Скандал с ОБСЕ, запрет партий, новые законы и футбольное разочарование – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 18.10.2025, Sputnik Грузия

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал с ОБСЕ Скандалом, штрафом и нотой протеста от МИД Грузии завершился визит на этой неделе министра иностранных дел Финляндии и председателя ОБСЕ Элины Валтонен. Во время своего визита в Грузию 14 октября Валтонен посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси, где выразила поддержку ее участникам и записала видеообращение, в котором заявила, что перед зданием парламента собрались "мирные демонстранты, выражающие обеспокоенность репрессивным курсом страны". Участие главы финского МИДа в акции протеста в грузинской столице стало поводом для ноты протеста МИД Грузии в секретариат ОБСЕ. Кроме того, Валтонен оштрафовали за перекрытие дороги митинге в размере 5 тысяч лари (около 1850 долларов). Представители правящей силы "Грузинская мечта" обвинили Валтонен в поддержке "внутренних террористов" и даже посоветовали ей уйти в отставку. "Будучи уличенным в пособничестве внутренним террористам, ответственный политик подал бы в отставку с поста исполняющего обязанности председателя ОБСЕ", – написал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в X.Сама Валтонен отнеслась к обвинениям спокойно и пригласила премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Финляндию "встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по своему выбору".В ответ Кобахидзе заявил, что не намерен участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию. Страсти вокруг запрета партий Еще одной темой уходящей недели стал иск "Грузинской мечты" в Конституционный суд Грузии с требованием запрета ряда оппозиционных партий. Как разъяснил премьер Кобахидзе, уже 20 октября правящая партия подаст иск с требованием запретить до 10 партий, включая такие партии, как "Единое национальное движение", "Ахали", "Лело", "За Грузию" и "Стратегия Агмашенебели". Целью, по утверждению главы правительства, является "оздоровление политической системы в Грузии". Кроме того, на этой неделе парламент в ускоренном порядке принял новые поправки в закон "О Конституционном суде", согласно которым членам запрещенных партий будет запрещено вообще заниматься политической деятельностью или занимать руководящие государственные должности. Запрет по предварительным данным коснется несколько сотен активных политиков в Грузии. В оппозиционном спектре расценивают иск как начало авторитаризма и диктатуры в Грузии. Новые законы На этой неделе парламент Грузии в ускоренном порядке утвердил два пакета законопроектов, которые уже вступили в стране в силу. Первый – коснулся нарушений правил проведения акций протеста, и его главным новшеством стало введение уголовной ответственности за повторное неподчинение требованию полиции и нарушение запрета ношения масок или перекрытия дорог. Кроме того, за большинство нарушений правил проведения акций протеста теперь полагается административное заключение, а не штрафы. А вот второй принятый парламентом проект коснулся граждан Грузии, которые совершили финансовые преступления, повлекшие за собой крупный ущерб, а также тех, кто будет приговорен за повреждение или уничтожение дорогой вещи. Теперь они не смогут покинуть страну, отбыв свой срок наказания, пока полностью не возместят ущерб. Футбольное разочарование Главным разочарованием уходящей недели стал проигрыш сборной Грузии по футболу сборной Турции со счетом 4:1 в рамках отборочного этапа чемпионата мира. На этот матч болельщики возлагали большие надежды, думая, что сборная Грузии все же сможет сохранить призрачный шанс на проход в серию плей-офф чемпионата. Однако первый гол сборная Грузии пропустила уже на 16-й минуте – забил атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз. Спустя 6 минут отличился Мерих Демирал, а на 35-й минуте ворота Мамардашвили поразил Юнус Акгюн. Во втором тайме дубль оформил Демирал. На 65-й минуте сборная Грузии смогла отыграть один мяч. Полузащитник "Спортинга" Георгий Кочорашвили пробил между ног турецкому голкиперу. Грузинская сборная на сегодняшний день после четырех матчей с тремя очками занимает третью строчку в группе Е и окончательно потеряла шанс пробиться на чемпионат мира через отборочный этап. Последние две встречи отборочного этапа сборная Грузии сыграет в ноябре: дома против Испании (15 ноября) и в гостях против Болгарии (18 ноября). А между тем В Грузии подорожал хлеб. Цена на определенный ассортимент выросла на 0,05-0,1 лари и составила 1,3 лари. Причина роста цен – рост стоимости муки, зарплата работников отрасли, а также обслуживание оборудования. В Тбилиси ежедневно потребляется до 400 тонн хлебобулочных изделий, а по стране – 700 тысяч тонн. В течение года страна потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из РФ, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

