Дипломатический скандал не утихает: премьер Грузии отверг приглашение главы МИД Финляндии

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не намерен участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию. Так глава грузинского правительства ответил министру иностранных дел Финляндии и действующему председателю ОБСЕ Элине Валтонен, которая через социальную сеть X пригласила его в Финляндию "встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по своему выбору". Визит Валтонен в Грузию вызвал дипломатический скандал: премьер-министр отменил встречу, запланированную на 15 октября, из-за участия дипломата в незаконной акции и распространения недостоверной информации. По оценке Кобахидзе, общество стало свидетелем нарушения дипломатических норм со стороны министра иностранных дел Финляндии, прибывшей в Грузию под эгидой ОБСЕ. По его словам, финский дипломат повела себя недостойно, вмешалась во внутренние политические процессы страны и нарушила стандарты поведения представителя международной организации. Премьер также вновь обвинил Валтонен во лжи относительно ее заявления, что акция на проспекте Руставели только начиналась к моменту ее прихода. Кобахидзе отметил, что грузинское общество дало правильную оценку поведению финского министра, отметив ложь и некорректные высказывания. "Ее грубое, некорректное и выходящее за рамки стандартов поведение не вызвало в грузинском обществе негативных эмоций, а, наоборот, еще больше мобилизовало людей против той грубости и несправедливости, которую мы наблюдаем со стороны европейской бюрократии", – подчеркнул премьер. По словам Кобахидзе, на следующий день Валтонен допустила еще одну ложь, уже по поводу отмены встречи. В соцсети она объяснила отмену "несовпадением графиков". Премьер заявил, что сама министр спровоцировала отмену встречи своим поведением, а грузинское правительство дало единственно возможный и достойный ответ. "Мы не можем игнорировать подобное, если у власти есть элементарное чувство достоинства. Поэтому она получила тот ответ, которого заслуживала", – отметил Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что инцидент отражает более широкую проблему европейской бюрократии, которая, по его мнению, действует по указке и без самостоятельного мышления. Кобахидзе также осудил участие финского министра в незаконной акции в Тбилиси, отметив, что подобное поведение унижает должность дипломата и ставит под сомнение его независимость. Министерство иностранных дел Грузии 16 октября направило ноту протеста в секретариат ОБСЕ в связи с визитом в Грузию Валтонен. В ноте отмечается, что помимо программы, предусмотренной официальным визитом в Грузию, министр Элина Валтонен присоединилась к уличной акции, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии. На акции протеста Валтонен записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались мирные демонстранты, чтобы выразить обеспокоенность "репрессивным курсом страны". По ее словам, граждане имеют полное право на демократию, свободу выражения и соблюдение основных прав человека. В связи с завершением визита Валтонен в Грузию, ОБСЕ распространила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что во время встреч высокого уровня Валтонен подтвердила приверженность ОБСЕ поддержке Женевских международных дискуссий и механизма предотвращения инцидентов. Валтонен выразила обеспокоенность состоянием демократии в Грузии и ограничительными законами, которые, по ее словам, мешают работе гражданского общества, СМИ и журналистов. Министр призвала грузинские власти преодолеть политический кризис и восстановить доверие к демократическим институтам, подчеркнув готовность ОБСЕ помогать стране в выполнении ее международных обязательств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

