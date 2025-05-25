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Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны граждане пяти стран, в том числе России

Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны граждане пяти стран, в том числе России

Sputnik Грузия

Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд 25.05.2025, Sputnik Грузия

2025-05-25T18:15+0400

2025-05-25T18:15+0400

2025-05-25T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая – Sputnik. Шестеро иностранцев, незаконно находящихся на территории Грузии, задержаны погранполицией – это граждане Нигерии, Бангладеш, Ирана, Турции и России, сообщили в пресс-службе МВД. Установлено, что задержанные лица находились на территории страны без законных оснований, с учетом Закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства". Они злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и годами оставались в стране без законных оснований. Задержанные не воспользовались возможностью добровольно выехать из страны, в связи с чем Департаментом миграции МВД было принято решение об их задержании. Первый шаг к ужесточению миграционной политики в Грузии сделан >>Задержанные в настоящее время содержатся в Центре временного размещения Департамента миграции. Позже они будут депортированы в страны своего происхождения. Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения ими законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Сколько иностранцев выдворили из Грузии в апреле – данные МВД >>Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов госбюджета. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, миграция, мигранты