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Вечно живые: Театр Грибоедова и Великая Отечественная война

Вечно живые: Театр Грибоедова и Великая Отечественная война

Sputnik Грузия

80 лет Победы в Великой Отечественной войне – даже в те трудные времена русский театр Грузии стоял рядом со своим народом 07.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-07T19:30+0400

2025-05-07T19:30+0400

2025-05-07T19:30+0400

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У Грибоедовского есть спектакли на тему войны, к которой театр неизменно обращается вот уже 80 лет. Ведь Война – наша непреходящая боль, Победа – великая радость, а герои Великой Отечественной, как уже давно сказано Виктором Розовым, – "вечно живые".Это была народная трагедия нового типа – с коллективным главным героем, который дает отпор захватчикам. И в то же время – трогательная и трагическая история о том, сколько молодых жизней и судеб сносит на своем пути война. В самом начале пьесы героине выпадает предсказание: ты полюбишь, но его убьют. Так и случилось: она влюбилась в молодого лейтенанта, и он погиб мученической смертью.В 1956 году театр имени А. С. Грибоедова выпустил спектакль "Любовь навсегда" по пьесе Виктора Розова "Вечно живые". Добавим, что Грибоедовский театр своей постановкой опередил и московский театр "Современник", и ленинградский театр им. Комиссаржевской и, конечно, картину "Летят журавли". Пьеса была поставлена Мери Ольшаницкой, а главную роль сыграла Наталья Бурмистрова.Рецензент газеты "Заря Востока" так описывал игру актрисы: "Есть сцены в спектакле, где Бурмистрова достигает большой драматической силы, поистине покоряя зрителя. Вот она слушает рассказ вернувшегося с фронта Владимира о гибели Бориса. Ни одного слова, ни одной реплики нет у нее на протяжении довольно продолжительного монолога Владимира.Но как передает актриса трагедию этой минуты! Ее Вероника не сводит глаз с юноши. Сколько глубокого горя, надежды, а затем отчаяния в этих глазах. Медленно скатывается по щеке одинокая, горькая слеза. И мы видим, как в это мгновение непроизвольным движением подносят платки к глазам десятки рук в зале".А уже через четыре года Наталья Бурмистрова сыграет главную роль в спектакле "Барабанщица" Афанасия Салынского, и Тбилиси, можно сказать, сойдет с ума от восторга!Главная героиня, Нила Снижко, – девушка с дурной славой, все знают о ее связях с фашистами и все ее ненавидят. На самом деле она подпольщица и выполняет спецзадание в тылу врага."Театралы и сегодня помнят ее искрометный танец в "Барабанщице". Это сочетание красоты, сценического обаяния и актерского мастерства редко кому бывает дано", – писала журналист, театровед Нелли Узнадзе."После "Барабанщицы" половина мужского населения города влюбилась в Наталью Михайловну, – признавался Котэ Махарадзе. – В числе влюбленных был и я. Она покорила всех своим талантом, внешними данными, пластикой".Объясняется это просто: у других не было темпераментного тбилисского зрителя, особенно его мужской половины, от которой исходила направленная на актрису мощная энергетическая волна, и актриса возвращала ее в зрительный зал, удвоив ее силой своей красоты и таланта".Прошло четыре года, и на сцене Грибоедовского зажглась еще одна яркая звезда. В спектакле "Дневник Анны Франк" Фрэнсиса Гудрича и Элберта Хаккета в постановке Медеи Кучухидзе дебютировала Ариадна Шенгелая и она потрясла тбилисского зрителя.Спектаклем и игрой актрисы настолько был впечатлен великий Акакий Хорава, что даже опубликовал свою рецензию. "Давно закончилась Вторая Мировая война, но земля, пропитанная кровью погибших, до сих пор не высохла, – писал Хорава. – К сожалению, в репертуаре наших театров не уделяется достаточно места теме борьбы за мир. И если иногда то там, то тут появляются подобные спектакли, им не хватает убедительности, напора..."С этой точки зрения отличается постановка Грибоедовского театра "Дневник Анны Франк", которая на фоне нашей жизни может быть признана радостной, жизнеутверждающей. В постановке нет ни фашистов, ни кровопролития, ни стрельбы из автоматов и пулеметов, не показаны фашистские методы человеческих пыток, но все равно ясно ощущаются зверства гитлеровцев, беспощадность, ужас войны…Постановщик Медея Кучухидзе закончила режиссерский факультет Театрального института в 1962 году. Грибоедовский театр пригласил ее для постановки спектакля "Дневник Анны Франк" и не ошибся в выборе - дебют молодого режиссера на большой сцене увенчался успехом. Видно, что режиссер хорошо понимает свою функцию в постановке в том, что главный на сцене – актер и созданный им художественный образ. Как говорится, "режиссер растворился в актерах".Ничего лишнего, неоправданного, во всем чувствуется организующая роль режиссера… Не могу не высказать восхищения игрой Ариадны Шенгелая. Думаю, зритель согласится со мной, если я скажу, что это венец постановки. Она предстала перед нами как очень талантливая, привлекательная, наделенная всеми качествами мастерства актриса.Памятник погибшим в ВОВ грузинским летчикам установили в Ингушетии>>Хороший голос, яркая внешность, говорящие глаза, темперамент, искренние слова и осмысленные действия, чувство сцены, подлинность переживаний – все это редко соединяется в одном актере. Но именно такой предстала перед нами А. Шенгелая, и это позволило актрисе создать психологически очень сложный образ.Ее Анна умная, отзывчивая, любящая, волевая, полная жизни. Мы верим, что если бы девочке представилась возможность, из нее вырос бы большой деятель литературы или искусства. Глядя на нее, не чувствуется, что перед нами актриса – нет, это настоящая Анна, настолько правдивая, что каждое переживание доходит прямо до сердца зрителей, вместе с ней смеешься, горюешь, радуешься.В 1975 году главный режиссер театра имени Грибоедова Александр Товстоногов поставил спектакль "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева.Товстоногов занял в спектакле практически всю молодежь театра и создал пронзительный реквием по молодым людям, погибшим ради победы над фашизмом. Как всегда, режиссер сумел найти такие ходы, приемы, интонации, чтобы спектакль воспринимался зрителем не как историческая хроника, а как живой рассказ о наших же современниках.Он выбрал из романа те эпизоды, в которых каждый из молодогвардейцев предстает перед лицом смерти. "Те, кто помнят "Молодую гвардию" Сандро Товстоногова, – пишет театровед Лела Очиаури, – помнят и то, как обобщил режиссер жизнь и смерть молодогвардейцев во время Второй мировой войны и обратил идеологический пафос в общечеловеческую идею борьбы с насилием, войной".Один из участников спектакля, Народный артист Грузии Борис Казинец (ныне возглавляющий Театр русской классики в Вашингтоне) вспоминает: "Спектакль "Молодая гвардия". Голая сцена, без кулис, с колосниками, арматурой, кирпичной задней стеной – эта режиссерская находка создавала ощущение тревоги и зла.Александр Георгиевич выстроил спектакль так, что в нем не было идеологического пафоса, без чего не мог обойтись автор романа А. Фадеев. На сцене группа молодых ребят, восставших против врага – за своих родных, друзей, землю, а не "за партию", "за Сталина".Очень по-земному – правдиво и искренне – существовали в образах своих героев Валерий Харютченко, Людвига Карлова, Волемир Грузец, Замира Григорян, Тамара Шотадзе, Людмила Артемова, Владимир Бурмистров. Фашистские офицеры в исполнении Михаила Иоффе и Юрия Суханова выглядели умными, коварными и жестокими врагами без малейшей карикатурности, что мы не раз видели в фильмах и театральных постановках".Но, знаете, театр тем и замечателен, что это – дело живое, и даже в трагических постановках порой случаются комические ситуации – как проверка на прочность для актера, стоящего в этот момент на сцене. Так случилось и с "Молодой гвардией"."Прекрасный актер Суханов часто делал оговорки в тексте роли, – вспоминает Борис Казинец. – На этот раз такая оговорка произошла в сцене допроса молодогвардейцев. На первом плане я в роли Валько, руководителя горкома, за моей спиной – очень эффектно выстроенная группа ребят, которых после избиения бросили в подвал. За ними охрана с взаправдашними овчарками, а по обе стороны офицеры – Суханов и Иоффе.Суханов ведет по первому плану мальчика, у которого нашли пачку немецких сигарет, и допытывается, кто ему дал эту пачку. "Этот?" – спрашивает фашист. Мальчик молчит. Юра повторяет этот вопрос много раз, перед каждым молодогвардейцем. Мальчик молчит.Тогда фашист должен произнести фразу: "Этот мальчик плохо кончит!" И вот эту фразу Суханов произносит следующим образом: "Этот мальчиТ плохо кончиК!" Для всех нас наступила настоящая пытка, похлеще фашистской. Мы погибали от смеха! Но как это скрыть? Кто упал на пол, кто отвернулся, кто закрыл лицо руками, изображая плач... А мне скрыться было негде, и я на первом плане застыл как статуя, стиснув до боли зубы".О забавном случаем, связанном с этим спектаклем, вспомнил и Волемир Грузец, заслуженный артист Грузии, ныне – актер Калининградского областного драматического театра: "Идет спектакль "Молодая гвардия". Я исполняю роль Осьмухина. В одной из мизансцен Осьмухин у себя дома. Его мучают боли, связанные с аппендицитом. Он стоит, облокотившись на сундук, в котором скрывается от немцев его сестра. В дом врываются немцы. На ломаном русском языке один из них спрашивает Осьмухина: "Где сестра?"В Тбилиси обсудили значение Дня Победы для Грузии>>И вдруг я, в полном несоответствии с текстом, отчего-то чистосердечно отвечаю: "В сундуке". От хохота актрисы, исполнявшей роль сестры, сундук закачался! Немец в восторге завопил на чистейшем русском языке: "В сундуке! В сундуке!" И давясь от смеха, ускакал за кулисы! Результат: Осьмухин, вопреки сюжету, остался жив, а "немец" еще долго не мог забыть "героических" брата и сестру".В разные годы на сцене Грибоедовского театра был поставлен целый ряд замечательных спектаклей на тему событий Великой Отечественной. В их числе – "Горы, горы кавказские" Амирана Абшилава (режиссер – Лери Паксашвили), "Перебежчик" братьев Тур (режиссер – Мавр Пясецкий), "Рядовые" Алексея Дударева (режиссеры – Гизо Жордания, Лейла Джаши).Из спектаклей последних лет нельзя не отметить музыкальную драму "Гетто" по пьесе Джошуа Собола в постановке художественного руководителя театра Автандила Варсимашвили на музыку Иосифа Барданашвили (Израиль). Премьера состоялась 10 мая 2010 года в Батумском государственном драматическом театре им. И. Чавчавадзе – в ознаменование 65-летия Великой Победы.18 мая этим спектаклем была открыта вновь отремонтированная Большая сцена Грибоедовского театра.Пьеса основана на реальных событиях 1942-43 гг. и повествует о том периоде Второй мировой войны, когда в Вильнюсе, оккупированном нацистами, в еврейском гетто был создан профессиональный театр. Это пронзительная, исполненная трагизма история о том, как обреченные на смерть люди противостоят судьбе своим искусством и своей любовью.За эти годы спектаклю рукоплескали зрители Каира, Стамбула, Одессы, Санкт-Петербурга, Баку..."Я очень люблю спектакль "Гетто", – рассказывает исполнитель роли Киттеля Аполлон Кублашвили. – К своему герою отношусь сложно. Ну, все понятно, он – фриц, они – евреи, и они друг другу – враги. Но я в этой роли ищу способ, чтобы как-то оправдать свой персонаж. Играю так, чтобы было ясно: он по-настоящему влюбляется в еврейскую девушку.Пьеса, как вы знаете, основана на подлинных событиях, и я – как бы вам это объяснить? – стараюсь показать, что сам прототип героя не расстрелял бы узников гетто, если бы на то была только его воля. Но… Так написана пьеса, а он – герой этой пьесы, и от него ничего не зависит. Мне его очень жаль, и в знак уважения к его трагической фигуре я играю эту роль от всего сердца".В заключение хотелось бы еще раз повторить те слова, которыми мы и начали этот небольшой цикл статей на тему "Театр Грибоедова и Великая Отечественная война". Русский театр Грузии трудился и продолжает трудиться во благо страны. Каждый день он стоял и стоит рядом со своим народом – во всех радостях и горестях. Дай бог, чтобы театру и его верным зрителям доводилось бы делиться друг с другом только счастьем. И никогда – бедой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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