценарии. Он также заявил о наличии неофициальных вооруженных подразделений на акциях протеста в стране, как на Майдане на Украине. Экс-президент пожаловалась пранкерам на положение СМИ и НПО в Грузии>>Кроме того, Нануашвили заявил, что надеется на увеличение количества людей на улицах и расширение географии протеста. При этом он считает, что у оппозиции нет лидера и единства. Интервью Нануашвили было записано предположительно в феврале-марте, так как он говорит о вероятности развития событий в апреле 2025 года на фоне принятия критической резолюции ПАСЕ по Грузии и планах Зурабишвили открыть офис в Тбилиси и стать неформальным лидером. На акциях протеста есть вооруженные подразделения – экс-омбудсмен Грузии>>После этого власти Грузии приняли ряд решений об ужесточении наказаний за участие в акциях протеста, нападение на полицию и более жестокий закон об "иноагентах", который окончательно закрыл возможности политическим партиям и связанным с ними организациям получения иностранного финансирования. Акции протеста в Грузии начались 28 ноября 2024 года и продолжаются по сей день. Периодически они переходят в силовое противостояние с полицией, которое завершается арестами протестующих. * признан в России иноагентомПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, украина, уча нануашвили, саломе зурабишвили , каха каладзе, usaid