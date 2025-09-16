https://sputnik-georgia.ru/20250916/kto-rassoril-kavkazskie-narody-drug-s-drugom-i-s-rossiey-294956731.html

Кто рассорил кавказские народы друг с другом и с Россией?

Гендиректор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили о том, кто бил... 16.09.2025, Sputnik Грузия

В прошлой публикации "Кто же замолвит слово за бедного грузина, если разразится война?" речь шла об угрозах Грузии и грузинскому народу в условиях нестабильности в гражданском обществе, провоцируемой вмешательством извне. Положение усложняется тем обстоятельством, что Грузии сегодня не на кого опереться вокруг, её соседи – Россия, Армения и Азербайджан – находятся в более чем натянутых отношениях друг с другом, а Россия, у которой прерваны дипотношения с Грузией, – к тому же в состоянии острого противостояния с Украиной и НАТО. А ведь ещё совсем недавно Армения была главным форпостом России на Южном Кавказе, а стратегическое партнерство Азербайджана с Российской Федерацией, с сохранением традиционных ценностей и развитием межкультурного и межрелигиозного диалога, приводилось в пример всем странам постсоветского пространства как эталон. Диссонанс вносила лишь Грузия, фрондирующая своими евроатлантическими устремлениями, но ни у кого не возникало сомнений, что это недоразумение, не имеющее под собой серьёзных оснований, закончится после урегулирования территориальных проблем Грузии, и она вернётся в родную семью кавказских народов. Поэтому готовое к подписанию Соглашение между Арменией и Азербайджаном, одобренное Турцией, ради открытия границы с которой правительство Пашиняна даже отказалось от национального символа Армении – горы Арарат, стерев её с визовых штампов, так же призрачно, как открытие Зангезурского коридора. Куда более реально ожидать нового обострения между ними, что косвенно доказывает закрытая пять лет назад под предлогом пандемии, но по сей день не открытая сухопутная граница Азербайджана с Грузией. Разве не курьёз, когда границы между Арменией, Азербайджаном и Турцией открываются, а граница между Грузией и Азербайджаном остаётся на замке?! Разве не курьёз, что демаркация-делимитация границы Грузии с Азербайджаном по сей день не завершена? Грузино-азербайджанскую границу контролируют простирающиеся на 25 километров стратегические высоты Гареджийского кряжа, оказавшиеся на территории Азербайджана вместе с комплексом грузинских пещерных монастырей и главным религиозным центром Восточной Грузии VI века Давид-Гареджи. Но разве нужны Азербайджану стратегические высоты на границе с братской Грузией, чтобы из-за них держать у себя грузинскую святыню? Или Азербайджан еще пять лет назад опасался и сегодня опасается военной помощи Армении, например, российской, которая придет со стороны Грузии? Почему произошло все, о чем говорилось выше? Потому что всех бывших соотечественников – грузин и русских, азербайджанцев и армян, русских и армян, русских и азербайджанцев – "НА-ДУ-ЛИ", как однажды сказал Путин в связи с известным обещанием не расширять НАТО на Восток. Западные спецслужбы/аналитики, USAID, Сорос и им подобные точно били по связывающим нас узлам – традициям, дружбе, истории, культуре – и разрывали их в клочья, разбудив таившийся в темных углах нашего сознания негатив – неоправданные амбиции, этническая рознь, чувство национальной исключительности и превосходства. А кавказский темперамент, на который делали ставку за океаном, оказал нам в этом случае "медвежью услугу"… Поднимаю эти вопросы не случайно, считайте мои слова хоть прогнозом с целью превенции, хоть кликушеством, однако пусть никто не обижается – иногда есть причины, по которым лучше сказать и ошибиться, чем не сказать, а потом сожалеть. Первая причина – потому что в Грузии, Армении, Азербайджане и России мы остаемся соотечественниками по факту, несмотря ни на что, а права соотечественников находятся в прямой зависимости от защищенности прав человека в государстве в целом, от гражданского согласия в обществе, невзирая на национальную и религиозную принадлежность, невзирая на политические симпатии, зависят от соблюдения конституционного порядка, который пытаются подорвать неонацисты – иностранные агенты под личиной "демократов" и "либералов". Вторая причина – что в Грузии давно и мирно проживают армяне и азербайджанцы, в Советской Грузии, в составе которой была Абхазия и ЮО, граждан Грузии – этнических азербайджанцев и армян – было около миллиона. Поэтому грузин не может не беспокоить происходящее на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, тем более что нынешняя власть "Грузинской мечты" признает только мирный способ решения всех проблем. В связи с вышеуказанным, меня интересует еще один курьез – самыми распространёнными фамилиями в Грузии являются: Для тех, кто не обратил внимания: на 5-ом и 7-ом местах – азербайджанская фамилия "Мамедов" и "Мамедова", что одно и то же (в отличие от грузинских фамилий, которые окончаниями не отличаются, будь то мужчина или женщина, поэтому Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" сосчитала их вместе). Если соединить всех Мамедовых, то получим цифру 28 973 человека, то есть в Грузии, среди самых распространенных фамилий, на втором месте после "Беридзе" идёт фамилия "Мамедовы". Чем это объяснить, если сухопутная граница между Грузией и Азербайджаном закрыта и никакой волны мигрантов из Азербайджана в Грузию не было? А тем, что население Грузии сегодня реально составляет не 3 миллиона 900 тысяч человек, как утверждает "Сакстат", а чуть больше половины этой цифры, потому что миллион грузин, воспользовавшись "благами" безвиза, эмигрировали в Европу – на время или навсегда, хотя регистрацию в Грузии и грузинское гражданство у них никто не отнимал. В отличие от азербайджанцев, которые остались в родной им Грузии, в своих домах, со своими детьми, и продолжают возделывать благодатную грузинскую землю, которая их кормит, а не батрачат на Западе, как грузины. Курьез – грузинская эмиграция, в своем подавляющем большинстве, вместо благодарности к власти "Грузинской мечты" за безвизовый режим, благодаря которому они попали в Европу, является электоратом радикальной оппозиции – голосует за рубежом за партию Саакашвили (за исключением грузинской диаспоры в России, которая лишена этого конституционного права!). Кому нужна такая демократия, когда гражданам Грузии облегчают получение гражданства другой страны, в том числе – России, когда вместе с безвизом дают вид на жительство с правом на работу, подталкивая к эмиграции, когда Грузия опустошена наполовину, лишившись самых здоровых работоспособных граждан? Такая "демократия" нужна тем, кто рассорил кавказские народы друг с другом и с Россией, чтобы разделить и властвовать на Южном Кавказе. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

