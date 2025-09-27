https://sputnik-georgia.ru/20250927/pochemu-grustyat-gruziny-295042917.html

Почему грустят грузины?

Почему грустят грузины?

Впервые за все последние 20 лет трагичных, а подчас и преступных заблуждений граждане Грузии, особенно – соотечественники, бывшие граждане одной большой страны, где была дружба народов и не было неолиберализма и неоглобализма, сегодня могут радоваться: с большим опозданием Запад, европейские лидеры обличены и опозорены, потому что оказались идеологами войны, нацизма и гомосексуализма, Саакашвили – в заключении, вероятно - пожизненно, а радикальные оппозиционные партии, обслуживающие их телекомпании и неправительственные организации оказались иностранными агентами и предателями и власть Грузии уже запустила процесс их ликвидации. Но эта радость – наполовину, грустная радость, потому что за эти годы нас успели основательно рассорить друг с другом и вместо того, чтобы за эти годы идти вперёд, к расцвету наших стран, мы ругались, не разговаривали друг с другом, а подчас и воевали… Хорошо, если на этот раз правда восторжествует до конца, а не остановится на полпути, но повода для особой радости у нас пока нет, впрочем, как и у любого адекватного гражданина Грузии, помнящего былое братство и интернационализм советских народов, но таких осталось не так уж и много. А злорадствовать, что мы оказался правы, хотя 20 лет нам закрывали рты и гнобили, как совков, "шпионов", "отсталых рабов российских оккупантов", не в нашем характере. Хотя за эти годы многие грузины не выдержали прессинга - "раскаялись" не зная в чём и действительно перестали быть грузинами - стали дебилами, из-за чего Грузия потеряла территории и почти половину населения. Это является позором, а не поводом для радости и удовлетворения, наоборот – уж лучше бы мы, здравомыслящие, ошибались, а граждане Грузии не потеряли эти годы на позорные войны друг с другом и с православным соседом, на бессмысленное стремление в НАТО и ЕС. Но чудес, как видите, не бывает… Чему тут радоваться, скажите на милость?! Что тысячи грузин оказались предателями и иноагентами - все эти годы продавали Грузию, Церковь и Предков за доллары и евро?! Радоваться, что сегодня грузины вместо КПСС вступают в ЛГБТ?! Парламент Грузии принял целый пакет законов, которые практически обличают многих грузин как шпионов, гомосексуалистов и наркоманов! Слава Богу, далеко не большинство из нас, иначе не было бы необходимости принимать законы об агентах иностранного влияния, об измене родине, о запрете пропаганды гомосексуализма и борьбе с наркоманией. А теперь оказалось, что грузины, известные на весь мир как виноделы из страны, которая подарила человечеству вино, сами стали наркоманами – новый министр внутренних дел ежедневно арестовывает десятки наркоторговцев и изымает десятки килограмм наркотиков, которые ввозят в Грузию в тайниках, устроенных в пересекающем границу автотранспорте. Неужели это стало известно только сегодня, при новом министре внутренних дел?! А для наркоманов, вместо тюрьмы, делают все – и лечат, и пособия выдают, проездные и льготы – лишь бы выздоровели! Грузин и тамада, Грузия и вино были синонимами, а сейчас полнации - под кайфом, разве такое могло произойти в СССР?! Здоровые грузины бегут в эмиграцию и нация вымирает, потому что у оставшихся на родине наркоманов нет ни потенции, ни желания делать детей, работать и содержать семью. Может, Сталин и руководители Советского Союза не совсем ошибались – может, не надо было до конца поднимать "железные занавес" и объявлять безвиз с Европой?! Чему радоваться – что в Парламенте ползала пустует?! Власть, какой бы хорошей она ни была, без оппозиции, без оппонентов, без критики, без конкуренции со временем портится. А оппозиция в Грузии - не конструктивная, а продажная, преступная, реваншистская, радикальная и коррумпированная! Это они, о которых писали передовицы советских газет – агенты иностранного влияния, предатели, продавшиеся за доллары, джинсы и "Кока-Колу", только сегодня ставки выросли до сотен тысяч долларов на нос. Через две недели – выборы в местное самоуправления, а оппозиция готовит госпереворот, потому что получила грантов тьму, часто – налом, из рук западных послов, разве это нормально?! Не нормально и то, что все кандидаты в мэры, в том числе – в столице, не особо нравятся избирателям, но всё равно выберут кандидата от партии власти, потому что у оппозиции нет ни достойного кандидата, ни электората, соответственно, у избирателя не будет выбора. Сегодня, когда Трамп закрыл USAID – главный источник дохода грузинской оппозиции наряду с другими американскими и европейскими фондами, оппозиционеры проголодались и начали пожирать друг друга, как крысы в банке. Это те самые горлопаны, которые на проспекте Руставели разглагольствовали о западных демократических ценностях и четыре раза уже пытались устроить госпереворот. Сейчас – попытка пятая, последняя, финансируемая Европой, Фондом Сороса и партийной кассой экс-правящего Нацдвижения - партии экс-президента Саакашвили. Не вызывают особой радости и симпатии общества к представителям власти, которые сегодня беспощадно справедливо критикуют Запад, хотя "всю дорогу" они соревновались друг с другом в горячей любви к ЕС и американскому послу. Их искусство перевоплощения поражает, но это политика, а не театр Руставели, эти лицедеи – политики, избранные вершители наших судеб. Вот что настораживает и не даёт оснований для радости, хотя уже лучше поздно, чем никогда! Политика, конечно, не Институт благородных девиц и не Духовая семинария, кардинальная смена позиций и партий – здесь обычное дело, но чтобы с таким пафосом да надрывом, как у грузинских политиков?! Подчас не веришь собственным глазам - неужели это они, которые ещё вчера чурались нас, соотечественников, а наипаче всего – сторонников урегулирования грузинской-российских отношений, как чёрт ладана, а сегодня повторяют наши тезисы и вновь учат нас уму-разуму, причём - нашими же словами, но нас опять чураются?! Их цинизму нет предела – сегодня, критикуя плохое руководство Евросоюза, они приравнивают его к "такому же плохому" руководству Советского Союза – мол, переняли их "большевистские методы" и "политику угнетения Грузии"! Но сегодня говорить об этом, ловить на слове представителей грузинской власти - значит "лить воду на мельницу" оппозиции и препятствовать благому делу – восстановлению справедливости, с грехом пополам начавшемуся в Грузии с 13-летним опозданием. 13 лет после свержения режима Саакашвили – "коту под хвост", потому что мы, "демократичные еврогрузины", занимались "коабитацией", то есть – сожительством с преступниками, представителями преступного режима. Но "Читать Библию над головой волка" (старая грузинская пословица), как оказалось бесполезно… Другая мода – сегодня некоторые политики притворяются дебильными, полагая, что Запад – хороший, а плохое некое "Глубинное государство", "Deep State", "Глобальная партия войны". Официальное политическое руководство Евросоюза и США выламывало им руки и насиловало, заставляло принимать законы и воевать с Россией, принимать против неё экономические санкции, то есть – заставляло подписать Грузии смертный приговор, но они – БРАВО! – выдержали натиск, не подались, а сегодня открыто заявили про всё это – ДВАЖДЫ БРАВО! – но всё равно боятся признаться, что "русские оккупанты", в отличие от Запада, никогда Грузии ничего не диктовали. Вот такая полуправда, вот такая полурадость… Все выбранные большинством голосов грузинские президенты – Гамсахурдия – Шеварднадзе – Саакашвили - шли войной на "братьев", как среди грузинских политиков модно называть осетин и абхазов, хотя последние грузин братьями не считали и не считают, а вот все русские вмиг стали для грузин "оккупантами". Где справедливость?! Позвольте, а разве северные осетины не хотели присоединиться к Грузии?! А разве абхазы не хотели статус конфедерации? Но грузинские президенты, точнее – Шеварднадзе, им отказал, но за столько лет найти общий язык со своими гражданами абхазской и осетинской национальности грузинские власти так и не смогли! Потому, что всех, кто способен это сделать, к власти не допускают на пушечный выстрел, за чем зорко следят американский и европейские послы в бинокли! Многие в Грузии знают не понаслышке - за сколько долларов и евро Саакашвили и его единомышленники продали Самачабло, Абхазию и Кодори, а сегодня они опять рвутся к власти потому, чтобы продать всё остальное, но об этом почему-то не говорят. Поэтому, будет Грузия "прозападной, пророссийской, прокитайской, проиранской" – всё это сказки для бедных, чтобы народ хоть на время забыл про голод и фантастические цены на лекарства, на медуслуги. Главное, чтобы грузины оставались грузинами – весёлыми, добрыми и гостеприимными, как прежде, и чтобы радость у нас была настоящая, полноценная, как Великая Победа, а не грустная, как сейчас. Но радоваться тому, что происходит, радоваться, что мы опять "идём не в ту степь", радоваться, что лучшие грузины опять в игноре, могут только дебилы. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

