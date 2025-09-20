https://sputnik-georgia.ru/20250920/gromkie-aresty-vazhnye-vizity-i-gotovyaschiesya-revolyutsii--gruziya-za-nedelyu-295021843.html

Громкие аресты, важные визиты и готовящиеся революции – Грузия за неделю

Громкие аресты, важные визиты и готовящиеся революции – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические и не только события как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 20.09.2025, Sputnik Грузия

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важный визит Пожалуй, самым значимым событием недели стал визит в страну президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бин Заида Аль Нахайяна, который встретился с первыми лицами Грузии. Главной темой встреч стала позитивная динамика развития политического и экономического сотрудничества между Грузией и ОАЭ. По итогам встречи министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и председатель Eagle Hills Group Мохамед Алабар обменялись соглашениями, которые предусматривают реализацию в Грузии двух масштабных инвестиционных проектов стоимостью 6 миллиардов долларов США. Громкие аресты Уходящая неделя ознаменовалась раскрытием сразу нескольких резонансных дел. И самым громким из них стало дело об отмывании средств через пункт обмена валют. Владельцу обменного пункта (его имя не называется) удалось легализовать 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро, которые поступали в Грузию в тайниках из-за рубежа. Позже следствие обнародовало информацию о том, что деньги завозили в рублях, а после уже обменивали на иностранную валюту и покупали в Грузии имущество и активы. А вот самым обсуждаемым стало дело о подпольном производстве в Гори на востоке Грузии виски и водки различных брендов, а также хранении безакцизных сигарет. На этой неделе еще один спортсмен, олимпийский чемпион, бывший парламентарий Зураб Звиадаури также стал фигурантом уголовного дела: полиция нашла у него незарегистрированное оружие. И теперь Звиадаури, который с 2021 года находится под следствием по делу об убийстве, оказался за решеткой уже по новому делу. Выборы или революция На этой неделе предвыборная кампания в Грузии перед выборами в органы местной власти 4 октября перешла в интенсивную фазу. Кандидаты активно проводят встречи и дискуссии с избирателями, а вот часть оппозиции продолжает деятельно готовиться к анонсированной ею революции. Телеканал "Имеди", поддерживающий власти Грузии, в начале недели распространил эксклюзивную информацию о связи участвующих в протестах молодежных организаций, владельцев вузов, преподавателей и ректоров с иностранными спецслужбами, а также раскрыл личность человека, курирующего все эти процессы. Им оказался вице-президент американского НПО Atlas Network Томас Палмер. По данным "Имеди", именно им разработан план по смене власти в Грузии при помощи т. н. молодежного протеста, которым руководит группа подготовленных молодых людей. В оппозиции информацию телеканала опровергли, а вот власти снова активно заговорили об очередной попытке оппозиции устроить беспорядки в стране. Новшество в борьбе с коррупцией Правящая партия "Грузинская мечта" анонсировала принятие поправок в закон "О борьбе с коррупцией", который коснется признанных виновными в финансовых преступлениях госслужащих. Согласно планируемым поправкам, госслужащие, сотрудники госкомпаний и занимающие политические должности лица будут обязаны заполнять декларацию о доходах в течение 30 лет, если их признают виновными в совершении финансовых и должностных преступлений. Соответствующие поправки в ближайшее время будут зарегистрированы на бюро для последующего рассмотрения на заседании парламента. А между тем Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 16,3 миллиарда долларов. За отчетный период в страну импортировали продукцию на 11,8 миллиарда долларов, что на 9,7% больше данных за январь-август 2024 года. Экспорт составил 4,4 миллиарда долларов, что на 6,7% больше по сравнению с данными за восемь месяцев 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

