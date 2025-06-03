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У аэропорта в Вазиани нет альтернативы – вице-премьер Грузии

У аэропорта в Вазиани нет альтернативы – вице-премьер Грузии

Sputnik Грузия

Если в аэропорту будут выполняться международные рейсы, то для внутренних рейсов рассматривается аэропорт в Телави на востоке Грузии, заявил вице-премьер 03.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-03T21:42+0400

2025-06-03T21:42+0400

2025-06-03T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Проект строительства нового аэропорта в Тбилиси, на территории бывшего аэродрома Вазиани, является безальтернативным и развивается планомерно, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили журналистам. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт стоимостью примерно 1,3 миллиарда долларов вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. Давиташвили отметил, что проходит детальное исследование и изучение проекта. "Параллельно были завершены навигационные исследования, что позволило нам правильно спланировать взлетно-посадочную полосу и т. д. Есть много технических деталей, которые на данном этапе не представляют большого интереса для общественности", – сказал вице-премьер. По словам Давиташвили, проект реализуется Объединением аэропортов Грузии планомерно, и в бюджете есть соответствующие средства, и работы выполняются в рамках имеющейся на сегодня аллокации. Что будет с нынешним аэропортом в Тбилиси после открытия нового в Вазиани? >>Также вице-премьер отметил, что если в аэропорту будут выполняться международные рейсы, то для внутренних рейсов рассматривается аэропорт в Телави на востоке Грузии. Вазиани же будет обслуживать все виды чартерных и международных рейсов. По его словам, будет оптимально, чтобы аэропорт Телави был построен с низкими затратами. Как сказал Давиташвили, в настоящее время проходит оптимизация проекта, который был довольно дорогостоящим. В планах внесение тех улучшений, которые предусмотрены для включения аэропорта Телави в сеть внутренних авиаперевозок. Новый аэропорт По плану правительства новый международный аэропорт будет построен в 2029 году, и его пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год. Правительство Грузии приняло решение построить новый международный аэропорт на территории бывшего военного аэродрома в поселке Вазиани (близ Тбилиси и Рустави) вместо расширения существующего Тбилисского международного аэропорта. В июне 2024 года был объявлен тендер на разработку генплана развития нового аэропорта. Необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна, заявили ранее власти. Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?>>Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового современного аэропорта международного класса. Правительство рассматривает возможности продажи доли нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставит себе. Для того чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом, необходимо иметь лучший в регионе аэропорт международного класса, который также будет транзитно-логистическим центром с пассажирскими и грузовыми терминалами высокого уровня, заявили в правительстве. На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года. Он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, вазиани, аэропорт, леван давиташвили, авиасообщение в грузии