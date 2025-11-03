https://sputnik-georgia.ru/20251103/abashishvili-diskussiya-vokrug-soglasheniya-s-eagle-hills-vedetsya-neprofessionalno-295641200.html

Абашишвили: дискуссия вокруг соглашения с Eagle Hills ведется непрофессионально

Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Обсуждение инвестиционного соглашения с Eagle Hills в Грузии ведется на низком уровне, поскольку вместо анализа экономических и бизнес-факторов оппоненты власти тратят силы на борьбу с ветряными мельницами, заявил основатель Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди". Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.По его словам, дискуссия о проектах Eagle Hills велась в Европе: в Латвии, Албании, Венгрии, Германии и Сербии, но она основывалась на профессионализме, а не на псевдопатриотическом нарративе. "Оппозиция говорит о коррупции и тайных сделках, потому что не знает, как действовать по-другому, – заявил Абашишвили. По его словам, люди, требовавшие от государства незаслуженных привилегий в проекте Анаклиа, не могли себе представить, что государство может действовать иначе и никому не предоставлять привилегии."Они не могли себе представить, что соглашение было подписано с полной защитой интересов государства. В Анаклия они требовали мошеннического соглашения, что подтвердилось не только в Грузии, но и в международных арбитражных спорах, что сторона Анаклия, которая сейчас преподает нам урок, была международным мошенником", – отметил Абашишвили. Детали сделки Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Строительство порта АнаклияСтроительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.Правительство Грузии заявило, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. В августе голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия", по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) выплатил государству 6 584 848 долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

