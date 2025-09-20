Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250920/gromkie-aresty-vazhnye-vizity-i-gotovyaschiesya-revolyutsii--gruziya-za-nedelyu-295021843.html
Громкие аресты, важные визиты и готовящиеся революции – Грузия за неделю
Громкие аресты, важные визиты и готовящиеся революции – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 20.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-20T19:09+0400
2025-09-20T19:09+0400
обзоры
грузия
аналитика
гори
оаэ
сша
мариам квривишвили
георгий канделаки
джуаншер бурчуладзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295021635_0:78:2049:1230_1920x0_80_0_0_988dda7f12a1abd2891cbcb07a4e7c10.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важный визит Пожалуй, самым значимым событием недели стал визит в страну президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна, который встретился с первыми лицами Грузии. Главной темой встреч стала позитивная динамика развития политического и экономического сотрудничества между Грузией и ОАЭ. По итогам встречи министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и председатель Eagle Hills Group Мохамед Алабар обменялись соглашениями, которые предусматривают реализацию в Грузии двух масштабных инвестиционных проектов стоимостью 6 миллиардов долларов США. Громкие аресты Уходящая неделя ознаменовалась раскрытием сразу нескольких резонансных дел. И самым громким из них стало дело об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта (его имя не называется) удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. Позже следствие обнародовало информацию о том, что деньги завозили в рублях, а после уже обменивали на иностранную валюту и покупали в Грузии имущество и активы. А вот самым обсуждаемым стало дело о подпольном производстве в Гори на востоке Грузии виски и водки различных брендов, а также хранении безакцизных сигарет. На этой неделе еще один спортсмен, олимпийский чемпион, бывший парламентарий Зураб Звиадаури также стал фигурантом уголовного дела: полиция нашла у него незарегистрированное оружие. И теперь Звиадаури, который с 2021 года находится под следствием по делу об убийстве, оказался за решеткой уже по новому делу. Выборы или революция На этой неделе предвыборная кампания в Грузии перед выборами в органы местной власти 4 октября перешла в интенсивную фазу. Кандидаты активно проводят встречи и дискуссии с избирателями, а вот часть оппозиции продолжает деятельно готовиться к анонсированной ею революции. Телеканал "Имеди", поддерживающий власти Грузии, в начале недели распространил эксклюзивную информацию о связи участвующих в протестах молодежных организаций, владельцев вузов, преподавателей и ректоров с иностранными спецслужбами, а также раскрыл личность человека, курирующего все эти процессы. Им оказался вице-президент американского НПО Atlas Network Томас Палмер. По данным "Имеди", именно им разработан план по смене власти в Грузии при помощи т. н. молодежного протеста, которым руководит группа подготовленных молодых людей. В оппозиции информацию телеканала опровергли, а вот власти снова активно заговорили об очередной попытке оппозиции устроить беспорядки в стране. Новшество в борьбе с коррупцией Правящая партия "Грузинская мечта" анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией", который коснется признанных виновными в финансовых преступлениях госслужащих. Согласно планируемым поправкам, госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений. Соответствующие поправки в ближайшее время будут зарегистрированы на бюро для последующего рассмотрения на заседании парламента. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года. Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20250917/otmyvanie-deneg-cherez-punkt-obmena-valyut-v-gruzii--pervyy-kommentariy-natsbanka-294975443.html
https://sputnik-georgia.ru/20250915/revolyutsiya-rukami-molodezhi-v-gruzii---v-pravyaschey-partii-otsenili-shansy-radikalov-294949669.html
https://sputnik-georgia.ru/20250916/korrumpirovannye-chinovniki-v-gruzii-budut-otchityvatsya-o-dokhodakh-v-techenie-30-let---proekt-294962529.html
гори
оаэ
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/14/295021635_152:0:1895:1307_1920x0_80_0_0_cd981ee9331484da9c934fd33408e52f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
обзоры, грузия, аналитика, гори, оаэ, сша, мариам квривишвили, георгий канделаки, джуаншер бурчуладзе
обзоры, грузия, аналитика, гори, оаэ, сша, мариам квривишвили, георгий канделаки, джуаншер бурчуладзе

Громкие аресты, важные визиты и готовящиеся революции – Грузия за неделю

19:09 20.09.2025
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
© Сourtesy of Georgian Government
Подписаться
Колумнист Sputnik Робинзон Начкебия - Sputnik Грузия
Робинзон Начкебия
Все материалы
Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.

Важный визит

Пожалуй, самым значимым событием недели стал визит в страну президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна, который встретился с первыми лицами Грузии.
Главной темой встреч стала позитивная динамика развития политического и экономического сотрудничества между Грузией и ОАЭ.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2025
Визит президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Грузию
© Сourtesy of Georgian Government
По итогам встречи министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и председатель Eagle Hills Group Мохамед Алабар обменялись соглашениями, которые предусматривают реализацию в Грузии двух масштабных инвестиционных проектов стоимостью 6 миллиардов долларов США.

Громкие аресты

Уходящая неделя ознаменовалась раскрытием сразу нескольких резонансных дел. И самым громким из них стало дело об отмывании средств через пункт обмена валют.
Владельцу обменного пункта (его имя не называется) удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. Позже следствие обнародовало информацию о том, что деньги завозили в рублях, а после уже обменивали на иностранную валюту и покупали в Грузии имущество и активы.
Национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2025
Отмывание денег через пункт обмена валют в Грузии – первый комментарий Нацбанка
17 сентября, 15:08
А вот самым обсуждаемым стало дело о подпольном производстве в Гори на востоке Грузии виски и водки различных брендов, а также хранении безакцизных сигарет.

Интересным для общества дело стало из-за фигурантов обвинения – среди них оказался бывший боксер Георгий Канделаки и охранник экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, задержанного неделей ранее за отмывание денег.

На этой неделе еще один спортсмен, олимпийский чемпион, бывший парламентарий Зураб Звиадаури также стал фигурантом уголовного дела: полиция нашла у него незарегистрированное оружие. И теперь Звиадаури, который с 2021 года находится под следствием по делу об убийстве, оказался за решеткой уже по новому делу.

Выборы или революция

На этой неделе предвыборная кампания в Грузии перед выборами в органы местной власти 4 октября перешла в интенсивную фазу. Кандидаты активно проводят встречи и дискуссии с избирателями, а вот часть оппозиции продолжает деятельно готовиться к анонсированной ею революции.
Телеканал "Имеди", поддерживающий власти Грузии, в начале недели распространил эксклюзивную информацию о связи участвующих в протестах молодежных организаций, владельцев вузов, преподавателей и ректоров с иностранными спецслужбами, а также раскрыл личность человека, курирующего все эти процессы.
Баррикады, поджоги, погромы. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 30 ноября 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2025
Революция руками молодежи в Грузии – в правящей партии оценили шансы радикалов
15 сентября, 18:58
Им оказался вице-президент американского НПО Atlas Network Томас Палмер. По данным "Имеди", именно им разработан план по смене власти в Грузии при помощи т. н. молодежного протеста, которым руководит группа подготовленных молодых людей.
В оппозиции информацию телеканала опровергли, а вот власти снова активно заговорили об очередной попытке оппозиции устроить беспорядки в стране.

Новшество в борьбе с коррупцией

Правящая партия "Грузинская мечта" анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией", который коснется признанных виновными в финансовых преступлениях госслужащих.
Первое заседание парламента Грузии XI созыва - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2025
Коррумпированные чиновники в Грузии будут отчитываться о доходах в течение 30 лет – проект
16 сентября, 16:46
Согласно планируемым поправкам, госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений.
Соответствующие поправки в ближайшее время будут зарегистрированы на бюро для последующего рассмотрения на заседании парламента.

А между тем

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года. Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0