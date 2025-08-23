Грузия
Накал отношений с Западом, новый кандидат в мэры Тбилиси и уход легенд – Грузия за неделю
Накал отношений с Западом, новый кандидат в мэры Тбилиси и уход легенд – Грузия за неделю
23.08.2025
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Раскрытие планов Запада Самым громким событием на этой неделе, пожалуй, стала информация о возможной подготовке западными странами и организациями гражданских волнений в Грузии. Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО&gt;&gt;&gt;В частности, грузинские СМИ сообщили, что Великобритания готовит к дате выборов в органы местной власти в Грузии активистов и представителей гражданского общества, а Международный республиканский институт США тем временем даже разработал план проведения акций протеста на фоне приостановки Грузии визового режима. И хотя в оппозиции участие в подобных планах и тренингах отрицают, в правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" усмотрели в этой новости очередные происки "глубинного государства" (Deep state) по дестабилизации ситуации в стране. Похвала и критика Европы Грузия на этой неделе стала объектом одновременно похвалы и критики со стороны Европы. Дело в том, что Еврокомиссия обнародовала отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", и он показал, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений. В ответ на это грузинский премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что документ явно показывает, что страна готова к дальнейшей интеграции в ЕС, однако "европейская демократия ее наказывает за то, что Грузия отказалась открывать второй фронт и следовать указаниям Европы". Между тем, наряду с достижениями, на этой неделе вновь поднялся вопрос о возможном исключении Грузии из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). А именно, группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса. В правящей силе назвали обвинения абсурдными и заявили, что еще в марте Грузия сама отказалась от работы в ПАСЕ, и, соответственно, ее нельзя оттуда исключить. Единый кандидат оппозиции Еще одним важным событием недели стало представление кандидата в мэры Тбилиси двумя крупными оппозиционными партиями "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию". Вопреки ожиданиям общественности, партии выдвинули на этот пост члена партии "Лело" Ираклия Купрадзе. Кандидатуру 31-летнего генсека "Лело" Купрадзе на пост мэра Тбилиси ни в "Сильной Грузии – Лело", ни в партии "За Грузию" публично не обсуждали. В первой партии претендентом считался лидер входящей в коалицию партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а во второй – рассматривали на этот пост Георгия Шарашидзе. В той частии оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, кандидатуру Купрадзе никак поддерживать не собираются, поскольку считают, что "Лело" и "За Грузию" своим участием в выборах "предали оппозиционное единство и пошли на поводу у "Грузинской мечты"". Спортивное новшество В центре внимания на этой неделе также оказалась новая программа правительства по развитию спорта в Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указы, предусматривающие создание нескольких десятков футбольных центров по всей стране. Кроме того, на этой неделе был объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта. После его завершения Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году. Печальные известия На этой неделе стало известно о кончине сразу двух значимых для Грузии фигур: бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе и музыканта Мамуки Чарквиани. Грузинской общественности Гачечиладзе запомнился как один из лидеров политической борьбы против "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили. Он был лидером самых крупных протестов в Грузии в 2007 году и кандидатом от объединенной оппозиции на президентских выборах 2008 года. Гачечиладзе был одним из владельцев оппозиционного телеканала "Маэстро", в эфире которого были обнародованы кадры о пытках в тюрьмах в 2012 году, сыгравшие решающую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах. Сын знаменитого грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, исполнитель и композитор Мамука Чарквиани ушел из жизни в возрасте 69-ти лет после продолжительной болезни. Значительную часть его репертуара составляли песни на стихи отца. Мамука Чарквиани был в некотором роде голосом поколения и внес значительный вклад в грузинскую музыку.А между тем... Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии. Последний трамвай в столице Грузии ходил до 2006 года. Ожидается, что новая трамвайная линия соединит спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Ее протяженность составит 7,5 километра, и она будет включать 11 остановок. Трамваи вернутся на улицы Тбилиси – мэрия столицы объявила тендер&gt;&gt;&gt;Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. На сегодняшний день в Тбилиси ходят только автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
18:18 23.08.2025
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Раскрытие планов Запада

Самым громким событием на этой неделе, пожалуй, стала информация о возможной подготовке западными странами и организациями гражданских волнений в Грузии.
Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО>>>
В частности, грузинские СМИ сообщили, что Великобритания готовит к дате выборов в органы местной власти в Грузии активистов и представителей гражданского общества, а Международный республиканский институт США тем временем даже разработал план проведения акций протеста на фоне приостановки Грузии визового режима.
И хотя в оппозиции участие в подобных планах и тренингах отрицают, в правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" усмотрели в этой новости очередные происки "глубинного государства" (Deep state) по дестабилизации ситуации в стране.

Похвала и критика Европы

Грузия на этой неделе стала объектом одновременно похвалы и критики со стороны Европы. Дело в том, что Еврокомиссия обнародовала отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", и он показал, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений.
В ответ на это грузинский премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что документ явно показывает, что страна готова к дальнейшей интеграции в ЕС, однако "европейская демократия ее наказывает за то, что Грузия отказалась открывать второй фронт и следовать указаниям Европы".
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2025
ЕК говорит об успехах Грузии, а политические заявления противоречат фактам – депутат
19 августа, 16:07
Между тем, наряду с достижениями, на этой неделе вновь поднялся вопрос о возможном исключении Грузии из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). А именно, группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса.
В правящей силе назвали обвинения абсурдными и заявили, что еще в марте Грузия сама отказалась от работы в ПАСЕ, и, соответственно, ее нельзя оттуда исключить.

Единый кандидат оппозиции

Еще одним важным событием недели стало представление кандидата в мэры Тбилиси двумя крупными оппозиционными партиями "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию". Вопреки ожиданиям общественности, партии выдвинули на этот пост члена партии "Лело" Ираклия Купрадзе.
© Courtesy of Irakli KupradzeКандидат в мэры Тбилиси от партий "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе
Кандидат в мэры Тбилиси от партий Сильная Грузия – Лело и За Грузию Ираклий Купрадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2025
Кандидат в мэры Тбилиси от партий "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе
© Courtesy of Irakli Kupradze
Кандидатуру 31-летнего генсека "Лело" Купрадзе на пост мэра Тбилиси ни в "Сильной Грузии – Лело", ни в партии "За Грузию" публично не обсуждали. В первой партии претендентом считался лидер входящей в коалицию партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а во второй – рассматривали на этот пост Георгия Шарашидзе.
© Courtesy of Irakli KupradzeКандидат в мэры Тбилиси от партий "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе
Кандидат в мэры Тбилиси от партий Сильная Грузия – Лело и За Грузию Ираклий Купрадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2025
Кандидат в мэры Тбилиси от партий "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию" Ираклий Купрадзе
© Courtesy of Irakli Kupradze
В той частии оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, кандидатуру Купрадзе никак поддерживать не собираются, поскольку считают, что "Лело" и "За Грузию" своим участием в выборах "предали оппозиционное единство и пошли на поводу у "Грузинской мечты"".

Спортивное новшество

В центре внимания на этой неделе также оказалась новая программа правительства по развитию спорта в Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указы, предусматривающие создание нескольких десятков футбольных центров по всей стране.
Кроме того, на этой неделе был объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков.
Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта. После его завершения Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году.

Печальные известия

На этой неделе стало известно о кончине сразу двух значимых для Грузии фигур: бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе и музыканта Мамуки Чарквиани.
Грузинской общественности Гачечиладзе запомнился как один из лидеров политической борьбы против "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили.
© photo: Sputnik / David Khizanishvili / Перейти в фотобанкЛеван Гачечиладзе
Леван Гачечиладзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2025
Леван Гачечиладзе
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
/
Перейти в фотобанк
Он был лидером самых крупных протестов в Грузии в 2007 году и кандидатом от объединенной оппозиции на президентских выборах 2008 года. Гачечиладзе был одним из владельцев оппозиционного телеканала "Маэстро", в эфире которого были обнародованы кадры о пытках в тюрьмах в 2012 году, сыгравшие решающую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах.
© Courtesy of Mamuka Charkviani's FamilyМузыкант Мамука Чарквиани
Музыкант Мамука Чарквиани - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2025
Музыкант Мамука Чарквиани
© Courtesy of Mamuka Charkviani's Family
Сын знаменитого грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, исполнитель и композитор Мамука Чарквиани ушел из жизни в возрасте 69-ти лет после продолжительной болезни.
Значительную часть его репертуара составляли песни на стихи отца. Мамука Чарквиани был в некотором роде голосом поколения и внес значительный вклад в грузинскую музыку.

А между тем...

Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии. Последний трамвай в столице Грузии ходил до 2006 года.
© photo: courtesy of National Library of GeorgiaТрамвай в Тбилиси, архивное фото
Трамвай в Тбилиси, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2025
Трамвай в Тбилиси, архивное фото
© photo: courtesy of National Library of Georgia
Ожидается, что новая трамвайная линия соединит спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Ее протяженность составит 7,5 километра, и она будет включать 11 остановок.
Трамваи вернутся на улицы Тбилиси – мэрия столицы объявила тендер>>>
Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. На сегодняшний день в Тбилиси ходят только автобусы, маршрутные такси и метро.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
