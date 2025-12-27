https://sputnik-georgia.ru/20251227/vybory-ochistka-ryadov-narodnaya-diplomatiya--moroshkina-podvela-itogi-goda-v-gruzii-296376473.html

Выборы, "очистка рядов", народная дипломатия – Морошкина подвела итоги года в Грузии

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik Политолог Лали Морошкина в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия подвела итоги политического года, оценила ключевые внутренние процессы в стране и обозначила возможные векторы развития грузино-российских отношений. По ее словам, уходящий год стал для Грузии периодом серьезных испытаний, но одновременно – этапом институционального укрепления. Выборы как ключевое политическое событие года По мнению Лали Морошкиной, центральным событием политической жизни Грузии в уходящем году стали выборы, которые проходили в условиях высокой турбулентности и внешнего давления. Она отмечает, что политическая атмосфера сопровождалась попытками дестабилизации и усилением протестной активности со стороны оппозиционных сил. При этом, как считает эксперт, действующие власти смогли сохранить управляемость процессов и обеспечить стабильность в стране. Морошкина подчеркивает, что общество в целом выдержало период напряжения, а государственные институты продемонстрировали устойчивость в условиях давления. Внутрипартийные процессы и "очистка рядов" Отдельное внимание в интервью уделено процессам, происходящим внутри правящей партии. По оценке Морошкиной, важным итогом года стало начало системной работы по выявлению и устранению ошибок внутри собственных политических структур. Борьба с коррупцией в Грузии – СГБ привлекло к ответственности 14 человек>>Она подчеркивает, что речь идет о болезненном, но необходимом этапе, когда ответственность за допущенные нарушения несут даже высокопоставленные чиновники. По словам политолога, подобная практика ранее не была характерна для грузинской политической системы, и именно это отличает нынешний этап развития от предыдущих периодов. Экономические и социальные индикаторы Говоря об экономической ситуации, Лали Морошкина указывает на заметный рост деловой активности. В качестве косвенных признаков она называет загруженность транспортной инфраструктуры, высокий спрос на услуги общественного питания и гостиничного сектора, а также активность в сфере образования. По ее словам, эти факторы свидетельствуют о наличии у населения ресурсов и возможностей, несмотря на сохраняющиеся вопросы о том, насколько экономический рост отражается на благосостоянии всех социальных групп. Отдельно политолог отмечает успехи грузинских спортсменов и представителей культурной сферы, которые, по ее мнению, формируют позитивный международный имидж страны и укрепляют чувство национального достоинства. Прогнозы на 2026 год: экономика и стабильность Оценивая перспективы на 2026 год, Морошкина выражает уверенность, что правящая партия завершит этап внутренней стабилизации и сосредоточится на реализации масштабных экономических проектов. В числе ключевых факторов она называет развитие инфраструктуры и завершение стратегически важных транспортных объектов, связывающих региональные и международные направления. По ее словам, приоритетом для Грузии остается сохранение мира и недопущение втягивания страны в военные конфликты, что, как считает политолог, является базовым условием для дальнейшего развития. Грузино-российские отношения и роль народной дипломатии Касаясь российско-грузинских отношений, Лали Морошкина подчеркивает, что восстановление полноформатных дипломатических связей требует времени. При этом она обращает внимание на сохранение экономических и культурных контактов, а также на активную роль так называемой народной дипломатии. По ее оценке, торгово-экономические связи, экспорт грузинской продукции и профессиональная интеграция граждан Грузии за рубежом создают основу для постепенного сближения. Эксперт считает, что именно общественные и гуманитарные контакты в перспективе могут подготовить почву для более глубокого межгосударственного диалога. Подводя итог, Лали Морошкина отмечает, что прошедший год стал для Грузии этапом серьезных испытаний, но одновременно – периодом институционального укрепления. По ее мнению, страна движется вперед поступательно, небольшими шагами, сохраняя баланс между внутренней стабильностью, экономическим развитием и осторожной внешнеполитической линией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

