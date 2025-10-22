https://sputnik-georgia.ru/20251022/mesto-gde-idei-voploschayutsya-v-proekty--premer-gruzii-na-otkrytii-foruma-shelkovogo-puti-295477995.html

Место, где идеи воплощаются в проекты – премьер Грузии на открытии форума Шелкового пути

Место, где идеи воплощаются в проекты – премьер Грузии на открытии форума Шелкового пути

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Тбилисский форум Шелкового пути за десять лет превратился в площадку, которая способствует воплощению идей в реальные проекты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия мероприятия в Тбилиси. Пятый по счету Тбилисский форум Шелкового пути стартовал в грузинской столице 22 октября. Форум проходит под патронажем премьер-министра Грузии. В нем принимают участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнеса и международных организаций – более 2,3 тысячи делегатов из более чем 70 стран. Мероприятие является ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в целях укрепления региональной и глобальной взаимосвязанности. Кобахидзе отметил важность присутствия на мерпориятии премьеров Армении и Азербайджана, которые, по его словам, являются друзьями и стратегическими партнерами Грузии. "Ваше присутствие здесь подтверждает, что мы, страны Южного Кавказа, разделяем общее видение: работать сообща над превращением нашего региона в пространство мира, стабильности и экономических возможностей", – сказал он. По его словам, форуму придает масштабный характер присутствие высокопоставленных гостей из Европы, Центральной Азии и других регионов мира, а также представителей авторитетных международных организаций, включая вице-президента Азиатского банка развития и заместителя Генерального секретаря ООН. Также в своем выступлении премьер Грузии отметил, что "Тбилисский форум Шелкового пути" всегда был и будет ключевой площадкой для регионального диалога. По его словам, символично, что этот форум проходит в Грузии – стране, которая исторически была и остается мостом, соединяющим цивилизации Востока и Запада, отметив, что на протяжении веков по Шелковому пути, соединявшему страны, двигались не только торговля, но и культура, идеи и прогресс. "Сегодня, в эпоху глобальных трансформаций, перед лицом новых вызовов и одновременно возможностей, идея исторического Шелкового пути приобретает совершенно новое, ключевое значение. Главная тема форума этого года – "Инвестиции в связи, рост в стабильность" – является ответом на эти новые вызовы", – заявил премьер. Главная тема и слоган форума в этом году: Invest in Connectivity – Grow in Stability ("Инвестируй в связность – развивайся в стабильности"). Кобахидзе отметил, что этот лозунг также точно отражает государственную политику Грузии. По его словам, сегодня, когда мир пересматривает традиционные торговые пути и цепочки поставок, ищет новые маршруты, наши усилия направлены на обеспечение и укрепление мира. Премьер Грузии напомнил, что у страны заключены соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, а также с Китаем, Великобританией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами региона. Также он упомянул о том, что Грузия реализует масштабные инфраструктурные проекты – строительство новых портов, модернизацию железных дорог, создание цифровых и энергетических магистралей, таких как проект подводного кабеля через Черное море, который соединит возобновляемые источники энергии региона с европейским рынком. По его словам, все это создает уникальные возможности для бизнеса. "Созданные сегодня площадки для встреч – это прямое приглашение для бизнеса к формированию новых партнерств и планированию новых успешных проектов", – сказал он. В своем выступлении премьер Грузии отметил, что в рамках форума этого года впервые проводится Тбилисский финансовый саммит, который утверждает Тбилиси как центр финансовых и технологических инноваций в регионе. Среди участников форума – премьер-министры и вице-премьеры стран региона, а также отраслевые министры стран за пределами региона, ведущие мировые компании и международные эксперты, представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций – ООН, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и другие. "Тбилисский форум Шелкового пути" уже зарекомендовал себя как высокоуровневая международная платформа как для диалога между правительствами разных стран, так и для многостороннего сотрудничества государств, международных организаций и бизнеса. Форум также является важной дискуссионной площадкой, где обсуждаются международные торгово-экономические отношения, транспортно-логистические связи между Европой и Азией, в том числе роль Среднего коридора и вопросы дальнейшего развития его функций, а также новые программы и проекты в различных секторах. Впервые мероприятие прошло 10 лет назад, в 2015 году, и с тех пор проводится каждые два года.Программа форума В рамках форума модераторами дискуссионных сессий и панелей выступят известные, международно признанные представители ведущих мировых СМИ. Мероприятие стартует 22 октября в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Захария Палиашвили. С приветственной речью выступит премьер-министр Грузии. В этот же день состоятся семь тематических сессий по вопросам торговли, транспорта, энергетики и цифровых технологий. Также 22 октября пройдет инвестиционный форум. 23 октября в рамках форума состоится Тбилисский финансовый саммит, официальная церемония открытия которого пройдет при участии лидеров финтех-индустрии. Кроме того, 22-23 октября представители компаний из различных отраслей проведут двусторонние бизнес-встречи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

