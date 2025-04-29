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Обыски в домах оппозиционеров – прокуратура Грузии разъяснила причины

Обыски в домах оппозиционеров – прокуратура Грузии разъяснила причины

Sputnik Грузия

Прокуратура Грузии ведет следствие по нескольким уголовным делам, в том числе "Саботаж" и "Попытка саботажа при отягчающих обстоятельствах" 29.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-29T14:53+0400

2025-04-29T14:53+0400

2025-04-29T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Обыски в домах лидеров гражданских фондов и ряда НПО проводятся в рамках расследования дела о саботаже и помощи во вражеской деятельности иностранной организацией, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии. Утром во вторник, 29 апреля, в домах руководителей и активистов ряда фондов и НПО, связанных с финансированием оппозиционных акций протеста в Грузии, чьи счета были арестованы 17 марта, Нануки Жоржолиани, Александра Цкитишвили, Лаши Арвеладзе, Гуги Хелая и Мариам Баджелидзе прошли обыски. Как пояснили в Генеральной прокуратуре, обыски были произведены на основании постановления Тбилисского городского суда в рамках расследования дела по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: "Саботаж", "Попытка саботажа при отягчающих обстоятельствах", "Оказание иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности" и "Финансирование деятельности, направленной против конституционного устройства и основ национальной безопасности Грузии". Разрешение выдано для получения следствием важной доказательной документации и информации. Детали следствияПрокуратура Грузии на основании решения суда 17 марта 2025 года наложила арест на банковские счета и находящиеся на них денежные средства пяти организаций: Nanukas Found, Prosperity, Фонд "Друг для друга 24/7", "Сирцхвилиа" и Georgian Human Rights House.По данным прокуратуры, банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно, и с декабря 2024 года с них было потрачено более 2 миллионов лари.Т. н. "фонды" направляли основную часть полученных финансовых ресурсов на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные действия, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений, отметили в прокуратуре.В Грузии наложили арест на счет фонда, помогающего участникам акций протестов>>В частности, из указанных фондов прием и выдача денег производились для следующих целей, которые в том числе были прямо указаны в транзакциях: "для необходимого оснащения акции", "на то, что нужно для борьбы", "приобретение инвентаря для акций", "на приобретение пиротехники", "приобретение противогазов для детей на передовой" и др.Как отметили в прокуратуре, указанные суммы предназначались для финансирования насильственных группировок, которые во время нападения на сотрудников правоохранительных органов находились на т. н. "передовой линии" и осуществляли насильственные действия, в результате которых десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующие получили повреждения различной степени тяжести.Как пояснили в прокуратуре, банковские счета и находящиеся на них денежные средства указанных фондов были арестованы, принимая во внимание те обстоятельства, что т. н. "фонды" использовали основную часть собранных средств "для финансового обеспечения лиц, обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей, и тем самым, помимо финансирования насильственных действий, они создают основания для поощрения лиц к вовлечению в незаконные действия с целью получения материальных выгод".Следствие установило, что с 28 ноября 2024 года акции протеста перед зданием парламента Грузии и в различных местах по всей стране, так называемые "марши" и некоторые другие мероприятия, за короткий промежуток времени приобрели насильственный характер и вышли за рамки, установленные законом.По информации прокуратуры, это все проявилось в том числе в повреждении здания парламента на проспекте Руставели и другого частного имущества, в использовании предметов или веществ, опасных для жизни и здоровья людей, нападении и оказании насильственного сопротивления сотрудникам полиции, а также в других немирных действиях.Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии в 2024 – сколько человек оштрафовали>>В результате насильственных действий пострадали 55 человек, большинство из которых – сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в результате пожара были повреждены административные здания и выведена из строя спецтехника."Параллельно с вышеупомянутыми противоправными действиями в общественных пространствах распространялась информация, согласно которой отдельные физические и юридические лица мобилизовывали денежные средства, значительная часть которых шла на нужды лиц, причастных к противоправным действиям", – отметили в прокуратуре.В связи с этим были детально изучены банковские операции тех юридических и физических лиц, в отношении которых возникло обоснованное предположение, что в связи с продолжающимися акциями протеста они осуществляли материальную поддержку различных незаконных, а в отдельных случаях и преступных действий.По данным следствия, во многих случаях сбор и передача финансовых средств для организации незаконной и преступной деятельности осуществляется через т. н. "фонды".В прокуратуре подчеркнули, что указанные организации напрямую направляли средства на финансирование противоправной деятельности, призывали общественность к неповиновению и совершению других противоправных действий.Организационная и финансовая деятельность конкретных фондов направлена на обеспечение материальной помощи правонарушителям и членам их семей.Следствие по делу продолжается, и прокуратура обещала периодически предоставлять общественности информацию о ее ходе.Акции в ТбилисиВ Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от европейской интеграции и требовали отмены этого решения.До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.Премьер Грузии поблагодарил протестующих>>Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.Между тем оппоненты "Грузинской мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, нанука жоржолиани, тбилисский городской суд, тбилиси