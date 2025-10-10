https://sputnik-georgia.ru/20251010/krakh-liberalnogo-internatsionala-gruziya-vybrala-vzroslenie-295327542.html

Крах "либерального интернационала": Грузия выбрала взросление

Крах "либерального интернационала": Грузия выбрала взросление

Sputnik Грузия

Грузинский эксперт и политолог Дмитрий Лорткипанидзе в колонке на Sputnik анализирует значение событий в день выборов, предполагаемый крах "Единого... 10.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-10T15:02+0400

2025-10-10T15:02+0400

2025-10-10T15:04+0400

аналитика

грузия

политика

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295236102_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_7797aedd34c90ef4544828a790720c49.jpg

Грузия пережила день, когда политика перестала играть в площадь и вернулась в рамки закона. 4 октября стало лакмусовой бумажкой зрелости: попытка вернуть страну к технологии "революции по подписке" рассыпалась — и не от жесткости государства, а от иммунитета общества к спектаклю. В этой истории важно всё: и сама архитектура провокации, и реакция институтов, и тишина внешних "доброжелателей". Но главнее — вывод, который сделали граждане: демократия — это не карнавал, а ответственность.Бойкот муниципальных выборов был обёрнут в лозунг "мирного свержения", подан в эстетике "последней битвы", приправлен артистической харизмой и религиозной интонацией. Сюжет конструировался под камеру: накопить эффект присутствия, спровоцировать эмоциональный пик, перевести толпу к символической точке — "взять ключи" от института, который по Конституции никому "в руки" не выдаётся. Идея хорошо знакомая постсоветскому зрителю: где кончается политическая программа, начинается драматургия.Это не гражданская энергия, это имитация, рассчитанная на короткий шок и длинный инфошум.Тезис прост: там, где нет институциональной стратегии, неизбежна ставка на уличный резонанс. Но у резонанса есть срок годности: общество перестало реагировать на "ультиматумы выходного дня".Есть как минимум три причины. Первая — усталость от подмены. Люди различают реформу и перформанс.Вторая — дефицит доверия. Рейтинг протестной повестки держится не на громкости колонок, а на репутации носителей. Когда за "мирным свержением" угадывается старый рефрен 2000-х — "сначала разрушим, потом разберёмся" — кредит доверия не продлевают. Третья — смена общественного договора. Грузия уже заплатила за эпоху турбулентности слишком высокую цену. Современная Грузия живёт по правилу: сначала закон, потом страсть. И это не конформизм, а прагматизм общества, которое научилось читать последствия.Кульминация у ворот и техника провокацииКлюч к пониманию 4 октября — то, как была устроена попытка силового сценария. Вначале — "подсветка" ключевой точки, затем — риторический толчок, за ним — перевод толпы в "решительную фазу". Роль картинки — максимальная: столкновение у ворот должно было стать центральным кадром дня, с которого легко конструировать сюжет "народ против режима".Не сложилось. Полиция действовала в логике минимизации ущерба и предсказуемой деэскалации; организаторы не получили ни "сакральную жертву", ни картинки "священного гнева". Сбой сценария обнажил главное: ставка была сделана не на политику, а на постановку.Дипломатическая "немота" и полунамеки, в свою очередь, стали отдельной главой. Нет, прямых аплодисментов улицам не прозвучало. Но и ясной позиции в момент риска для общественного порядка тоже.Впрочем, внешняя массовка не спасает внутренний провал сюжетной линии: там, где общество не готово поддержать уличный реванш, никакая символическая поддержка не работает.Политическая физика: когда заканчиваются эмоции, начинается правоГлавный итог — не в задержаниях и не в сводках, а в изменении небезразличия. Страна не "устала от политики" — она устала от её симулякров. Запрос — на нормальность, которая держится на трёх опорах: суд как суд, полиция как полиция, выборы как процедура.4 октября — день, когда страна выбрала правовой путь и закрыла сезон политической пиротехники.Впереди — скучная, но необходимая работа: парламентские процедуры, комиссии, конституционные механизмы. Да, это не выглядит ярко. Зато именно так фиксируются уроки истории и накапливается институциональная память.У "партии перманентной мобилизации" остались два инструмента — громкость и ностальгия. Но громкость без содержания быстро превращается в шум, а ностальгия — в тень, которой сложно управлять.Это не приговор оппозиции как таковой; это приговор жанру, который перепутал эпохи.Суверенитет без кавычекОтдельной строкой — вопрос суверенитета. Он не доказывается криком и не экспортируется в брифингах. Он проявляется в способности государства удерживать порядок, а общества — защищать институты от эмоциональных рейдов.Мы закрыли страницу страха и импровизации. Дальше — трудная, но взрослая политика. И да, это не шоу. Это рост. Нам часто говорят, что демократия — это эмоция. Нет. Эмоция — это топливо. Демократия — это двигатель, коробка передач и тормоза. Грузия выбрала вождение по правилам. Именно поэтому 4 октября — не про "победу власти" и не про "поражение оппозиции". Это про победу института над импульсом. Про взросление, которое редко звучит как гимн, но всегда работает как гарантия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-georgia.ru/20251004/protestuyuschie-anonsirovali-shturm-dvortsa-prezidenta-gruzii-v-tbilisi-295234609.html

https://sputnik-georgia.ru/20251006/gruzinskomu-narodu-nuzhny-izvineniya-ot-evropeyskogo-soyuza--spiker-parlamenta-295263804.html

https://sputnik-georgia.ru/20251010/po-delu-o-shturme-administratsii-prezidenta-gruzii-zaderzhany-45-chelovek-295321372.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, грузия, политика, единое национальное движение