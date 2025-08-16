https://sputnik-georgia.ru/20250816/ukreplenie-otnosheniy-s-sosedyami-predvybornaya-gonka-i-sdelka-goda--gruziya-za-nedelyu-294569347.html

Укрепление отношений с соседями, предвыборная гонка и сделка года – Грузия за неделю

Укрепление отношений с соседями, предвыборная гонка и сделка года – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 16.08.2025

Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важный визит Главным внешнеполитическим событием этой недели стал визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Турцию. В рамках визита глава грузинского государства встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо главных вопросов – многостороннего и двустороннего сотрудничества – стороны также затронули тему возвращения турок-месхетинцев в Грузию и тему футбола. Кавелашвили пригласил Эрдогана 4 сентября в Тбилиси, где состоится футбольный матч между Грузией и Турцией. Кроме того, Грузия получила гарантированную поддержку Турции в вопросе защиты национальных интересов, несмотря на внешнее давление. Инициатива оппозиционной партии Самой обсуждаемой темой уходящей недели стало предложение оппозиционной партии "Единая нейтральная Грузия" о проведении плебисцита по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?". Правда, отклика в правящей партии это предложение не получило. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пока такие вопросы обсуждать рано. А партия "Сила народа", отличающаяся критикой ЕС, и вовсе заявила, что надобности в плебисците нет. Выборы в Грузии На этой неделе окончательно определился список партий – участников выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 4 октября 2025 года. Так, в выборах примут участие: Битва за Тбилиси Траты Центральной избирательной комиссии на проведение выборов в органы местной власти в Тбилиси составят 1,6 миллиона лари. Для сравнения: на выборы в Батуми планируется потратить 183,6 тысячи лари, в Кутаиси – 171 тысячу лари, в Рустави – 149,8 тысячи лари. На данный момент известно лишь о двух кандидатах на пост мэра города. Баллотироваться от правящей партии "Грузинская мечта" на пост главы столицы будет действующий мэр Каха Каладзе, а от партии "Консерваторы за Грузию" – Зураб Махарадзе. А вот партии "За Грузию" и "Сильная Грузия – Лело" так и не определились с кандидатом, правда, сократили список претендентов до пяти человек. Сделка года Национальный банк Грузии на этой неделе одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank. Согласно условиям сделки, после приобретения акций Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank, а последующий период (9-12 месяцев с момента совершения сделки) будет использован для обеспечения окончательного слияния банков. Субсидий не будет Государство больше не будет предоставлять субсидии частным винодельческим компаниям в период сбора урожая винограда. По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленной цене: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари за кг; виноград других сортов – 1,2 лари за кг; виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари за кг. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что примерно на 11% больше данных за семь месяцев 2024 года. Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, это на 9% больше по сравнению с семью месяцами 2024 года. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

