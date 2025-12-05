https://sputnik-georgia.ru/20251205/mir-na-kavkaze-podderzhka-es-i-partnerstvo-glavnye-itogi-vizita-glavy-mid-gruzii-v-venu-296072461.html
Мир на Кавказе, поддержка ЕС и партнерство: главные итоги визита главы МИД Грузии в Вену
Мир на Кавказе, поддержка ЕС и партнерство: главные итоги визита главы МИД Грузии в Вену
В рамках визита Бочоришвили провела ряд встреч с коллегами из европейских и региональных государств 05.12.2025
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузия подтверждает готовность активно содействовать миру и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили, выступая на 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене.
Бочоришвили принимает участие в 32-й по счету встрече Совета министров ОБСЕ. По приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен, мероприятие собрало министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству.
"Грузия твердо продолжает содействовать миру и региональному сотрудничеству и готова работать со всеми партнерами для обеспечения соблюдения международного права, защиты суверенитета и установления долгосрочного мира на Южном Кавказе и в регионе ОБСЕ", – заявила Бочоришвили.
Она отметила, что достигнутое 8 августа в Вашингтоне мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является "важнейшим краеугольным камнем" для обеспечения устойчивого мира в регионе. По ее словам, договор создает прочную основу для новых возможностей развития и длительной стабильности.
В завершение выступления Бочоришвили вновь подтвердила неизменную приверженность Грузии основным принципам ОБСЕ и подчеркнула важность роли международных институтов в поддержании мира и безопасности в регионе.
Серия двусторонних встреч
В рамках визита Бочоришвили провела ряд встреч с коллегами из европейских и региональных государств.
Во время переговоров с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем стороны обсудили динамику двустороннего и многостороннего сотрудничества, отметив готовность к его дальнейшему углублению.
"Также обсуждались внутренние процессы в Грузии, вызовы в отношениях между Грузией и Евросоюзом и взаимодействие с институтами ЕС. Стороны подчеркнули важность диалога и вовлеченности, а также договорились продолжить работу в этом направлении", – говорится в сообщении на сайте МИД.
Взаимодействие Грузии с ЕС глава МИД страны обсудила и с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланаром. Бочоришвили выразила благодарность за поддержку Словакией европейского будущего Грузии. Состоялся обмен мнениями о вызовах в диалоге с ЕС и необходимости активной работы в этом направлении.
"На встрече была отмечена тесная, дружеская и партнерская природа отношений между Грузией и Словакией, а также подчеркнута важность углубления политического диалога и активизации динамики двусторонних визитов. Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между двумя странами, а также позитивную повестку в рамках многосторонних форматов", – говорится в сообщении.
Важность продолжения политической и экспертной поддержки со стороны Будапешта в процессе евроинтеграции отметили на встрече главы внешнеполитических ведомств Грузии и Венгрии. Во время переговоров Бочоришвили с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто была выражена признание твердой поддержки Венгрии в отношении приоритетов Грузии.
"Министры подтвердили готовность к дальнейшему углублению регулярного диалога, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам", – говорится в сообщении.
Текущие в регионе процессы и роли Грузии и Турции в обеспечении стабильности и содействии миру обсудила на встрече Бочоришвили с турецким коллегой Хакан Фиданом.
Глава МИД Турции поблагодарил грузинскую сторону за поддержку и оказанную помощь после недавней авиакатастрофы с участием турецкого военного самолета. Министры позитивно оценили интенсивное двустороннее сотрудничество и подчеркнули активную динамику обменов как на высоком уровне, так и между профильными ведомствами.
Министры также обсудили торгово-экономическое взаимодействие и необходимость полного использования транзитного и транспортного потенциала двух стран, особенно в контексте развития Среднего коридора. Была отмечена эффективность сотрудничества в рамках международных организаций.
В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему углублению регулярного политического диалога.
Ключевые направления двустороннего и многостороннего взаимодействия обсудила Бочоришвили на встрече с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
По информации пресс-службы, министры подробно рассмотрели политическое, экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также вопросы совершенствования двусторонней правовой базы и координации в международных организациях.
Особо была отмечена позитивная динамика торгового оборота между двумя странами в 2025 году. В ходе встречи подчеркнули также возрастающую роль "Среднего коридора" в соединении Азии и Европы и важное значение Грузии как транзитного звена в этом процессе.
Стороны также подтвердили готовность продолжить активную работу для углубления сотрудничества в различных сферах и дальнейшего развития грузино-таджикских отношений.