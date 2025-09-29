Грузия
Экс-президент Саакашвили должен вернуть в грузинский бюджет до 9 млн лари
Экс-президент Саакашвили должен вернуть в грузинский бюджет до 9 млн лари
29.09.2025
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Министерства финансов и обязал бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, а также экс-главу Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия выплатить в государственный бюджет в общей сложности до 9 миллионов лари.Обоим осужденным предъявлены обвинения по статье незаконное присвоение денежных средств в крупном размере группой лиц с использованием служебного положения по предварительному сговору. Ранее в марте 2025 года Михаил Саакашвили по данному делу был приговорен к 8 годам лишения свободы, а Теймураз Джанашия – к штрафу в размере 300 лари. Саакашвили и Джанашия так и не признали своей вины и ранее неоднократно заявляли, что процесс носит политический характер. Кроме того, 17 марта 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии. В итоге в тюрьме Саакашвили проведет 12,6 лет. В Грузии существует принцип т. н. "поглощения наказания" при нескольких сроках, однако суд в праве использовать эту норму лишь частично, что и произошло в случае Саакашвили. То есть к 4,6 годам суд прибавил 8 лет от 9-летнего приговора по делу "о пиджаках". "Дело о пиджаках" Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков. Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения. По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия. Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально: Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс); Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс); Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс); Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс); Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс); Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7); Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс); Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс); Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс); Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс); Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс); Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс); Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс) Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс); Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Министерства финансов и обязал бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, а также экс-главу Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия выплатить в государственный бюджет в общей сложности до 9 миллионов лари.
Обоим осужденным предъявлены обвинения по статье незаконное присвоение денежных средств в крупном размере группой лиц с использованием служебного положения по предварительному сговору.
Ранее в марте 2025 года Михаил Саакашвили по данному делу был приговорен к 8 годам лишения свободы, а Теймураз Джанашия – к штрафу в размере 300 лари.
Саакашвили и Джанашия так и не признали своей вины и ранее неоднократно заявляли, что процесс носит политический характер.
Кроме того, 17 марта 2025 года Тбилисский городской суд приговорил Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии. В итоге в тюрьме Саакашвили проведет 12,6 лет.
В Грузии существует принцип т. н. "поглощения наказания" при нескольких сроках, однако суд в праве использовать эту норму лишь частично, что и произошло в случае Саакашвили. То есть к 4,6 годам суд прибавил 8 лет от 9-летнего приговора по делу "о пиджаках".

"Дело о пиджаках"

Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы. Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно.
Тогда же главная прокуратура Грузии распространила заявление, в котором подробно расписаны личные расходы Саакашвили, и подкрепила его ксерокопиями чеков.
Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме.
До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.
По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия.
Для наглядности прокуратура представила часть расходов Саакашвили более детально:
Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс);
Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс);
Гостиничное обслуживание и билеты для стилиста Михаила Саакашвили Али Камала – 75 тысяч 181 лари (около $43,4 тыс);
Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах и Батуми для Мариам Саджая (депутат) – 6 тысяч 342 лари (около $3,6 тыс);
Гостиничное обслуживание в Объединенных Арабских Эмиратах Аланы Гаглоевой (бывшая сотрудница администрации президента) – 6 тысяч 401 лари (около $3,7);
Покупка билетов для родителей Веры Кобалия (экс-министр экономики) и ее сестры Нины Кобалия – 38 тысяч 247 лари (около $22,1 тыс);
Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс);
Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс);
Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс);
Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс);
Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс);
Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс)
Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс);
Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс).
