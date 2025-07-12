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Экс-премьер Грузии может стать фигурантом уголовного дела

Экс-премьер Грузии может стать фигурантом уголовного дела

Sputnik Грузия

Во время разгона акции протеста 20 июня 2019 года пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T15:58+0400

2025-07-12T15:58+0400

2025-07-12T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии возобновила расследование по поводу превышения полицейскими полномочий во время разгона акции протеста 20 июня 2019 года – в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заговорили об ответственности за это бывшего премьера и главы МВД, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария. События шестилетней давности Акция 20 июня 2019 года началась в ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена фракции Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте 20 июня в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом с кресла спикера. К ночи она переросла в беспорядки, и протестующие пытались ворваться в парламент. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули – пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Двое участников акции потеряли глаз. Операцией руководил на то время министр внутренних дел Георгий Гахария. Иск в ЕСПЧ НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека, который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным. ЕСПЧ поручил Грузии провести следственные действия с участием потерпевших с целью установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими. Беспорядки в Тбилиси летом 2019 года: апелляционный суд не удовлетворил иск МВД>>На данный момент ни один из полицейских не был привлечен к ответственности за события 2019 года. Новые действия прокуратуры Прокуратура в связи с решением ЕСПЧ начала новое расследование – теперь следствие сможет полностью восстановить картину преступления по делу 20-21 июня 2019 года и идентифицировать лиц, совершивших возможное преступление. Прокуратура уже провела следственный эксперимент на проспекте Руставели и начала опрос свидетелей. Между тем в правящей партии еще до завершения следствия обвинили Георгия Гахария, который был на то время главой МВД Грузии. "Мы неоднократно слышали, что он берет на себя полную ответственность за все, что произошло, и что он отдавал приказы. Соответственно, ему придется взять на себя всякую ответственность. В том числе приказы, которые были отданы, будут предметом расследования. Взятие на себя ответственности не будет только словами, за этим последует результат", – заявил один из лидеров правящей партии Арчил Гордуладзе.Оппозиционный раскол и поиски "идеального сценария" перед местными выборами в Грузии>>Ответственность Гахария очевидна и для другого лидера "Грузинской мечты", Давида Матикашвили. Сам Гахария в стране не находится, а в его партии обвинения назвали попыткой запугивания. При чем тут Гахария?На момент событий 20-21 июня Гахария был министром внутренних дел Грузии. Он не раз заявлял, что полностью ответственен за действия полиции в ту ночь, и готов сотрудничать со следствием по делу.Он подал в отставку с поста премьер-министра 18 февраля 2021 года, на второй день после того, как суд вынес решение об аресте Мелия на время следствия по делу об организации массовых беспорядков и попытке штурма парламента Грузии 20-21 июня 2019 года. Затем Гахария создал оппозиционную партию "За Грузию", которая уверенно закрепилась на политической арене. Экс-президент Грузии в мэры: станет ли Зурабишвили лицом оппозиции в Тбилиси?>>После ухода в оппозицию представители правящей партии назвали его предателем и обвинили в том, что находясь во власти Гахария действовал по заданию извне и подрывал репутацию государства. Как примеры власти приводили не только разгон акции протеста в 2019 году, но и спецоперацию в ночных клубах в 2018, события в Панкисском ущелье (регион Кахети) 21 апреля 2019 года и установку полицейского поста в августе 2019 близ села Чорчана Хашурского района и села Цнелиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, еспч, межпарламентская ассамблея православия, тбилиси, георгий гахария, политика