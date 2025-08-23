https://sputnik-georgia.ru/20250823/nakal-otnosheniy-s-zapadom-novyy-kandidat-v-mery-tbilisi-i-ukhod-legend--gruziya-za-nedelyu-294647420.html

Накал отношений с Западом, новый кандидат в мэры Тбилиси и уход легенд – Грузия за неделю

Накал отношений с Западом, новый кандидат в мэры Тбилиси и уход легенд – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 23.08.2025, Sputnik Грузия

2025-08-23T18:18+0400

2025-08-23T18:18+0400

2025-08-23T18:18+0400

обзоры

аналитика

грузия

великобритания

европа

тбилиси

ираклий кобахидзе

алеко элисашвили

михаил саакашвили

совет европы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/17/294647874_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_7f383343cbe50e83ae482ecb5cdd26e5.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Раскрытие планов Запада Самым громким событием на этой неделе, пожалуй, стала информация о возможной подготовке западными странами и организациями гражданских волнений в Грузии. Планы по дестабилизации в Грузии – "Грузинская мечта" о документе западного НПО>>>В частности, грузинские СМИ сообщили, что Великобритания готовит к дате выборов в органы местной власти в Грузии активистов и представителей гражданского общества, а Международный республиканский институт США тем временем даже разработал план проведения акций протеста на фоне приостановки Грузии визового режима. И хотя в оппозиции участие в подобных планах и тренингах отрицают, в правящей силе "Грузинская мечта – демократическая Грузия" усмотрели в этой новости очередные происки "глубинного государства" (Deep state) по дестабилизации ситуации в стране. Похвала и критика Европы Грузия на этой неделе стала объектом одновременно похвалы и критики со стороны Европы. Дело в том, что Еврокомиссия обнародовала отчет "О хорошем правительстве за 2025 год", и он показал, что Грузия опережает множество европейских стран по ряду направлений. В ответ на это грузинский премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что документ явно показывает, что страна готова к дальнейшей интеграции в ЕС, однако "европейская демократия ее наказывает за то, что Грузия отказалась открывать второй фронт и следовать указаниям Европы". Между тем, наряду с достижениями, на этой неделе вновь поднялся вопрос о возможном исключении Грузии из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). А именно, группа из 51 депутата ПАСЕ заявила о намерении оспорить полномочия грузинской делегации и начать процесс исключения Грузии из Совета Европы, если страна не добьется прогресса в изменении своего авторитарного курса. В правящей силе назвали обвинения абсурдными и заявили, что еще в марте Грузия сама отказалась от работы в ПАСЕ, и, соответственно, ее нельзя оттуда исключить. Единый кандидат оппозиции Еще одним важным событием недели стало представление кандидата в мэры Тбилиси двумя крупными оппозиционными партиями "Сильная Грузия – Лело" и "За Грузию". Вопреки ожиданиям общественности, партии выдвинули на этот пост члена партии "Лело" Ираклия Купрадзе. Кандидатуру 31-летнего генсека "Лело" Купрадзе на пост мэра Тбилиси ни в "Сильной Грузии – Лело", ни в партии "За Грузию" публично не обсуждали. В первой партии претендентом считался лидер входящей в коалицию партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а во второй – рассматривали на этот пост Георгия Шарашидзе. В той частии оппозиции, которая отказалась от участия в выборах, кандидатуру Купрадзе никак поддерживать не собираются, поскольку считают, что "Лело" и "За Грузию" своим участием в выборах "предали оппозиционное единство и пошли на поводу у "Грузинской мечты"". Спортивное новшество В центре внимания на этой неделе также оказалась новая программа правительства по развитию спорта в Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал указы, предусматривающие создание нескольких десятков футбольных центров по всей стране. Кроме того, на этой неделе был объявлен тендер на проектирование и строительство самого большого стадиона в Грузии для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч болельщиков. Строительство планируется начать в апреле 2026 года близ Тбилисского международного аэропорта. После его завершения Тбилиси подаст заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году. Печальные известия На этой неделе стало известно о кончине сразу двух значимых для Грузии фигур: бизнесмена и политика Левана Гачечиладзе и музыканта Мамуки Чарквиани. Грузинской общественности Гачечиладзе запомнился как один из лидеров политической борьбы против "Единого национального движения" и Михаила Саакашвили. Он был лидером самых крупных протестов в Грузии в 2007 году и кандидатом от объединенной оппозиции на президентских выборах 2008 года. Гачечиладзе был одним из владельцев оппозиционного телеканала "Маэстро", в эфире которого были обнародованы кадры о пытках в тюрьмах в 2012 году, сыгравшие решающую роль в победе "Грузинской мечты" на выборах. Сын знаменитого грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, исполнитель и композитор Мамука Чарквиани ушел из жизни в возрасте 69-ти лет после продолжительной болезни. Значительную часть его репертуара составляли песни на стихи отца. Мамука Чарквиани был в некотором роде голосом поколения и внес значительный вклад в грузинскую музыку.А между тем... Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку проекта трамвайной линии. Последний трамвай в столице Грузии ходил до 2006 года. Ожидается, что новая трамвайная линия соединит спальный район Диди Дигоми, который активно застраивается новостройками, со станцией метро "Дидубе". Ее протяженность составит 7,5 километра, и она будет включать 11 остановок. Трамваи вернутся на улицы Тбилиси – мэрия столицы объявила тендер>>>Первый трамвай в Тбилиси появился в 1904 году. Наибольшую популярность этот вид общественного транспорта получил в 1930-1940 годы. На сегодняшний день в Тбилиси ходят только автобусы, маршрутные такси и метро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250819/ek-govorit-ob-uspekhakh-gruzii-a-politicheskie-zayavleniya-protivorechat-faktam--deputat-294596846.html

великобритания

европа

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

обзоры, аналитика, грузия, великобритания, европа, тбилиси, ираклий кобахидзе, алеко элисашвили, михаил саакашвили, совет европы, пасе, политика