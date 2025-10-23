https://sputnik-georgia.ru/20251023/borba-s-korruptsiey-i-inostrannymi-agentami---pochemu-u-gruzii-poluchitsya-295507451.html

Борьба с коррупцией и иностранными агентами – почему у Грузии все получится

Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik доказывает... 23.10.2025, Sputnik Грузия

Пятый Тбилисский форум Шелкового пути, исходя из его беспрецедентно представительного состава, стал показателем высоких стандартов, которым должна соответствовать Грузия. Вместе со своими новыми и традиционными партнерами, Грузия участвует в новых глобальных проектах, например, в построении транспортно-логистического маршрута, соединяющего Европу и Азию по евразийскому маршруту "Серединный путь". В эти и другие проекты, например, в девелоперские проекты в Тбилиси и Гонио стоимостью 6,6 миллиарда долларов компании "Eagle Hills" (ОАЭ), вкладываются миллиардные инвестиции, поэтому иностранные инвесторы (Всемирный банк, Азиатский банка развития, BSEC), в том числе и потенциальные, заинтересованы в стабильной политической и экономической ситуации в Грузии и в других странах-партнерах (Армения, Азербайджан, Казахстан и др.), причем с большим запасом прочности. Экономическая стабильность государства находится в прямой зависимости от стабильности политической; только стабильная власть и верховенство закона в Грузии смогут обеспечить правовую защиту миллиардных инвестиций и гарантировать реализацию глобальных международных проектов. В свою очередь, стабильность власти и верховенство закона подразумевают неукоснительную законопослушность и представителей властей, и оппозиции, а также полностью исключает существование коррупции на всех уровнях власти, прежде всего – элитарной коррупции. Поэтому аресты оппозиционных активистов, митингами и пропагандой на телеканалах иностранных агентов не оставляющих попыток свержения действующей власти Грузии и получающих за это денежное вознаграждение из-за рубежа, а также расследование противоправных действий уже бывших высших руководителей не являются эксклюзивно грузинским явлением ни в региональном, ни в мировом масштабе. Подобные процессы происходили и происходят в Армении; в Азербайджане недавно удалось избежать госпереворота благодаря помощи России, передавшей Баку план по его организации, разработанный влиятельным экс-руководителем администрации президента Ильхама Алиева Рамизом Мехтиевым. Точно так же, как в 2016 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от России предупреждение о готовящемся военном перевороте за несколько часов до его начала; благодаря прямой помощи России провалились известные госперевороты в Казахстане и Беларуси. А позавчера экс-президент Франции Саркози отправился в парижскую тюрьму отбывать пятилетний срок, хотя экс-президент Грузии Саакашвили по-прежнему "тянет лямку заключенного" в палате-люкс частной клиники. Поэтому не имеет никакого значения сколько еще десятков или тысяч путчистов, бесчинствующих на проспекте Руставели каждый вечер с целью свержения якобы "русской власти Грузии", будут отправлены за решетку; и не важно – присоединятся ли к ним в исправительно-трудовых учреждениях, где уже находятся экс-министр обороны, экс-премьер, экс-генпрокурор и руководитель СГБ, или с ними будет оформлено процессуальное соглашение, и они как-то компенсируют свои "проступки". У лидера грузинской власти и правящей партии Бидзины Иванишвили и его рыцарей без страха и упрека – новых премьера Ираклия Кобахидзе и руководителя СГБ Мамуки Мдинарадзе – просто нет другого выхода, как идти до победного конца, чтобы в Грузии тоже получилось, как в вышеперечисленных странах; в противном случае Грузия превратится в Украину со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. 1 августа 2025 года президент России Владимир Путин, посетив вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко службу в храме Смоленской иконы Божией Матери (остров Валаам, Ладожское озеро) и отвечая на вопрос журналиста о причинах антикоррупционного скандала на Украине, заявил:Не могу не добавить к словам Путина о "степени коррупции": если коррупционер запускает руку в государственный карман и жирует на бюджетные средства налогоплательщиков – это одна степень коррупции, а если должностное лицо, обладающее дискреционной властью в сфере распределения каких-либо не принадлежащих ему ресурсов, по своему усмотрению распределяет эти блага – земельные участки, тендеры и др., то он просто продает свои должностные полномочия за деньги и дорогие подарки, но это уже другая, относительно менее опасная степень коррупции. Если коррупционеры первой категории обязательно должны понести уголовную ответственность в виде тюремного заключения, то вторые, в том числе практикующие непотизм, должны "попотеть" и откупиться от государства в двойном размере полученных ими незаконных подношений. Но "разная степень" относится не только к коррупционерам, но и к иностранным агентам: если раньше это были диссиденты – выдающиеся представители науки, литературы, искусства и спорта, к примеру, в России – Сахаров, Солженицын, Каспаров, то потом им на смену пришли правозащитники, например, – Ковалёв, Новодворская, Алексеева, Буковский (со всеми последними был знаком лично и имел содержательные беседы), а сегодня премию Сахарова (50 тысяч евро за два года тюрьмы!) присудили редактору грузинских желтых пропагандистских изданий Мзие Амаглобели в награду за оплеуху, которую она публично отвесила начальнику полиции города Батуми. Вот так мельчают иностранные агенты и их иностранные опекуны. Почему русофобская оппозиция оказалась в Грузии в меньшинстве, реальное число которого мы увидим в воскресенье, 26 октября, на анонсированном ими новом митинге? Потому что в Грузии большинство поняло, что демократию нельзя привнести извне. Население Грузии также должно осознать, чтобы экономические показатели, по которым Грузия лидирует в Европе, отразились на уровне жизни простых граждан, общество не должно быть равнодушно к коррупции, ко всем ее разновидностям, будь то непотизм, кумовство, взяточничество или лоббизм. Гражданам страны должны быть предоставлены равные права при трудоустройстве, в управлении государством, назначении на ответственные должности. Критерием здесь должны служить исключительно честность, образование и профессионализм, а не протекционизм, как было и продолжает быть в Грузии. Нынешнее правительство Грузии – это оставшийся у Бидзины Иванишвили "последний эшелон", поэтому правящая партия уже сегодня должна начать создавать надёжный кадровый резерв наряду с качественным обновлением своих рядов. Надо найти и искоренить причину, почему все президенты и премьер-министры Грузии за последние 13 лет новой власти (о режиме Саакашвили речи нет) не оправдали оказанного им высокого доверия и оказались, в большей или меньшей степени, "небезупречными". Углубляться глубже в эти вопросы в медиа, рассматривать техническую сторону решения проблем в публикации, в том числе – хорошую возможность политического урегулирования отношений с Россией, контрпродуктивно для государства, в том числе - по соображениям национальной безопасности. Лишь подчеркну, что нынешнее руководство, лично Бидзина Иванишвили, преднамеренно или невольно, уже создали необходимые предпосылки для незамедлительного начала первоначально дискретных разноуровневых и разноформатных переговоров с целью сформулировать корреляцию национальных интересов двух стран и ускоренную дорожную карту урегулирования существующих проблем, разногласий и недопониманий. Пора приступить к делу и у Грузии все получится. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

