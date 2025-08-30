https://sputnik-georgia.ru/20250830/skandal-v-oppozitsii-novyy-glava-sgb-i-novyy-vitok-v-dele-protiv-npo--gruziya-za-nedelyu-294716562.html

Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю

Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю

30.08.2025

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал с НПО Самым громким событием недели, которая была одной из самых коротких рабочих недель этого лета, стал арест счетов семи авторитетных НПО в рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности". Речь идет о событиях ноября-декабря 2024 года, когда акции протеста переходили в противостояние с полицией. Как утверждает следствие, противостояние входило в интересы "иностранных сил". В данное время арестованы счета следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". По данным прокуратуры, целевые финансы этих организаций использовались для покупки оборудования на акциях протеста 2024 года. Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов. По данным прокуратуры, "их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования". Новый кандидат в мэры Тбилиси На этой неделе к борьбе за кресло мэра Тбилиси, в котором проживает треть всех жителей Грузии, присоединилась партия "Гирчи", которая выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра. Партия "Гирчи" известна в стране своими либеральными взглядами. Хвичия в разное время выдвигал такие идеи как легализация потребления марихуаны, ношения оружия, отмена призыва в армию и др. Бороться Яго Хвичия придется с Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Ираклием Купрадзе от "Сильной Грузии" и "За Грузию" и Зурабом Махарадзе от партии "Консерваторы за Грузию". Новый глава СГБ Еще одним событием недели стала неожиданная отставка главы СГБ Грузии Анри Оханашвили, который занимал этот пост всего четыре месяца. Премьер-министр Грузии уже представил нового главу ведомства, который, помимо вопросов внутренней и внешней безопасности, также занимается проверкой иностранцев и коррупцией. Им стал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. Официально Мдинарадзе займет свой пост на следующей неделе, после того как получит одобрение парламента. Распри в оппозиции А пока кто-то готовится к выборам, в оппозиции, бойкотирующей эти самые выборы, наметился раскол. Причиной стало оскорбительное обращение в соцсети супруги лидера "Федералистов" Тамар Черголеишвили, адресованное к несовершеннолетнему комментатору. Публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети, хотя Черголеишвили вскоре ее удалила и извинилась. Несмотря на это, после данного происшествия лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава заявила, что не хочет иметь с Черголеишвили никаких дел, и призвала другие партии разорвать с ней отношения. Это дало повод "Федералистам", которые до 2016 года сами были частью "Нацдвижения", обвинить членов "Единого национального движения" в "некомандной работе". На данный момент номинальное единство среди восьми партий оппозиции сохраняется, однако сколько оно продлится, пока неизвестно. А между тем Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69. Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

