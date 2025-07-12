https://sputnik-georgia.ru/20250712/strasti-po-vyboram-tragediya-eks-glavy-adzharii-i-skandalnaya-rezolyutsiya--gruziya-za-nedelyu-294134758.html

Страсти по выборам, трагедия экс-главы Аджарии и скандальная резолюция – Грузия за неделю

Страсти по выборам, трагедия экс-главы Аджарии и скандальная резолюция – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями для Грузии последней недели 12.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-12T20:05+0400

2025-07-12T20:05+0400

2025-07-12T20:19+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – на этот раз большинство из них произошли непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Трагедия экс-главы Аджарии Самым обсуждаемым и резонансным событием этой недели стала трагедия, связанная с экс-главой Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе. Рижвадзе поступил в больницу в Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением 7 июля. Предположительно, он совершил попытку самоубийства, взяв оружие Ахвледиани. Позже самого Ахвледиани арестовали по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия, но выпустили под залог. Что касается Рижвадзе, то его сначала перевезли в Тбилиси, а после – в Турцию на лечение. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал произошедшее с "информационной кампанией в оппозиционных СМИ" и отметил, что будет внимательно следить за ходом расследования, которое ведется по статье "Доведение до самоубийства". Скандальная резолюция Еще одним событием, которое вызвало множество споров на этой неделе, стала принятая Европарламентом резолюция о событиях в Грузии. В резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты", в ней также содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии. Однако самым тревожным в тексте резолюции стал призыв ввести санкции против Грузии и отключить страну от международной платежной системы SWIFT, чтобы перекрыть "финансовые потоки и источники дохода" правящей "Грузинской мечте". Это заявление незамедлительно прокомментировал Нацбанк Грузии, который заявил, что грузинский банковский и финансовый сектор соблюдает все санкции и соответствует международным стандартам в части противодействия отмыванию денег, что подтверждается самим Евросоюзом. Следовательно, никаких законных оснований для такого решения просто нет. Новая жизнь старого дела Прокуратура Грузии возобновила расследование по поводу превышения полицейскими полномочий во время разгона акции протеста 20 июня 2019 года в Тбилиси, во время которой пострадали 160 демонстрантов, двое из которых частично лишились зрения. НПО и юристы пострадавших демонстрантов выиграли иск в Европейском суде по правам человека, который признал расследование, проведенное в 2019 году, неэффективным, и поручил Грузии провести следствие с участием потерпевших, чтобы установить правильность планирования операции МВД и превышения силы полицейскими.В правящей партии Грузии заговорили об ответственности за это бывшего премьера и главы МВД, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария. Между тем в партии Гахария назвали такие обвинения попыткой запугать политика. Раскол в оппозиции Между тем грузинская оппозиция уже окончательно раскололась на два лагеря – участвующих и не участвующих в выборах. Скандалом этой недели стало объявление коалиции "Сильная Грузия", куда входят партии "Лело для Грузии" и "Граждане", об участии в выборах в органы самоуправления. Оппозиционный раскол и поиски "идеального сценария" перед местными выборами в Грузии>>Большинство оппозиционных партий, в том числе крупные партии "Единство – национальное движение" и "Коалиция за перемены", назвали своих оппонентов предателями и даже обвинили лидеров "Лело для Грузии" Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в подкупе. Единственной, кто поддержал "Сильную Грузию", стала партия Гахария "За Грузию", которая предложила выбрать нейтральных кандидатов для победы в выборах. А между тем... Грузия побила новый рекорд по туризму. Страна приняла 3,2 миллиона международных путешественников в январе-июне 2025 года, 2,3 миллиона из которых были туристами.Число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2025 года выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 6,9% по сравнению с двумя кварталами прошлого года.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2025 года осуществили граждане России – почти 581,1 тысячи, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250710/premer-rezolyutsiya-evroparlamenta--pozor-i-shantazh-naroda-gruzii-294116300.html

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обзоры, аналитика, новости, грузия, политика, торнике рижвадзе, европарламент, георгий гахария, ираклий кобахидзе, агентство морского транспорта, тбилиси