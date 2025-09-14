https://sputnik-georgia.ru/20250914/kto-zhe-zamolvit-slovo-za-bednogo-gruzina-esli-razrazitsya-voyna-294936830.html

Кто же замолвит слово за бедного грузина, если разразится война?

Кто же замолвит слово за бедного грузина, если разразится война?

Сегодня собирался поделиться с читателем своим видением выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином и поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным инициативы – создания "более справедливой и равноправной системы глобального управления". Думаю, что её значение для нас трудно переоценить, потому что маленькая беззащитная Грузия – одна из стран "Глобального Юга", стратегический партнёр Китая и фигурант китайского проекта "Пояс и путь". Эти и другие соглашения, к примеру, о строительстве глубоководного порта в Анаклия, необходимо наполнять содержанием, чтобы они не остались на бумаге лишь протоколом о намерениях.Однако резко обострившаяся, как и следовало ожидать, политическая ситуация в Грузии к выборам местного самоуправления, назначенным на 4 октября, изменила мои планы.Самое примечательное, что выборы как таковые отошли на второй план – до них осталось всего 20 дней, но мы не наблюдаем традиционной активности кандидатов в мэры и органы местного самоуправления (сакребуло), теледебатов и предвыборных встреч с избирателями с презентаций программ и обещаний. Это потому, что очередные местные выборы неожиданно получили экзистенциальную сверхнагрузку, грузинский народ на этот раз должен сделать окончательный выбор: или он будет хозяином на своей земле, останется верен грузинским традициям и будет жить в мире и дружбе с соседями, или согласится быть "населением второго сорта" в "голубой" колонии Запада, как живут новые грузинские эмигранты в странах Евросоюза и США, то есть обречёт себя на безликое бесправное существование, причём на родной земле.Другой особенностью этих выборов является данность, что, кроме партии власти "Грузинская мечта", в них примут участие всего две оппозиционные партии – партия Гахария и партия Хазарадзе, которых основная часть радикальной оппозиции резко осудила за измену общей тактике бойкота выборов. Но разве у них был другой выход?! Гахария, который, как установила Временная парламентская комиссия, будучи премьер-министром, совершил действие, которое трудно квалифицировать иначе, чем предательство родины (с большой вероятностью – по заданию внешних сил), в результате чего Грузия впервые после августа 2008 года потеряла территории в Шида Картли. Поэтому Гахария сбежал от грузинского правосудия в Германию и сейчас готов выполнить любые указания грузинской власти, лишь бы не быть объявленным в розыск по циркуляру Интерпола и когда-нибудь объединиться с оставшейся в Грузии семьёй.Второй лидер оппозиционной партии – банкир Хазарадзе, как установила вышеуказанная парламентская комиссия, участвовал в преступных действиях режима Саакашвили, а при новой власти в результате аферы со строительством глубоководного порта Анаклия нанёс многомиллионный убыток государственному бюджету (не считая репутационного ущерба Грузии), поэтому тоже готов по указанию власти сыграть роль конструктивной оппозиции, лишь бы не попасть на тюремные нары пожизненно вместе со своим компаньоном и родственником Джапаридзе.Однако главное, что сегодня происходит в Грузии, это: 1 – непримиримое открытое противостояние между властью и "уличной", то есть бойкотирующей предстоящие выборы и не признавшей прошлогодние парламентские выборы, радикальной оппозицией во главе с экс-правящей партией Саакашвили "ЕНД" и созданными на её платформе партиями/НПО; 2 – тайное противостояние внутри самой власти между новыми назначенцами на руководящие правительственные должности и недавно оставившими их, а заодно правящую партию (что особенно важно, потому что произошло в первый раз – раньше все, кого отпускали в отставку, делали заявление, что остаются "преданными членами "Грузинской мечты").Начнём с первого, то есть с радикальной оппозиции, которая решила устроить госпереворот с 4 на 5 октября, опираясь на финансовую и пиар-поддержку Евросоюза, США и комплексную поддержку Саакашвили. Комплексную, потому что 1 – идеологическую: Саакашвили, как известно, отбывает наказание в больнице, но оттуда даёт ЦУ оппозиции; 2 – финансовую: на прошлой неделе одного из лидеров партии Саакашвили арестовали за публичное обещание выплатить каждому полицейскому 200 тысяч лари за неподчинение приказам власти, а такими деньгами располагает только 9 лет обкрадывающий грузинский госбюджет Саакашвили; 3 – террористическую: замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе, который 28 сентября 2021 года для организации госпереворота в Грузии прислал из Украины Саакашвили в контейнере с молочными продуктами, 11 сентября 2025 года прислал с той же целью 2,4 кг гексогена. По имеющейся версии, взрывчатка предназначалась министру обороны режима Саакашвили Бачо Ахалая, который собирался взорвать Парламент Грузии. Неслучайно, что два украинца собирались передать гексоген в районе Тбилиси Авлабар, где находится президентская резиденция Саакашвили и где компактно проживают армяне, это был намёк на скорое возвращение Саакашвили в президентский дворец, а также на тбилисских армян, которые якобы солидарны с Мишей – этническим армянином.Но самое опасное оружие и преступление радикальной оппозиции заключается, на мой взгляд, не в её финансовых возможностях и западных грантах, не в гексогене и директивах Саакашвили из больничной палаты, а в части грузинской молодёжи, которую я назвал "гибридной", и вот почему. Так уж получилось, что до и после т. н. "революции роз" в Грузии мне довелось встречаться со многими американскими политтехнологами, приезжавшими в Грузию для наставлений молодых "революционеров-реформаторов". Хочу признать, что американцы, в отличие от наших вечно находящихся в цейтноте политиков, умели работать на перспективу. Вот почему в режиме Саакашвили пост министра просвещения был одним из ключевых, министры просвещения потом становились силовыми министрами, главными прокурорами, секретарями Совбеза. Именно тогда они взрастили поколение, которое сегодня вышло на улицы и требует от всех соответствовать их стандартам, это и называется неолиберальным фашизмом. У "гибридов" стёрты все гендерные, национальные, религиозные и возрастные отличия, а кто не признаёт их синтетические "западные либеральные ценности", такие как пропаганда гомосексуализма, десятки гендеров, однополые браки и изменения пола, объявляется врагом, пережитком, "русским агентом" и подлежит остракизму. Именно за спинами этой зомбированной гибридной молодежи радикальная оппозиция пойдёт на штурм в ночь с 4 на 5 октября.В заключение этого раздела, прежде чем перейти к противостоянию между бывшим и действующим правительствами, приведу ещё один пример того, как американцы умеют работать на свои национальные интересы. Во власти США могут меняться местами демократы и республиканцы, президенты и "Deep State" – соответственно, может меняться политика и тактика, но выработанная годами аналитическими институтами/спецслужбами государственная стратегия по отношению к различным странам/народам остаётся неизменной. Например, об отношении к Грузии со стороны Вашингтона оговорилась экс-американский посол Келли Дегнан, когда в 2022 году после начала конфликта на Украине вынуждала грузинского премьер-министра всеми имеющимися силами открыть "второй фронт" против России (ударить по российским базам в Абхазии и Южной Осетии), а через несколько дней, насколько хватит грузинской армии, "удалиться в леса, партизанить". То есть маленькая Грузия ценна для ядерной супердержавы не своей древней культурой и мифическим стратегическим партнёрством, которое прямолинейный Трамп начинать "с чистого листа" не собирается, а имеет ценность как "пушечное мясо", которое создаст России проблему на Южном Кавказе на несколько дней, пока не подоспеют основные силы НАТО.Тбилисский городской суд определился с мерой пресечения для Левана Хабеишвили>>Теперь о скрытом противостоянии между прежним и нынешним правительством, которое было неизбежно. После смены силового блока у граждан Грузии возникают естественные вопросы: почему лишь после назначения нового министра внутренних дел ежедневно арестовывают десятки наркоторговцев и изымают наркотики килограммами? Почему лишь после назначения нового руководителя СГБ арестовали бывшего министра обороны по обвинению в коррупции в особо крупных размерах? Кто следующий? Разве в ноябре 2011 года на своей первой пресс-конференции Бидзина Иванишвили не предупреждал, что главная проблема в Грузии – коррупция, которую искоренить очень трудно? И почему в Грузии с её бедным населением миллионеров стало как грибов после дождя?Факт, что вместе с режимом Саакашвили из Грузии ушёл страх и пришло чувство безнаказанности, но разве нарушение закона является демократией? Кто больше всего страдает от такой "демократии"? Разве не Грузия и грузинский народ, которые несут прямые убытки в условиях нестабильности по вине вседозволенности власть имущих и разгула оппозиции? Туристы остерегаются посещать Грузию, которую покидают приехавшие сюда на временное и постоянное местожительство добропорядочные граждане из России и других стран СНГ, которые приехали с солидным капиталом, чтобы приобрести недвижимость и открыть свой бизнес. Разве экономическая нестабильность, остановленные проекты и инвестиции не представляют угрозу государственной безопасности? Разве частный бизнес коррумпированных чиновников может компенсировать сокращающиеся показатели экспорта-импорта и объёмы продажи недвижимости, цены на которую падают по причине возникших трудностей с реализацией?Не упускаем ли мы за политической борьбой самое главное – грузинский народ, которому неоткуда ждать помощи, в отличие от оппозиции, получающей гранты, и власти, получающей высокие зарплаты? Кто замолвит слово за бедного грузина, когда идёт глобальный передел миропорядка с однополярного на многополярный? Кто замолвит слово за бедного грузина, который прав, а унижающая его Европа – неправа? С единственным православным соседом – Россией – Грузия находится в ссоре, так кто же замолвит слово за бедного грузина, если разразится война?Почему миссия ОБСЕ отказалась от наблюдения за выборами в Грузии – мнение правящей партии>>Удар по России с Южного Кавказа, а также со стороны Польши и прибалтийских стран запланирован давно на случай критического для киевского режима и его западных союзников состояния на украинском фронте. Великобритания и Израиль могут подтолкнуть президента Азербайджана Ильхама Алиева к военным действиям против Армении, где находится российская военная база, то есть к войне против России, потому что, во-первых, паблисити "Зангезурский коридор", о котором Трамп уже забыл, вряд ли будет открыт; во-вторых, потому что запасы углеводородов на каспийском шельфе Азербайджана скоро покажут дно, и Баку необходимо успеть осуществить задуманное, пока нефть ещё есть. Вот почему Турция в последнее время молчит, а Москва начала активно муссировать необходимость возобновления работы на "Кавказской платформе 3+3", которую президент Турции Эрдоган предложил лишь с целью "задобрить" Россию на момент возвращения Карабаха Азербайджану. Сегодня Путин, как Сталин в 1941 году, хочет поймать вынашивающих милитаристские планы недальновидных политиков на слове, чтобы потом не пришлось ловить их за руку…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

