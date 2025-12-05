https://sputnik-georgia.ru/20251205/proekt-energokabelya-cherez-chernoe-more-interesen-kak-gruzii-tak-i-evrope--zamministra-296073150.html

Проект энергокабеля через Черное море интересен как Грузии, так и Европе – замминистра

Проект энергокабеля через Черное море интересен как Грузии, так и Европе – замминистра

Sputnik Грузия

Сейчас в Грузии происходит очень важный процесс, подразумевающий решение о диверсификации производства электроэнергии с использованием всех возобновляемых... 05.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-05T16:10+0400

2025-12-05T16:10+0400

2025-12-05T16:10+0400

экономика

грузия

новости

черное море

европа

румыния

еврокомиссия

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294861929_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_75e9a858a53f62b91188b250967da286.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Проект подводного энергокабеля по дну Черного моря интересен как Грузии, так и Европе, поскольку это возможность торговать электроэнергией со странами Южного Кавказа, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Инга Пхаладзе. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. "Сотрудничество Грузии и Румынии в рамках проекта подводного кабеля по дну Черного моря является весьма важным и стратегическим – поскольку Грузия заинтересована в прямой энергетической связи с Европой, Европа также заинтересована, поскольку это один из способов диверсификации, дающий ей возможность торговать электроэнергией со странами Южного Кавказа", – заявила Пхаладзе. Замминистра подчеркнула, что инициированный Грузией проект включен в опубликованный Европейской комиссией список для получения статуса проекта, представляющего взаимный интерес, до конца 2025 года. Пхаладзе отметила, что при представлении проекта к нему был приложен документ поддержки от Европейского энергетического сообщества. По ее словам, сейчас в Грузии происходит очень важный процесс, подразумевающий решение о диверсификации производства электроэнергии с использованием всех возобновляемых источников энергии. "Это означает, что производимая здесь зеленая энергия будет очень интересна и для Европы, и для Азии, для всех, поскольку она может поставляться в виде чистой энергии", – сказала замминистра. "При заинтересованности у нас будет возможность пропускать электроэнергию из стран Южного Кавказа по нашему кабелю. Кроме того, у Евросоюза также есть возможность получать электроэнергию именно тогда, когда она ему больше всего нужна", – сказала замминистра. Как пояснила Пхаладзе, диверсификация означает, что помимо того, что европейские страны торгуют друг с другом, им интересно получать необходимое им количество электроэнергии из других стран, пока неевропейских, по другому коридору. "Это важные шаги, предпринимаемые и Европой в направлении энергетической безопасности и энергетической независимости", – сказал Пхаладзе. Кроме того, Пхаладзе отметила, что Грузия сможет продавать производимую электроэнергию, и это также привлечет множество заинтересованных инвесторов для дальнейшего развития энергетического сектора страны. "Соответственно, репутационно это также очень важно для страны и ее развития", – заключила она. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением 525 кВ и мощностью 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251124/papuashvili-rasskazal-o-predposylkakh-razvitiya-chernomorskogo-regiona-na-ga-paches-295924827.html

https://sputnik-georgia.ru/20251203/proekt-energokabelya-cherez-chernoe-more--gruziya-potratit-25-millionov-lari-na-issledovaniya-296022387.html

https://sputnik-georgia.ru/20250205/planiruetsya-postroyka-obektov-zelenoy-energetiki-v-gruzii-292019757.html

черное море

европа

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, черное море, европа, румыния, еврокомиссия, всемирный банк