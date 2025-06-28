https://sputnik-georgia.ru/20250628/aresty-golodovki-kadrovye-perestanovki-i-uzhestochenie-zakonov--gruziya-za-nedelyu-293952850.html

Аресты, голодовки, кадровые перестановки и ужесточение законов – Грузия за неделю

Аресты, голодовки, кадровые перестановки и ужесточение законов – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями для Грузии последней недели 28.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-28T21:31+0400

2025-06-28T21:31+0400

2025-06-28T22:27+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – на этот раз большинство из них произошли непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Лидеры оппозиции за решеткой Почти за три месяца до выборов в органы местной власти лидеры сразу двух оппозиционных партий оказались за решеткой по приговору суда. Причина – отказ давать показания следственной парламентской комиссии, расследующей преступления, совершенные бывшей правящей партией "Единое национальное движение". В Грузии это является уголовным преступлением с 1999 года. Оппозиция не признает легитимность парламента, именно этим и обосновала свой отказ. Кроме того, срок получил и лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе. Его партия входила в коалицию с "Нацдвижением", занявшим третье место на выборах. Кроме заключения, их также приговорили к запрету занимать госдолжности в течение двух лет. Это полностью перекрыло осужденным оппозиционерам возможность участия в предстоящих выборах, поскольку им нельзя баллотироваться депутатом или мэром.Свой приговор в тюрьме все еще ждет третий лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Но это еще не конец "сезона" арестов оппозиции в Грузии. Лидер еще одной крупной партии, "Единое национальное движение", Тина Бокучава заявила, что получила приглашение от комиссии, но показания давать не намерена, что автоматически означает и ее арест, если она сдержит данное слово. Голодовка в знак протеста А пока одни сидят, другие решили действовать радикально. Единственный лидер "Коалиции за перемены", оставшийся на свободе, Элене Хоштария объявила голодовку. К ней неожиданно для всех присоединился в прошлом ярый сторонник правящей партии "Грузинская мечта" Гедеван Попхадзе. Он покинул "Грузинскую мечту" в 2019 году на фоне скандала в правящей партии по поводу назначения судей. Поддержали Хоштария и гражданские активисты. Уже в воскресенье число голодающих может возрасти, так как оппозиция и НПО анонсировали очередную масштабную акцию протеста. К слову, для Хоштария это не первый опыт голодовки. В ноябре 2021 года она уже голодала в знак солидарности с осужденным Саакашвили. Тогда голодовка продлилась 17 дней. После этого политик на какое-то время была вынуждена отойти от дел, поскольку ей понадобилось серьезное лечение. Новые ужесточения На этой неделе парламент Грузии принял ряд мер по ужесточению законодательства в стране. Первое изменение касается дел о клевете.Теперь, по новым правилам, ответчик должен сам доказывать, что его слова не были клеветой. А истец – то есть тот, кто подаёт в суд, – обязан сразу в иске привести свои доказательства.Второй пакет мер ужесточения коснулся судов. Теперь любое оскорбление судьи, в том числе вне зала заседаний, будет уголовным преступлением по статье "неуважение к суду". Кроме того, будет запрещена съемка судебных процессов, даже во дворе суда. Есть новшество и для иностранцев. Парламент Грузии в ускоренном порядке утвердил законы о внедрении обязательного разрешения на работу для иностранцев, в том числе и для самозанятых. После вступления новых норм в Грузии появится список конкретных сфер, в которых будет ограничена работа иностранных граждан, и с 1 марта 2026 года в стране появится понятие "нелегально работающий иностранец". Также ужесточен закон в вопросе получения иностранцами убежища и просрочки нахождения в Грузии. Штрафы за нарушение сроков пребывания вырастут в десятки раз и будут применяться вместе с запретом последующего въезда в страну. А вот гражданам Грузии парламент, наоборот, запретил выезжать из страны, если те совершат экономическое или финансовое преступление и не возместят ущерб пострадавшим. Новая инициатива Также власти Грузии снова актуализировали борьбу с наркопреступностью и на этой неделе инициировали новые меры. В Грузии запретят частным компаниям импорт психотропных лекарств>>>Государство в ближайшее время полностью возьмет на себя контроль импорта и продажи психотропных препаратов, а также осуществления заместительной терапии для наркозависимых. До сегодняшнего дня в обоих сферах могли работать и частные компании. Кадровые перестановки На фоне резонансных новшеств незаметно прошла отставка министра экономики Грузии Левана Давиташвили и назначение его секретарем Экономического совета при правительстве Грузии. Сменила Давиташвили его зам Мариам Квривишвили. Итоги от премьера Пожалуй, самым главным событием недели стало выступление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в парламенте. Премьер с трибуны парламента отчитался о проделанной за год работе и анонсировал множество новшеств в ближайшем будущем, среди которых реформа образования, системы сельского хозяйства, программ по трудоустройству и решение демографических проблем. Однако самым важным моментом его выступления стало озвученный план "Грузинской мечты" – победить бедность и восстановить территориальную целостность страны. Между тем В Грузии обнародованы первые данные переписи населения в 2024 году. Население страны составляет 3 914 000 человек, из которых 53% женщины и 47% – мужчины. Из 3,9 миллиона человек – 2,4 млн живут в городах, из которых 1,3 млн – в Тбилиси. Примечательно, что за последние десять лет население страны увеличилось на 200 196 человек. Последний раз перепись населения проходила в 2014 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обзоры, аналитика, грузия, политика, тбилиси, элене хоштария, леван давиташвили, зураб джапаридзе, единое национальное движение