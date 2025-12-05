https://sputnik-georgia.ru/20251205/mir-na-kavkaze-podderzhka-es-i-partnerstvo-glavnye-itogi-vizita-glavy-mid-gruzii-v-venu-296072461.html

Мир на Кавказе, поддержка ЕС и партнерство: главные итоги визита главы МИД Грузии в Вену

Мир на Кавказе, поддержка ЕС и партнерство: главные итоги визита главы МИД Грузии в Вену

Sputnik Грузия

В рамках визита Бочоришвили провела ряд встреч с коллегами из европейских и региональных государств 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T14:45+0400

2025-12-05T14:45+0400

2025-12-05T14:45+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

обсе

вена

венгрия

словакия

петер сийярто

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593380_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56fecd9f72431d366ff171f6afe0e99a.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия подтверждает готовность активно содействовать миру и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, выступая на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене. Бочоришвили принимает участие в 32-й по счету встрече Совета министров ОБСЕ. По приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, мероприятие собрало министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству. Она отметила, что достигнутое 8 августа в Вашингтоне мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является "важнейшим краеугольным камнем" для обеспечения устойчивого мира в регионе. По ее словам, договор создает прочную основу для новых возможностей развития и длительной стабильности. В завершение выступления Бочоришвили вновь подтвердила неизменную приверженность Грузии основным принципам ОБСЕ и подчеркнула важность роли международных институтов в поддержании мира и безопасности в регионе. Серия двусторонних встреч В рамках визита Бочоришвили провела ряд встреч с коллегами из европейских и региональных государств. Во время переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем стороны обсудили динамику двустороннего и многостороннего сотрудничества, отметив готовность к его дальнейшему углублению. "Также обсуждались внутренние процессы в Грузии, вызовы в отношениях между Грузией и Евросоюзом и взаимодействие с институтами ЕС. Стороны подчеркнули важность диалога и вовлеченности, а также договорились продолжить работу в этом направлении", – говорится в сообщении на сайте МИД. Взаимодействие Грузии с ЕС глава МИД страны обсудила и с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Бочоришвили выразила благодарность за поддержку Словакией европейского будущего Грузии. Состоялся обмен мнениями о вызовах в диалоге с ЕС и необходимости активной работы в этом направлении. "На встрече была отмечена тесная, дружеская и партнерская природа отношений между Грузией и Словакией, а также подчеркнута важность углубления политического диалога и активизации динамики двусторонних визитов. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, а также позитивную повестку в рамках многосторонних форматов", – говорится в сообщении. Важность продолжения политической и экспертной поддержки со стороны Будапешта в процессе евроинтеграции отметили на встрече главы внешнеполитических ведомств Грузии и Венгрии. Во время переговоров Бочоришвили с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто была выражена признание твердой поддержки Венгрии в отношении приоритетов Грузии. "Министры подтвердили готовность к дальнейшему углублению регулярного диалога, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам", – говорится в сообщении. Текущие в регионе процессы и роли Грузии и Турции в обеспечении стабильности и содействии миру обсудила на встрече Бочоришвили с турецким коллегой Хакан Фиданом. Министры также обсудили торгово-экономическое взаимодействие и необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух стран, особенно в контексте развития Среднего коридора. Была отмечена эффективность сотрудничества в рамках международных организаций. В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению регулярного политического диалога. Ключевые направления двустороннего и многостороннего взаимодействия обсудила Бочоришвили на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По информации пресс-службы, министры подробно рассмотрели политическое, экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также вопросы совершенствования двусторонней правовой базы и координации в международных организациях. Особо была отмечена позитивная динамика торгового оборота между двумя странами в 2025 году. В ходе встречи подчеркнули также возрастающую роль "Среднего коридора" в соединении Азии и Европы и важное значение Грузии как транзитного звена в этом процессе. Стороны также подтвердили готовность продолжить активную работу для углубления сотрудничества в различных сферах и дальнейшего развития грузино-таджикских отношений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251204/peregovory-v-vene-bochorishvili-provela-ryad-vstrech-v-ramkakh-ministeriala-obse-296057982.html

https://sputnik-georgia.ru/20251203/spiker-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-mid-indii-chto-obsudili-storony-296043772.html

https://sputnik-georgia.ru/20251203/integratsiya-gruzii-v-es-zavisit-ot-spravedlivosti-evropeyskogo-soyuza--kobakhidze-296051436.html

вена

венгрия

словакия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, обсе, вена, венгрия, словакия, петер сийярто