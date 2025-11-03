Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251103/abashishvili-diskussiya-vokrug-soglasheniya-s-eagle-hills-vedetsya-neprofessionalno-295641200.html
Абашишвили: дискуссия вокруг соглашения с Eagle Hills ведется непрофессионально
Абашишвили: дискуссия вокруг соглашения с Eagle Hills ведется непрофессионально
Sputnik Грузия
Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании 03.11.2025, Sputnik Грузия
2025-11-03T14:54+0400
2025-11-03T14:54+0400
экономика
грузия
новости
консорциум развития анаклия
георгий абашишвили
анаклия
ираклий кобахидзе
гонио
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/03/229690314_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6264e32d4b9a6669e07f614513d292f9.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Обсуждение инвестиционного соглашения с Eagle Hills в Грузии ведется на низком уровне, поскольку вместо анализа экономических и бизнес-факторов оппоненты власти тратят силы на борьбу с ветряными мельницами, заявил основатель Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди". Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.По его словам, дискуссия о проектах Eagle Hills велась в Европе: в Латвии, Албании, Венгрии, Германии и Сербии, но она основывалась на профессионализме, а не на псевдопатриотическом нарративе. "Оппозиция говорит о коррупции и тайных сделках, потому что не знает, как действовать по-другому, – заявил Абашишвили. По его словам, люди, требовавшие от государства незаслуженных привилегий в проекте Анаклиа, не могли себе представить, что государство может действовать иначе и никому не предоставлять привилегии."Они не могли себе представить, что соглашение было подписано с полной защитой интересов государства. В Анаклия они требовали мошеннического соглашения, что подтвердилось не только в Грузии, но и в международных арбитражных спорах, что сторона Анаклия, которая сейчас преподает нам урок, была международным мошенником", – отметил Абашишвили. Детали сделки Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора. На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария). Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Строительство порта АнаклияСтроительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited &amp; China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.Правительство Грузии заявило, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. В августе голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия", по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) выплатил государству 6 584 848 долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
https://sputnik-georgia.ru/20251027/gruziya-privlekaet-rekordnye-investitsii--ministr-ob-itogakh-foruma-shelkovogo-puti-295553139.html
https://sputnik-georgia.ru/20251021/vyrazhenie-ogromnogo-doveriya--premer-gruzii-o-mnogomilliardnoy-investitsii-oae-295470372.html
https://sputnik-georgia.ru/20251029/v-gruzii-nachnut-stroit-dorogu-k-glubokovodnomu-portu-anakliya-v-2026-godu-295594370.html
анаклия
гонио
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22969/03/229690314_170:0:1894:1293_1920x0_80_0_0_c0f1e50706b8ac246e92a942a59ced9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, консорциум развития анаклия, георгий абашишвили, анаклия, ираклий кобахидзе, гонио
экономика, грузия, новости, консорциум развития анаклия, георгий абашишвили, анаклия, ираклий кобахидзе, гонио

Абашишвили: дискуссия вокруг соглашения с Eagle Hills ведется непрофессионально

14:54 03.11.2025
© photo: courtesy of George AbashishviliГлава администрации президента Георгий Абашишвили
Глава администрации президента Георгий Абашишвили - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2025
© photo: courtesy of George Abashishvili
Подписаться
Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Обсуждение инвестиционного соглашения с Eagle Hills в Грузии ведется на низком уровне, поскольку вместо анализа экономических и бизнес-факторов оппоненты власти тратят силы на борьбу с ветряными мельницами, заявил основатель Business Insider Georgia Георгий Абашишвили в эфире телеканала "Имеди".
Грузия подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов в Тбилиси и Гонио.

"К сожалению, в Грузии мы получили одну из самых неквалифицированных дискуссий, потому что мы не говорим о чисто экономических и бизнес-факторах, а продолжаем бороться с ветряными мельницами. Мы все еще находимся в ситуации, когда думаем, что можем вбить клин между странами", – заявил Абашишвили.

По его словам, дискуссия о проектах Eagle Hills велась в Европе: в Латвии, Албании, Венгрии, Германии и Сербии, но она основывалась на профессионализме, а не на псевдопатриотическом нарративе.
"Оппозиция говорит о коррупции и тайных сделках, потому что не знает, как действовать по-другому, заявил Абашишвили.
Мариам Квривишвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.10.2025
Грузия привлекает рекордные инвестиции – министр об итогах "Форума Шелкового пути"
27 октября, 16:53
По его словам, люди, требовавшие от государства незаслуженных привилегий в проекте Анаклиа, не могли себе представить, что государство может действовать иначе и никому не предоставлять привилегии.
"Они не могли себе представить, что соглашение было подписано с полной защитой интересов государства. В Анаклия они требовали мошеннического соглашения, что подтвердилось не только в Грузии, но и в международных арбитражных спорах, что сторона Анаклия, которая сейчас преподает нам урок, была международным мошенником", отметил Абашишвили.

Детали сделки

Государство стало акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет иметь 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании. Кроме того, государство осталось совладельцем земли, а также потенциально пригодных для строительства активов. Кроме того, государство не будет участвовать в привлечении капитала, и риск будет на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2025
Выражение огромного доверия – премьер Грузии о многомиллиардной инвестиции ОАЭ
21 октября, 20:08
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.

Строительство порта Анаклия

Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии заявило, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.
Каким должен быть порт Анаклия - Sputnik Грузия, 1920, 29.10.2025
В Грузии начнут строить дорогу к глубоководному порту Анаклия в 2026 году
29 октября, 19:00
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
В августе голландский инвестор компании, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия", по решению Вашингтонского арбитража (Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка – ICSID) выплатил государству 6 584 848 долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0