Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250830/skandal-v-oppozitsii-novyy-glava-sgb-i-novyy-vitok-v-dele-protiv-npo--gruziya-za-nedelyu-294716562.html
Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю
Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 30.08.2025, Sputnik Грузия
2025-08-30T18:18+0400
2025-08-30T18:18+0400
грузия
политика
обзоры
испания
европа
тбилиси
тамара черголеишвили
яго хвичия
мамука мдинарадзе
институт развития свободы информации
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал с НПО Самым громким событием недели, которая была одной из самых коротких рабочих недель этого лета, стал арест счетов семи авторитетных НПО в рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности". Речь идет о событиях ноября-декабря 2024 года, когда акции протеста переходили в противостояние с полицией. Как утверждает следствие, противостояние входило в интересы "иностранных сил". В данное время арестованы счета следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости". По данным прокуратуры, целевые финансы этих организаций использовались для покупки оборудования на акциях протеста 2024 года. Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов. По данным прокуратуры, "их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования". Новый кандидат в мэры Тбилиси На этой неделе к борьбе за кресло мэра Тбилиси, в котором проживает треть всех жителей Грузии, присоединилась партия "Гирчи", которая выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра. Партия "Гирчи" известна в стране своими либеральными взглядами. Хвичия в разное время выдвигал такие идеи как легализация потребления марихуаны, ношения оружия, отмена призыва в армию и др. Бороться Яго Хвичия придется с Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Ираклием Купрадзе от "Сильной Грузии" и "За Грузию" и Зурабом Махарадзе от партии "Консерваторы за Грузию". Новый глава СГБ Еще одним событием недели стала неожиданная отставка главы СГБ Грузии Анри Оханашвили, который занимал этот пост всего четыре месяца. Премьер-министр Грузии уже представил нового главу ведомства, который, помимо вопросов внутренней и внешней безопасности, также занимается проверкой иностранцев и коррупцией. Им стал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. Официально Мдинарадзе займет свой пост на следующей неделе, после того как получит одобрение парламента. Распри в оппозиции А пока кто-то готовится к выборам, в оппозиции, бойкотирующей эти самые выборы, наметился раскол. Причиной стало оскорбительное обращение в соцсети супруги лидера "Федералистов" Тамар Черголеишвили, адресованное к несовершеннолетнему комментатору. Публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети, хотя Черголеишвили вскоре ее удалила и извинилась. Несмотря на это, после данного происшествия лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава заявила, что не хочет иметь с Черголеишвили никаких дел, и призвала другие партии разорвать с ней отношения. Это дало повод "Федералистам", которые до 2016 года сами были частью "Нацдвижения", обвинить членов "Единого национального движения" в "некомандной работе". На данный момент номинальное единство среди восьми партий оппозиции сохраняется, однако сколько оно продлится, пока неизвестно. А между тем Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69. Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20250827/scheta-avtoritetnykh-npo-arestovany-v-ramkakh-dela-o-popytke-sabotazha-v-gruzii--podrobnosti-294682429.html
испания
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, обзоры, испания, европа, тбилиси, тамара черголеишвили, яго хвичия, мамука мдинарадзе, институт развития свободы информации, сгб
грузия, политика, обзоры, испания, европа, тбилиси, тамара черголеишвили, яго хвичия, мамука мдинарадзе, институт развития свободы информации, сгб

Скандал в оппозиции, новый глава СГБ и новый виток в деле против НПО – Грузия за неделю

18:18 30.08.2025
© Courtesy of State Security Service Of GeorgiaСГБ Грузии
СГБ Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
© Courtesy of State Security Service Of Georgia
Подписаться
Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Скандал с НПО

Самым громким событием недели, которая была одной из самых коротких рабочих недель этого лета, стал арест счетов семи авторитетных НПО в рамках расследования дела о "саботаже, помощи иностранной организации и организации, подконтрольной иностранной организации, во враждебной деятельности".
Речь идет о событиях ноября-декабря 2024 года, когда акции протеста переходили в противостояние с полицией. Как утверждает следствие, противостояние входило в интересы "иностранных сил".
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2025
Счета авторитетных НПО арестованы в рамках дела о попытке саботажа в Грузии – подробности
27 августа, 13:36
В данное время арестованы счета следующих НПО: "Фонд гражданского общества", "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Институт развития свободы информации", "Защитники демократии", "Грузинская демократическая инициатива", "Сапари" и "Центр социальной справедливости".
По данным прокуратуры, целевые финансы этих организаций использовались для покупки оборудования на акциях протеста 2024 года. Также, по версии следователей, НПО оплачивали штрафы правонарушителей, услуги адвокатов и тратили деньги на решение других личных или организационных вопросов.
По данным прокуратуры, "их скоординированные действия должны были привести к ослаблению правоохранительных органов и нарушению их нормального функционирования".

Новый кандидат в мэры Тбилиси

На этой неделе к борьбе за кресло мэра Тбилиси, в котором проживает треть всех жителей Грузии, присоединилась партия "Гирчи", которая выдвинула Яго Хвичия в качестве своего кандидата на пост мэра.
© Сourtesy of Iago KhvichiaГрузинский депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия
Грузинский депутат от партии Гирчи Яго Хвичия - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
Грузинский депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия
© Сourtesy of Iago Khvichia
Партия "Гирчи" известна в стране своими либеральными взглядами. Хвичия в разное время выдвигал такие идеи как легализация потребления марихуаны, ношения оружия, отмена призыва в армию и др.
Бороться Яго Хвичия придется с Кахой Каладзе от правящей партии "Грузинская мечта", Ираклием Купрадзе от "Сильной Грузии" и "За Грузию" и Зурабом Махарадзе от партии "Консерваторы за Грузию".

Новый глава СГБ

Еще одним событием недели стала неожиданная отставка главы СГБ Грузии Анри Оханашвили, который занимал этот пост всего четыре месяца.
© photo: Sputnik / StringerМамука Мдинарадзе
Мамука Мдинарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
Мамука Мдинарадзе
© photo: Sputnik / Stringer
Премьер-министр Грузии уже представил нового главу ведомства, который, помимо вопросов внутренней и внешней безопасности, также занимается проверкой иностранцев и коррупцией. Им стал один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.
Официально Мдинарадзе займет свой пост на следующей неделе, после того как получит одобрение парламента.

Распри в оппозиции

А пока кто-то готовится к выборам, в оппозиции, бойкотирующей эти самые выборы, наметился раскол. Причиной стало оскорбительное обращение в соцсети супруги лидера "Федералистов" Тамар Черголеишвили, адресованное к несовершеннолетнему комментатору. Публикация мгновенно вызвала ажиотаж в сети, хотя Черголеишвили вскоре ее удалила и извинилась.
© Courtesy of Tamar ChergoleishviliТамар Черголеишвили
Тамар Черголеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
Тамар Черголеишвили
© Courtesy of Tamar Chergoleishvili
Несмотря на это, после данного происшествия лидер "Нацдвижения" Тина Бокучава заявила, что не хочет иметь с Черголеишвили никаких дел, и призвала другие партии разорвать с ней отношения. Это дало повод "Федералистам", которые до 2016 года сами были частью "Нацдвижения", обвинить членов "Единого национального движения" в "некомандной работе".
На данный момент номинальное единство среди восьми партий оппозиции сохраняется, однако сколько оно продлится, пока неизвестно.

А между тем

Сборная Грузии по баскетболу одержала убедительную победу над действующим чемпионом Европы командой Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69 - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2025
Сборная Грузии по баскетболу победила действующего чемпиона Европы Испанию в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы – со счетом 83:69
© Georgian Basketball Federation
Лучшим игроком матча в рядах сборной Грузии стал Сандро Мамукелашвили с 19 очками, 7 подборами и 6 передачами. Торнике Шенгелия набрал 13 очков, Гога Битадзе – 15, Дуда Санадзе – 11, Камар Болдуин – 12, Бека Бурджанадзе – 5, Георгий Шермадини – 4, Рати Андроникашвили – 2.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0