https://sputnik-georgia.ru/20250913/massovye-draki-skandal-s-missiey-obse-i-gromkie-aresty--gruziya-za-nedelyu-294922544.html

Массовые драки, скандал с миссией ОБСЕ и громкие аресты – Грузия за неделю

Массовые драки, скандал с миссией ОБСЕ и громкие аресты – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события, как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 13.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-13T19:19+0400

2025-09-13T19:19+0400

2025-09-13T19:19+0400

обзоры

политика

грузия

украина

тбилиси

румыния

каха каладзе

джуаншер бурчуладзе

леван хабеишвили

обсе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294873738_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9962957dc1252c95fe4f90c11b4d60dc.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Противостояние недели Протесты оппозиционной части общества у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от правящей силы "Грузинская мечта" Кахи Каладзе на этой неделе достигли апогея. Вечером 8 сентября прямо у штаба Каладзе произошла драка между протестующими и сторонниками "Грузинской мечты". Недовольные ежедневными протестами сторонники "Грузинской мечты" решили сами решить ситуацию и конфликт быстро перерос в драку, разнимать которую пришлось полиции. По факту МВД Грузии возбудило сразу два уголовных дела – "групповое насилие" и "насилия или угрозы насилием в ходе предвыборной агитации или мероприятий избирательной кампании". Всего на неделе по этим делам было задержано три человека, но в итоге обвинения были предъявлены лишь оппозиционной активистке за порчу баннера Каладзе. Двух задержанных за избиение оппозиционных активистов отпустили, так как пострадавшие активисты отказались давать показания, заявляя, что не доверяют полиции, а без их показаний предъявить обвинение невозможно. Отказ недели Главным событием уходящей недели стало и неожиданное для многих решение властей пригласить миссию наблюдателей ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местной власти. Приглашение было отправлено лишь за месяц до дня выборов, тогда как ранее власти Грузии заявляли, что в присуствии миссии на выборах нет никакой необходимости. Однако ОБСЕ приглашение не приняло. Как заявила директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Мария Телалян, решение властей Грузии пригласить миссию "на столь позднем этапе делает эффективное наблюдение невозможным", и, соответственно, наблюдатели не приедут. Таким образом впервые за последние 20 лет выборы в Грузии пройдут без наблюдения со стороны главной наблюдательской европейской миссии, чей отчет на протяжении многих лет был основанием для международного признания легитимности выборов в стране. Два громких ареста На этой неделе Грузию потрясли сразу два громких ареста – за решеткой оказались бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, возглавлявший оборонное ведомство в 2021-2024 годах, и один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Дело против Джуаншера Бурчуладзе началось еще в летом 2025 года, когда неожиданно для всех за растрату и отмывание средств за решеткой оказались его бывший заместитель Георгий Хаиндрава, его родственник и бывший глава департамента закупок Минобороны по делу о приобретении по трекратно завышенной цене аппарата МРТ для военного госпиталя. Теперь следствие утверждает, что за всей схемой стоял Бурчуладзе, который и отмывал после деньги при помощи притворных сделок. Что касается Левана Хабеишвили, то поводом для его ареста стали его публичные призывы в социальных сетях и эфирах телеканалов – речь идет об анонсах революций и свержения власти, а также о предложении 200 тысячи долларов силовикам за предоставлении служебной информации и отказ выполнять приказы начальства. Его действия следствие расценивает как обещание взятки должностному лицу за совершение незаконного деяния и в публичные призывы к свержению власти. Новый украинский след СГБ Грузии 11 сентября сообщила о задержании двух граждан Украины с 2,4 килограммами взрывчатого вещества "гексоген", которые они провезли на автомобиле в Грузию через Румынию, Болгарию и Турцию. По данным задержанных взрывчатка в последствии должна была быть доставлена в Россию. Однако СГБ рассматривает и другие версии, в том числе использование "гексогена" анонсировавшей революцию частью оппозиции в день выборов в органы местной власти 4 октября, заявляя что конечной известной следствию целью доставки взрывчатки был жилой дом в Авлабари. На фоне заявления СГБ, в СМИ стали активно муссироваться слухи о возможной причастности к транзиту экс-министра обороны Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Бачо Ахалая, который связан с бывшим высокопоставленным чиновником МВД Грузии, а ныне замдиректором контрразведки Украины Гией Лорткипанидзе. СМИ утверждают, что взрывчатка предназначалась к использованию в Грузии. А между тем Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди" рейтинг партий к грядущим выборам в органы местного самоуправления выглядит следующим образом:Опрос проводился 11-20 августа, перед началом активной фазы предвыборной кампании. Его погрешность составляет +/-3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20250911/troe-chelovek-zaderzhany-posle-potasovki-u-predvybornogo-shtaba-kaladze-v-tbilisi-294891547.html

https://sputnik-georgia.ru/20250910/obse-otkazalas-ot-missii-v-gruziyu--v-pravyaschey-partii-raskryli-prichiny-294879351.html

https://sputnik-georgia.ru/20250912/vzryvchatku-ukrainskim-voditelyam-peredali-spetssluzhby-ukrainy---sgb-gruzii-294908653.html

украина

тбилиси

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

обзоры, политика, грузия, украина, тбилиси, румыния, каха каладзе, джуаншер бурчуладзе, леван хабеишвили, обсе, сгб