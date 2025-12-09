https://sputnik-georgia.ru/20251209/kto-napishet-novye-uchebniki-istorii-gruzii-296125889.html

Кто напишет новые учебники истории Грузии?

Кто напишет новые учебники истории Грузии?

Гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке на Sputnik рассуждает о... 09.12.2025

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о начале реформы в сфере высшего и среднего образования, которая, в частности, предусматривает введение школьной формы с 1 по 6 классы, сокращение срока учебы в школах с 12 до 11 лет, а в вузах – с 4 до 3 лет, а также обучение по новым учебникам. Грузинский премьер, на протяжении всей своей политической карьеры (впрочем, как и все грузинские политики без исключения) критиковавший все советское, сегодня во многом возрождает апробированную советскую систему образования, которая "оказалась" достойной подражания. Грузинским политикам достаточно сравнить окончивших советскую среднюю и высшую школу с выпускниками постсоветского периода, чтобы почувствовать разницу в образованности и интеллекте, так как сравнение будет явно не в пользу последних. Тут возникает несколько вопросов: а кто напишет новые учебники истории, в которых правдиво осветят период от Великой Отечественной войны до Абхазской войны? От Великой Октябрьской социалистической революции до "Революции роз"? От Георгиевского трактата – по сегодняшний день? И сколько процентов самих педагогов/лекторов знают правду и знают, как преподать её учащимся/студентам, учитывая, что многие из этих педагогов/лекторов, особенно помоложе, сами учились по сфальсифицированным учебникам? Так же, как и молодые политики в руководстве Грузии? Кто даст право преподавателям/наставникам обучать своих подопечных тому, что расходится с мнением грузинского официоза? Политические руководства меняются, а правда остается: не будут же при каждой смене власти – правящей партии – курса страны переписывать учебники истории, а также учебники по предметам, непосредственно с ней связанным, будь то экономика или социология? Хватит ли времени и политической воли партии власти "Грузинская мечта", ее создателю и председателю Бидзине Иванишвили начать и завершить работу по созданию универсальных, не политизированных – на все времена! – учебников истории? Да, сегодня часть политических руководителей Грузии начала говорить правду, но пока неполную; критиковать Запад, но аккуратно, разделив его на идеальный, то есть виртуальный, несущий идеалы демократии; и нынешний – западную бюрократию и "Глубинное государство". Но по отношению к России ничего не изменилось – и власть, и оппозиция квалифицируют ее как "оккупанта" и "агрессора": правящая партия и правительство – потому что пока не получали иных указаний от вышеназванного политического лидера, с 2012 года принимающего решения вместо них; а оппозиция, наоборот, – потому что наравне с неправительственными организациями продолжает получать русофобские указания от западных кураторов, агентами влияния и агентами спецслужб которых является. Все материалы Арно Хидирбегишвили >>На основании чего будут созданы новые учебники истории – на основании советских учебников и энциклопедий, написанных под цензурой ЦК КПСС, в которых есть Великая Победа СССР в Великой Отечественной войне, но нет Верховного Главнокомандующего – Сталина? Или на основании рассекреченных архивов и общедоступных исторических документов? Справедливо отделяя Венгрию от нынешних руководителей Евросоюза, погрязших в чудовищной коррупции, высшее политическое руководство Грузии пока не констатировало, что в ведущих странах Европы сегодня возродился нацизм и их руководители начали войну с Россией, чтобы взять реванш и осуществить План Гитлера – поработить народы бывшего СССР. Разве новые национальные учебники истории могут находиться в коллизии, противоречить Основному закону страны – Конституции Грузии, статья 78 которой – "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры"? Это означает, что Грузия стремится стать членом НАТО и ЕС, большинство стран-членов которых воевали на стороне фашистской Германии и которые заявляют, что победу над фашистской Германией одержали США и Великобритания. Официальный Тбилиси не говорит - как в новых учебниках напишут про 700 тысяч граждан Грузии – за что, вместе с кем и против кого они воевали? Разве герои из Грузии не воевали за единое Отечество против фашистских оккупантов – сил объединённой Европы, плечом к плечу с народами из всех республик СССР?! Может, они дошли до Берлина в одном строю с англосаксами?! Разве Егоров и Кантария – англичанин и американец, а не русский и грузин? Пока в Грузии осталось в живых несколько ветеранов, может "Грузинская мечта", которая не обделяет их вниманием – СПАСИБО! – заодно спросит: когда они ушли на фронт – в июне 1941-го, или три года спустя – в июне 1944-го, когда до Великой Победы оставалось 11 месяцев, когда союзники открыли "Второй фронт"? Может, мэрия Тбилиси вернет парку "Ваке" его прежнее наименование – "Парк Победы", и восстановит мемориал с Могилой Неизвестного солдата в первозданном виде? Что для наших ветеранов не менее, а то и более важно, чем денежные пособия и бесплатный медсервис? "Не хлебом единым жив человек", тем более – Человек с большой буквы, как наши ветераны в глубокоуважаемом возрасте. Они должны знать, что являются ГЕРОЯМИ, а не ЖЕРТВАМИ советской пропаганды, как нам внушают западные "партнеры" и новые "друзья" Грузии. В новом интервью проправительственному телеканалу Imedi выдающийся американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс называет Зеленского "марионеткой американской и британской разведок" и заявляет, что стремление Грузии и Украины в НАТО является "полным безумием", потому что они "никогда не станут государствами-членами НАТО". Так чем же объяснить двойные стандарты грузинской власти: с одной стороны – безальтернативный курс на вступление в НАТО, с другой – интервью с американским профессором, который косвенно обвиняет власти Грузии и Украины в безумии?! Не лучше ли грузинской власти, прежде чем браться за создание новых учебников, создать сначала Стратегию государственной национальной политики и аннулировать статью 78 Конституции Грузии?! История – это не супермаркет, где берут только то, что нужно, проходя мимо ненужных вещей. Тиражируя по соображениям политической конъюнктуры – в целях люстрации радикальной оппозиции – только фрагмент нового интервью Лоуренса Уилкерсона, грузинская власть и обслуживающая ее медийная пиар-группа, справедливо разделяющая Трампа и его администрацию - от прежней администрации Белого дома и от лоббистов оппозиции в Конгрессе – авторов "MEGOBARI Act", умалчивают, что в вышеуказанном интервью бывший начальник администрации Госдепа США и полковник армии США в отставке называет президента Трампа и его администрацию "военными преступниками", "серийными убийцами", "непредсказуемыми", а эталон для грузинских политиков - США - "страной, проигрывающей Востоку" и "катящейся к катастрофе". "Мы покупали редакторов газет, мы покупали сами газеты, мы покупали телеканалы, мы покупали коммуникаторов вообще, мы натравливали на них НПО, часто - без их ведома. Они были пронизаны агентами ЦРУ, и мы их обучали. Мы превращали либеральную демократию в оружие. Мы сделали это в Грузии, мы сделали это повсюду, и мы были очень успешны. Мы были очень успешны! Я помню, как некоторые люди спрашивали меня – почему, по-твоему, эти страны отказались от нейтралитета и захотели вступить в НАТО? Хочешь знать – почему? Мы построили их правительства, мы заплатили за их правительства – точно так же, как Генри Киссинджер и Ричард Никсон платили лидерам профсоюзов, редакторам газет, бизнесменам в Чили, чтобы избавиться от Альенде. Это была модель, которую мы уже использовали, и мы расширили её для Европы. И мы не направляли ЦРУ на место в составе команд. Не было никакого Кермита Рузвельта, наблюдающего за Мосаддыком. Это были, в основном, НПО, использующие либеральную демократию как оружие, чтобы убедить людей: во-первых, никаких русских, никаких русских! А во-вторых, лучшая защита – это либеральная демократия. А если это – либеральная демократия, то нужно сделать вот это, это, это и это! И прежде всего – вступить в НАТО. Нам (США – ред.) нужно много стран…" - вот фрагмент, который растиражировали в Грузии. Но лишь немногие, прослушавшие интервью целиком в YouTube, услышали месседжи Лоуренса Уилкерсона, которые, мягко выражаясь, делают нелепой внешнюю политику власти Грузии с 2022 года, направленную на признание территориальной целостности Украины, её поддержку и осуждение "российских оккупантов". Хотя и до этого - с 2013 года, когда Киев приютил, назначал на высшие госдолжности и не выдавал Грузии подсудимого Саакашвили, когда оскорблял власть Грузии, называя ее "аморальной", и отозвал из Тбилиси украинского посла, официальный Тбилиси имел больше чем достаточно оснований ответить киевской хунте "той же монетой". "Там (на Украине – ред.) насчитывается от 150 до 200 тысяч последователей Бандеры и это - одни из самых преданных убийц на Земле! Они не примут никакого соглашения и будут его саботировать, если с ними не разобраться… Это будет означать десять лет страданий в центре Европы. И найдутся другие, кто будет подливать масло в огонь, не в последнюю очередь – ЦРУ, МИ6 и Моссад, потому что они многое узнали и завели отличные контакты внутри этой группы. Так мы зарабатываем деньги…", - признался бывший начальник администрации Госдепа США. Так почему же в Грузии микрофон по сей день продолжает оставаться у старых спикеров – безыдейных дежурных "идеологов" "Грузинской мечты", которые до недавнего времени однозначно заявляли, что ЕС и США – это хорошо, а Россия – плохо и ей верить нельзя?! Которые осуждали российскую оккупацию Украины, посылали туда тысячи тонн помощи и подписывали все резолюции в международных организациях в поддержку "Киевскому Государству", хотя команда Зеленского украла миллиарды долларов и евро и в помощи не нуждалось?! Где гарантии, что и помощь из Грузии не была разворована – в то время, как население Грузии само крайне нуждается в помощи – в тех же медикаментах, тёплой одежде и генераторах, отосланных самолётами в Киев? Уже не говорю о денежных пособиях: украинские беженцы, которых сегодня просят уехать во всех странах мира, от Польши до Израиля, далеко не бедные люди, так зачем же отнимать кусок хлеба у социально нуждающихся соотечественников и отдавать его украинским эмигрантам?! Вот почему для Грузии возрождать сегодня старые концепции "нейтралитета" и "коридора", возводить их в ранг государственной политики, также категорически неприемлемы, как и "безусловный евроатлантизм", поскольку для слабых, нуждающихся стран/наций "нейтралитет" и "коридор" равнозначны беззащитности и общедоступности. Посмотрите это видео: 27 апреля 2007 года, Москва, пресс-центр РИА Новости, инициатор и автор Проекта военного и политического нейтралитета для Грузии, Главный редактор и генеральный директор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили задаёт вопросы Первому заместителю министра обороны, начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генералу армии Юрию Балуевскому о последствиях размещения системы ПРО США в Европе и политике нейтралитета применительно к Грузии (отказ Тбилиси от интеграции с НАТО Москва тогда считала необходимым условием для восстановления территориальной целостности Грузии). Вот когда было наилучшее время для нейтралитета! А спустя год, 7 августа 2008 года, мой проект, о котором писал с 2004 года (из-за чего посол США в Грузии Ричард Майлс на прощальном приёме в гостинице Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace 25 июля 2005 года назвал меня "Мистер Нейтралитет"), потерял всякий смысл. Сегодня, когда за Южный Кавказ борются Великобритания, Евросоюз, США, Турция и Израиль, нейтралитет для маленькой Грузии означает самоубийство и подобен несчастному, который на арене корриды окажется между быком и тореадором. Грузия, в первую очередь, должна искать не "нейтралитет", а союзников, которые придут на помощь в трудную минуту! Союзников, а не "стратегических партнёров" - инвесторов! Разве могут быть "стратегическими партнёрами" маленькая Грузия – и США, маленькая Грузия – и Китай, маленькая Грузия – с Индией, или с Ираном?! Все они для Грузии – очень далеко, и физически, и культурно, и экономически. В этом слепое подражание России, которая несравнимо больше и сильнее Грузии, но очень дорожит отношениями с Китаем, Индией, Ираном и другими гигантами, одновременно стремясь наладить отношения с США, Грузии не рекомендовано. Только единоверная Россия, в первую и главную очередь, исходя из истории российско-грузинских отношений начиная с 18 века и по сей день, может вновь стать союзником Грузии. Только Россия может бескорыстно защитить Грузию и помочь ей восстановиться после 35-летней "пандемии", через которую она прошла вместе со всеми постсоветскими республиками. Хотя некоторые из них, к примеру - прибалтийские республики, политический "ковид" не перенесли, а у других, как Армения, "вирус" дал тяжёлые рецидивы. Только проанализировав уроки истории, которые преподала грузинскому народу многовековая история, и определив место Грузии в современном мире есть резон создавать новые учебники истории, потому что без прошлого нет будущего. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

