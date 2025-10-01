https://sputnik-georgia.ru/20251001/kto-podlivaet-maslo-v-ogon-gruzinskoy-politiki-295170189.html

Кто подливает масло в огонь грузинской политики?

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 01.10.2025

Кто заинтересован и напрямую спонсирует очередную революцию в Грузии? Постараемся ответить на этот вопросПослов по осени считают По послам, аккредитованным в Грузии и вызванным на прошлой неделе в грузинский МИД, стало ясно – какие страны/организации непосредственно участвуют в подготовке госпереворота в Грузии, назначенного на субботу, 4 октября 2025 года, в день выборов в органы местного самоуправления. Это Евросоюз, Франция, Германия, Великобритания. Посла США в Грузию пока не прислали, но судить исключительно по конгрессменам, поддержавшим антигрузинский законопроект "MEGOBARI Act" 349 голосами "за" при 42 "против", некорректно. Неправильно называть большинство американских конгрессменов "агентами "Deep State", потому что их ввёл в заблуждение автор указанного законопроекта – конгрессмен-республиканец, экс-председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, представивший в Сенат и второй законопроект, – "Акт о непризнании грузинского кошмара". Что касается агентов иностранного влияния, то есть агентов вышеперечисленных стран Европы и группы конгрессменов во главе с Джо Уилсоном, таковыми в Грузии являются неправительственные организации и клубы, например, "Клуб Франклина", получившие крышу в институте матери Саакашвили Гиули Аласания, а также филиалы западных фондов, к примеру – Фонда Сороса. То есть весь так называемый "гражданский сектор" плюс радикально-оппозиционные партии, проходившие в эти дни ускоренный курс молодого бойца, в том числе – навыки владения иностранным автоматическим оружием, к примеру израильскими "Galil". Ты агент какого влияния? Закон "Об иностранных агентах" был ими использован в качестве триггера кампании с требованием насильственной смены власти, которая якобы является диктаторским режимом, подавляющим демократию и свободу слова, содержащим в тюрьмах политзаключенных и проводящим в Грузии "русскую спецоперацию" вместо выборов. Однако это ложь: власти не собирались ограничивать финансирование иностранных агентов в Грузии, пока последние не начали использовать гранты не по целевому назначению, указанному в проектах, то есть – на организацию госпереворотов. И только тогда, когда субсидирование проектов по защите прав меньшинств, гендеров, экологии, демократии и медиа стало использоваться для изготовления "коктейлей Молотова", петард, палаток, противогазов и перцового спрея, власть была вынуждена дословно перевести на грузинский язык американский закон FARA и провести его в парламенте. Иностранных агентов в Грузии за то, что они продались загранице, простые грузины называют не иначе, как "суки". Таким образом, эти "суки" – НПО и радикальная политическая оппозиция во главе с экс-правящей партией Саакашвили, которые счастливо и богато жили в Грузии все эти годы – вновь захотели стать властью, как до 2012 года, чем спилили тот сук, на котором сидели – имею в виду финансирование Европы и США, поэтому сейчас у них не осталось другого выхода, чем 4 октября любой ценой, даже ценой крови, опять захватить власть, как 23 ноября 2003 года ("Революция роз"). А стать АГЕНТАМИ ГРУЗИНСКОГО ВЛИЯНИЯ, партиям – принять участие в выборах, быть избранными и работать на благо государства в качестве конструктивной, а не радикальной оппозиции; НПО – подать проекты на соискание грантов, которые обещает выделять правительство Грузии, а не Запад – АГЕНТЫ ЗАПАДНОГО ВЛИЯНИЯ не согласны, ведь их создавали, тренировали на тренингах для осуществления деструктивных, а не созидательных целей. "Закремленная" власть Вторая ложь – якобы власть "Грузинской мечты" является "пророссийской", "прокитайской", "проиранской" и "прокорейской". Власть "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили с 2012 года является мишенью фальшивых нарративов, созданных Deep State и обслуживающих его в Грузии телекомпаний – точно так же, как Дональд Трамп подвергался преследованиям в США за сфальсифицированные администрациями Обама и Байдена разведданных о его "связях с Кремлем и Путиным", якобы помогавшим ему одержать победу на президентских выборах. Это объединяет Грузию с США. На самом же деле, Грузия Иванишвили, точно так же, как Россия Путина, хочет иметь нормальные отношения с Америкой Трампа. Это объединят Грузию с Россией. Но "дружить" пока получается не очень, потому что Трамп часто меняет свое мнение и создается впечатление, что он подвержен чужому влиянию. Однако это не так, Трамп говорит подчас диаметрально противоположные вещи не только потому, что ставит шокирующее шоу – Трамп просто кидает пробные "шары" и смотрит – какие из них попадут в "лузу", а заодно зарабатывает деньги для США на поддавшихся на его "удочку" и испугавшихся его угроз, например – на Евросоюзе. Тем не менее, грузинская власть честно делает в Грузии все то же самое, что делает президент Трамп в США, за исключением контактов с президентом Путиным. Власть "Грузинской мечты" старается быть максимально прозрачной перед Белым домом, чтобы продемонстрировать приверженность "американским демократическим идеалам" с целью возобновления стратегического партнерства с США, зафиксированное в соответствующей Хартии 9 января 2009 года, но "с чистого листа", предав забвению антигосударственную подрывную деятельность бывших трех послов США – Яна Келли, Келли Дегнан и Робин Данниган. Но в Белом доме пока никак не реагируют, ожидая – кто будет у власти после 4 октября, нынешняя власть Иванишвили или оппозиция Саакашвили, которая, как убеждает Европа и группа "друзей Грузии" в Конгрессе под руководством Джо Уилсона, выражает позицию большинства грузинского народа. Руководители власти Грузии сегодня позволяют себе критиковать и игнорировать ЕС и Великобританию, занимавшую первое место по инвестициям в Грузию (в банковский сектор и недвижимость), но ни в коем случае не позволяют себе критику в адрес США (критика группы лоббистов грузинской радикальной оппозиции, получающих от Саакашвили сотни тысяч долларов, под руководством конгрессмена Джо Уилсона – не в счет), ограничиваясь открытыми письмами к своему кумиру, президенту Трампу. Вот почему в двух Открытых письмах Дональду Трампу –премьер-министра и президента Грузии – дополнительно подчеркивается полное совпадение позиций Грузии и нынешнего руководства США, кардинально противоположного политическому курсу президента Байдена. Повторяю – Грузия может игнорировать предписания Евросоюза, но никак не США, власть Грузии предпринимает реальные усилия, стараясь максимально повторить многие преобразования нового президента США, кроме налаживания контакта с президентом России Владимиром Путиным. Это – принятие грузинской копии американского закона FARA; Трамп запретил USAID, нанесший много вреда Грузии, но в Грузии пока работает Фонд Сороса, который Трамп обличил как вредительскую организацию; запрещение гендерного многообразия и пропаганды гомосексуализма – точно так же, как в США; разоблачение Deep State в США и Грузии, где, вслед за США, ужесточена миграционная политика. Бог или США То, что Дональд Трамп путает Армению с Албанией, а Азербайджан с Камбоджей, подтверждает, что сейчас президенту США не до Южного Кавказа. Трамп – типичный американец, которых с детства приучают не загружать голову всесторонними знаниями – мол, когда понадобится узнать о чем-то, всегда можно войти в Гугл и быстро получить представление о предмете. А значит, сегодня Южный Кавказ Трампа не интересует и вряд ли заинтересует до окончательного урегулирования на Украине. В отличие от Великобритании, которая проталкивает сомнительный проект Великого Турана, потому и лидирует по инвестициям в Грузию. И не суть важно, что обещанная инвестиция ОАЭ в Грузию – 6 млрд долларов – равна всей помощи США за 33 года дипотношений с Грузией (возраст Иисуса Христа на момент распятия). Америка для Грузии – как Бог, которого люди не видят, но находятся под его пристальным вниманием. Атипичный для Америки президент Трамп свободно может спутать Грузию с американским штатом Джорджия, но в созданной в "святая святых" – аналитических лабораториях Пентагона и ЦРУ – Концепции национальной безопасности США ("национальная безопасность" и "национальные интересы" в США – синонимы) есть глава "Южный Кавказ", в которой Грузии отведена незавидная роль буферной территории и стратегического коридора под всеобъемлющим контролем США.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

