https://sputnik-georgia.ru/20250830/skandal-v-oppozitsii-novyy-glava-sgb-i-novyy-vitok-v-dele-protiv-npo--gruziya-za-nedelyu-294716562.html
Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю
Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 30.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-30T18:18+0400
2025-08-30T18:18+0400
2025-08-30T18:18+0400
грузия
политика
обзоры
испания
европа
тбилиси
тамара черголеишвили
яго хвичия
мамука мдинарадзе
институт развития свободы информации
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал с НПО Самым громким событием недели, которая была одной из самых коротких рабочих недель этого лета, стал арест счетов семи авторитетных НПО в рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности". Речь идет о событиях ноября-декабря 2024 года, когда акции протеста переходили в противостояние с полицией. Как утверждает следствие, противостояние входило в интересы "иностранных сил". В данное время арестованы счета следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". По данным прокуратуры, целевые финансы этих организаций использовались для покупки оборудования на акциях протеста 2024 года. Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов. По данным прокуратуры, "их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования". Новый кандидат в мэры Тбилиси На этой неделе к борьбе за кресло мэра Тбилиси, в котором проживает треть всех жителей Грузии, присоединилась партия "Гирчи", которая выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра. Партия "Гирчи" известна в стране своими либеральными взглядами. Хвичия в разное время выдвигал такие идеи как легализация потребления марихуаны, ношения оружия, отмена призыва в армию и др. Бороться Яго Хвичия придется с Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Ираклием Купрадзе от "Сильной Грузии" и "За Грузию" и Зурабом Махарадзе от партии "Консерваторы за Грузию". Новый глава СГБ Еще одним событием недели стала неожиданная отставка главы СГБ Грузии Анри Оханашвили, который занимал этот пост всего четыре месяца. Премьер-министр Грузии уже представил нового главу ведомства, который, помимо вопросов внутренней и внешней безопасности, также занимается проверкой иностранцев и коррупцией. Им стал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. Официально Мдинарадзе займет свой пост на следующей неделе, после того как получит одобрение парламента. Распри в оппозиции А пока кто-то готовится к выборам, в оппозиции, бойкотирующей эти самые выборы, наметился раскол. Причиной стало оскорбительное обращение в соцсети супруги лидера "Федералистов" Тамар Черголеишвили, адресованное к несовершеннолетнему комментатору. Публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети, хотя Черголеишвили вскоре ее удалила и извинилась. Несмотря на это, после данного происшествия лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава заявила, что не хочет иметь с Черголеишвили никаких дел, и призвала другие партии разорвать с ней отношения. Это дало повод "Федералистам", которые до 2016 года сами были частью "Нацдвижения", обвинить членов "Единого национального движения" в "некомандной работе". На данный момент номинальное единство среди восьми партий оппозиции сохраняется, однако сколько оно продлится, пока неизвестно. А между тем Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69. Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20250827/scheta-avtoritetnykh-npo-arestovany-v-ramkakh-dela-o-popytke-sabotazha-v-gruzii--podrobnosti-294682429.html
испания
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
грузия, политика, обзоры, испания, европа, тбилиси, тамара черголеишвили, яго хвичия, мамука мдинарадзе, институт развития свободы информации, сгб
грузия, политика, обзоры, испания, европа, тбилиси, тамара черголеишвили, яго хвичия, мамука мдинарадзе, институт развития свободы информации, сгб
Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Самым громким событием недели, которая была одной из самых коротких
рабочих недель этого лета, стал арест счетов семи авторитетных НПО в рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности".
Речь идет о событиях ноября-декабря 2024 года, когда акции протеста переходили в противостояние с полицией. Как утверждает следствие, противостояние входило в интересы "иностранных сил".
В данное время арестованы счета следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости".
По данным прокуратуры, целевые финансы этих организаций использовались для покупки оборудования на акциях протеста 2024 года. Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов.
По данным прокуратуры, "их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования".
Новый кандидат в мэры Тбилиси
На этой неделе к борьбе за кресло мэра Тбилиси, в котором проживает треть всех жителей Грузии, присоединилась партия "Гирчи", которая выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра.
Партия "Гирчи" известна в стране своими либеральными взглядами. Хвичия в разное время выдвигал такие идеи как легализация потребления марихуаны, ношения оружия, отмена призыва в армию и др.
Бороться Яго Хвичия придется с Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Ираклием Купрадзе от "Сильной Грузии" и "За Грузию" и Зурабом Махарадзе от партии "Консерваторы за Грузию".
Еще одним событием недели стала неожиданная отставка главы СГБ Грузии Анри Оханашвили, который занимал этот пост всего четыре месяца.
Премьер-министр Грузии уже представил нового главу ведомства, который, помимо вопросов внутренней и внешней безопасности, также занимается проверкой иностранцев и коррупцией. Им стал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.
Официально Мдинарадзе займет свой пост на следующей неделе, после того как получит одобрение парламента.
А пока кто-то готовится к выборам, в оппозиции, бойкотирующей эти самые выборы, наметился раскол. Причиной стало оскорбительное обращение в соцсети супруги лидера "Федералистов" Тамар Черголеишвили, адресованное к несовершеннолетнему комментатору. Публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети, хотя Черголеишвили вскоре ее удалила и извинилась.
Несмотря на это, после данного происшествия лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава заявила, что не хочет иметь с Черголеишвили никаких дел, и призвала другие партии разорвать с ней отношения. Это дало повод "Федералистам", которые до 2016 года сами были частью "Нацдвижения", обвинить членов "Единого национального движения" в "некомандной работе".
На данный момент номинальное единство среди восьми партий оппозиции сохраняется, однако сколько оно продлится, пока неизвестно.
Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69.
Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2.