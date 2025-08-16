Грузия
Укрепление отношений с соседями, предвыборная гонка и сделка года – Грузия за неделю
Укрепление отношений с соседями, предвыборная гонка и сделка года – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 16.08.2025, Sputnik Грузия
обзоры, грузия, политика, новости, батуми, тбилиси, турция, михаил кавелашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", каха каладзе
Укрепление отношений с соседями, предвыборная гонка и сделка года – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Важный визит

Главным внешнеполитическим событием этой недели стал визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Турцию. В рамках визита глава грузинского государства встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Президент Турции Михаил Кавелашвили и президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган
Президент Турции Михаил Кавелашвили и президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2025
Президент Турции Михаил Кавелашвили и президент Турции Реджепа Тайип Эрдоган
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Помимо главных вопросов – многостороннего и двустороннего сотрудничества – стороны также затронули тему возвращения турок-месхетинцев в Грузию и тему футбола. Кавелашвили пригласил Эрдогана 4 сентября в Тбилиси, где состоится футбольный матч между Грузией и Турцией.
Кроме того, Грузия получила гарантированную поддержку Турции в вопросе защиты национальных интересов, несмотря на внешнее давление.

Инициатива оппозиционной партии

Самой обсуждаемой темой уходящей недели стало предложение оппозиционной партии "Единая нейтральная Грузия" о проведении плебисцита по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?".
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2025
Плебисцит надо проводить в нужное время – премьер Грузии
15:05
Правда, отклика в правящей партии это предложение не получило. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пока такие вопросы обсуждать рано. А партия "Сила народа", отличающаяся критикой ЕС, и вовсе заявила, что надобности в плебисците нет.

Выборы в Грузии

На этой неделе окончательно определился список партий – участников выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 4 октября 2025 года.
Правящая партия Грузинская мечта - символика - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2025
Грузия готовится к выборам: правящая партия нацелена на полный успех
11 августа, 18:01
Так, в выборах примут участие:
"Родина, язык, вера" №1,
"Консерваторы за Грузию" №3,
"Грузинское единство" №4,
"Наша единая Грузия" №5,
"Свободная Грузия" №7,
"Альянс патриотов Грузии" №8,
"Сильная Грузия – Лело" №9,
"Левый альянс" №10,
"Грузия" №11,
"Партия зелёных" №12,
"Народная власть" №14,
"Гахария – За Грузию" №25,
"Гирчи" №36,
"Грузинская мечта" №41.

Битва за Тбилиси

Траты Центральной избирательной комиссии на проведение выборов в органы местной власти в Тбилиси составят 1,6 миллиона лари. Для сравнения: на выборы в Батуми планируется потратить 183,6 тысячи лари, в Кутаиси – 171 тысячу лари, в Рустави – 149,8 тысячи лари.
© photo: SputnikПредвыборная реклама и баннеры - рекламные щиты с кандидатами "Грузинской мечты"
Предвыборная реклама и баннеры - рекламные щиты с кандидатами Грузинской мечты - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2025
Предвыборная реклама и баннеры - рекламные щиты с кандидатами "Грузинской мечты"
© photo: Sputnik
На данный момент известно лишь о двух кандидатах на пост мэра города. Баллотироваться от правящей партии "Грузинская мечта" на пост главы столицы будет действующий мэр Каха Каладзе, а от партии "Консерваторы за Грузию" – Зураб Махарадзе.
А вот партии "За Грузию" и "Сильная Грузия – Лело" так и не определились с кандидатом, правда, сократили список претендентов до пяти человек.

Сделка года

Национальный банк Грузии на этой неделе одобрил слияние банка Basisbank, принадлежащего китайской компании Hualing Group, с системным банком страны Liberty Bank. Слияние вызвано возможной покупкой Basisbank 95,99% доли Liberty Bank.
© Sputnik / Levan AvlabreliБанкомат "Базис банка"
Банкомат Базис банка - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2025
Банкомат "Базис банка"
© Sputnik / Levan Avlabreli
Согласно условиям сделки, после приобретения акций Liberty Bank продолжит деятельность в существующей организационно-правовой форме в качестве дочерней компании Basisbank, а последующий период (9-12 месяцев с момента совершения сделки) будет использован для обеспечения окончательного слияния банков.

Субсидий не будет

Государство больше не будет предоставлять субсидии частным винодельческим компаниям в период сбора урожая винограда.
Ртвели. Виноград. Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2025
В Грузии отменили госсубсидии частным винодельческим компаниям
13 августа, 18:56
По информации Агентства, излишки винограда, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем" по установленной цене: виноград сорта "саперави", выращенный в регионе Кахети, – 1,5 лари за кг; виноград других сортов – 1,2 лари за кг; виноград, содержание сахара в котором не превышает 18%, и поврежденный виноград – 1 лари за кг.

А между тем

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил до 14,2 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,3 миллиарда долларов, что примерно на 11% больше данных за семь месяцев 2024 года. Экспорт составил 3,8 миллиарда долларов, это на 9% больше по сравнению с семью месяцами 2024 года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
