https://sputnik-georgia.ru/20250508/natalya-burmistrova--aktrisa-na-peredovoy-293228123.html

Наталья Бурмистрова – актриса на передовой

Наталья Бурмистрова – актриса на передовой

Sputnik Грузия

Она пришла в Грибоедовский театра в 1948 году. За плечами была работа в Томском и Петропавловском драматических театрах, Московском областном театре г... 08.05.2025, Sputnik Грузия

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Наталья Михайловна Бурмистрова (1918-2008), Народная артистка СССР, Почетный гражданин Тбилиси, прослужила в Тбилисском государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова 60 лет, сыграла более 200 главных ролей, стала любимой актрисой для нескольких поколений и навсегда вошла в легенду.В июне 1941 года Орехово-Зуевский театр приехал на гастроли в белорусский город Гродно. Наталье Бурмистровой 23 года. Она молода, талантлива и очень счастлива. А как же иначе?Театр снимает ей комнату в Москве, она бывает на спектаклях и даже генеральных прогонах в лучших столичных театрах. В числе ее близких друзей – Михаил Царев, Андрей Попов, Василий Топорков, Любовь Добржанская. А самое главное – в сентябре ее берет к себе в театр сам великий Юрий Завадский!Тысячи жителей уходили из города. Поредевшая труппа (несколько артистов и сотрудников театра погибли во время налетов) пешком дошла до Смоленска, сбив ноги в кровь. Оттуда всех отправили эшелоном в Москву. В столице ждала удручающая новость: театр расформирован, сотрудники распущены, ни работы, ни жилья у них больше нет.В ноябре к Москве подошли немцы. Все рвались в тыл… Наташа тоже пыталась выехать из Москвы, но это было почти невозможно. Вокзал переполнен, по перрону не протиснуться, люди висят на подножках, буферах, сидят на крышах вагонов. О том, чтобы сесть в поезд, нечего и думать.Потеряв всякую надежду, она села на перроне и расплакалась. И вдруг услышала: "Сестренка, давай сюда!" Из окна к ней потянулись руки – какие-то моряки ехали в отпуск после ранения, пожалели несчастную девушку и втащили в вагон.Но дорога оказалось недолгой – уже на станции Петушки (120 километров от Москвы по Владимирской линии) поезд разбомбили. Люди расположились прямо на вокзале. Через несколько часов все заборы пошли на дрова для костров. А у новых друзей-моряков отпуск отложили на неопределенное время, они возвращались на фронт. "А ты уж как-нибудь пробивайся в тыл", – посоветовали они Наташе.Но это было легче сказать, чем сделать. У водокачки собрались тысячи обезумевших людей, штурмом бравших эшелон. И все-таки каким-то необъяснимым чудом Наташе удалось втиснуться в вагон. А наутро у нее начался страшный озноб, поднялась температура, и она впала в забытье.Очнулась в Казани, в тифозном бараке. И снова чудо – обессиленный организм справился с ужасной болезнью, Наташа выздоровела, и ее выписали. Она вышла на улицу в ватных брюках и ватнике, ушанке, брезентовых ботинках. Снизу на ней было надето мужское белье. Больше никаких вещей у нее не было."В больнице мне посоветовали отправиться в эвакопункт, что я и сделала, – вспоминала Наталья Михайловна. – Там меня зарегистрировали, выдали карточку на 400 граммов хлеба и 400 граммов сахара и ордер на "квартиру", то есть ванную комнату в одном из домов на Казанке.Хозяйка долго не пускала меня: "Кончится война, что я буду делать без ванны?" К счастью, пришел хозяин, ни слова не говоря, отстранил жену от дверей и ввел меня в квартиру. Он положил на ванну несколько дощечек и какие-то мягкие тряпки, на раковину – фанерку, сверху поставил касторовую коптилку. "Ну вот, живи!" – сказал он".На следующий же день Бурмистрова отправилась в Казанский драматический театр имени Качалова. Директор Ардаров, увидев бледную изнуренную девушку в ватнике, категорически отказался брать ее на работу. "Возьмите меня, – не сдавалась Наташа, – вы не пожалеете, я очень хорошая артистка!" Но директор был непреклонен.В отчаянии Наташа сказала: "Придет время, когда вы будете просить меня работать у вас, а я не пойду!" Так, кстати, и случилось. Много лет спустя Наталья Михайловна с мужем, актером Игорем Злобиным, отдыхала в Кисловодске. Они пошли на спектакль Казанского театра, который приехал туда на гастроли. Злобин когда-то служил в этом театре, и после представления выдающаяся актерская пара отправилась за кулисы.О, на этот раз Ардаров очень хорошо понимал, кто к нему пришел – к тому времени имя Бурмистровой уже гремело в театральном мире! Он принялся уговаривать Наталью Михайловну перейти к нему в театр, но она напомнила ему тот самый эпизод во время войны и добавила: "Когда-то я хотела у вас работать, но вы меня не взяли. Теперь вы просите меня об этом, а я не хочу".В казанском эвакопункте Наташе предложили работу телефонистки пожарного депо. Конечно, она согласилась. Разве у нее был выбор? И начала работать – сутки через двое.Ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 2 тысячи лари>>А вечерами вместе с хозяевами грелась у печки-буржуйки. Они ели тоненькие ломтики хлеба и запивали их кипятком – это и был обычный ужин в годы войны.Однажды в пожарное депо принесли несколько билетов в театр имени Качалова. Наташа (правду сказать, единственная из сотрудников депо) с волнением и радостью отправилась на представление. Давали спектакль по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно" (в 1962 году по этому произведению Эльдар Рязанов снимет свой знаменитый фильм "Гусарская баллада").Роль кавалергарда Пелымова играл Игорь Злобин. Он не знал, что в зале сидит женщина, которая станет его женой и проживет с ним 50 лет. Не знала этого и Наташа…Когда открылся занавес, Бурмистрова, не в силах сдержать вмиг нахлынувшие эмоции, разрыдалась и выбежала в фойе. Стояла, горько плакала и не могла остановиться. "Почему вы плачете?" – услышала она чей-то мягкий голос. Это был актер театра Саша Дайчман. И Наташа рассказала незнакомому человеку про все свои страдания.В антракте он вынес ей из буфета 400 граммов коммерческого белого хлеба и поинтересовался: "А вы бы поехали с фронтовым театром?". "Да, да, да! – закричала она. – Я погибну в этом депо!" Уже через несколько дней, по совету Дайчмана, она пришла в клуб железнодорожников, где организовывали фронтовой театр. О том, что было дальше, лучше самой Бурмистровой не расскажешь.Вот как она об этом вспоминала: "Меня встретил руководитель театра Таинский – огромный краснолицый человек с невероятно голубыми детскими глазами и сказал: "Ах, матушка моя, да у нас уже все штаты заполнены!" Но увидев мое опрокинутое лицо, директор пожалел меня: "А, впрочем, наша героиня у нас под вопросом. Ее муж – крупный хирург. Сейчас решается его дело. Если он останется в Казани, она с нами не поедет. Если его отправят на фронт, жена поедет с нами... Но на всякий случай не можете ли вы показаться нам хоть в чем-нибудь? Вот, например, мы готовим "Таню" Арбузова. Вы играли когда-нибудь Таню?"День Победы в Тбилиси вновь отметят в парке Киквидзе, а не в Ваке – видео>>Я, не задумываясь, сказала: "Да, только я забыла. Мне надо вспомнить. Дайте мне пьесу на одну ночь". Всю ночь горела моя коптилка. Я готовила самую сильную сцену пьесы – сцену смерти ребенка. На следующий день в два часа я пришла в железнодорожный клуб. Дождалась конца репетиции. Тинский сказал: "Пожалуйте на сцену!" Мне дали партнеров. Свободная часть труппы уселась в зале, и я начала свою борьбу за право вернуться в театр."Дорпрофсож" – это дорожная профсоюзная организация железной дороги. Казанские железнодорожники на свои средства организовали санитарный поезд, прицепили к нему агитвагон, в котором и расположилась труппа.Вся актерская бригада окончила краткосрочные медицинские курсы, и когда поезд отправился на фронт, артисты, по совместительству и санитары, подбирали раненых, доставляли их в полевые госпитали, а оттуда на своем поезде отвозили в Арзамас-2, где базировалась группа стационарных госпиталей. Приводили поезд в порядок и снова возвращались на фронт. И так в течение трех лет. Они научились делать перевязки, ставить уколы. И, конечно, давали на фронте спектакли и концерты.В репертуаре театра были две концертные программы и две пьесы – "Со всяким может случиться" Бориса Ромашова и "Таня" Алексея Арбузова. В обоих спектаклях Бурмистрова играла главные роли, а в концертах пела "Землянку", "Темную ночь" и другие военные лирические песни. Но главный хирург поезда Илларион Петровский не уставал повторять Бурмистровой: "Останешься жива, поступай в медицинский. У тебя есть жилка".В Арзамасе, закончив со своими делами, я кинулась на рынок. Целая шеренга баб держала на газетках куски мыла. Я подлетела к одной: "Почем?" – "Пять рублей!" – "Как?" Я быстро обежала всю шеренгу: цена была незыблема – 5 рублей. Кинулась к одной из торговок: "Возьмите у меня 10 кусков по 5 рублей". А она: "Чего это я буду стоять и мерзнуть с твоим мылом по 5 рублей? Давай по четыре – возьму!" Я безропотно отдала свой мыльный запас...А в другой раз, когда я стояла на подножке поезда на какой-то станции, ко мне подкатил разбитной сержантик и спросил: "Василиса Прекрасная, водки продажной нет?" Я похлопала по своей фляжке, где хранился запас наркомовских 100 грамм: "Есть!" – "Давай!" Я вылила водку в его фляжку. "Пробка у меня плохая!" – посетовал сержантик. "Я тебе свою подарю на память!" – ответила я."Ну спасибо, красавица", – и двинулся от поезда. Я возмущенно вскинулась: "А деньги?" "Какие деньги? С бойца деньги?" Я испугалась: "Тише, начальник поезда услышит!" А ему только этого и надо было. Разобравшись в ситуации, он резко повысил голос: "Спекулянтка, с бойца дерешь!" Я в страхе захлопнула дверь тамбура и спряталась в вагон. На этом закончился мой военный бизнес".В конце 1944 года залетный самолет сбросил бомбы недалеко от города Бологое. Санитарный поезд серьезно пострадал, Бурмистрову с сильной контузией отправили в Арзамас, в госпиталь. Она пролежала там несколько месяцев, и в начале 1945 года с военным аттестатом, одетая в военно-полевую форму, прибыла в Москву, в отдел кадров Комитета по делам искусств. А уже через три года сыграла свою первую роль на сцене Тбилисского русского театра имени Грибоедова…Грибоедовцы помнят свою звезду. В музее театра действует постоянная экспозиция, посвященная Наталье Бурмистровой. Грим-уборная Натальи Михайловны сегодня является мемориальной.Отдал дань памяти своему Почетному гражданину и Тбилиси: проходя по улице Леонидзе, пожалуйста, остановитесь у дома номер 10 – актриса прожила здесь 58 лет. Взгляните на мемориальную доску и вспомните Наталью Михайловну Бурмистрову – выдающуюся актрису, санитарку санитарного поезда, артистку передвижного фронтового театра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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