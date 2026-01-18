https://sputnik-georgia.ru/20260118/deputat-vmeshatelstvo-posla-germanii-vo-vnutrennie-dela-gruzii-nepriemlemo---296695101.html

Депутат: вмешательство посла Германии во внутренние дела Грузии неприемлемо

Депутат: вмешательство посла Германии во внутренние дела Грузии неприемлемо

Sputnik Грузия

Власти Грузии неоднократно обвиняли Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны и в поддержке экстремизма и радикалов 18.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-18T16:42+0400

2026-01-18T16:42+0400

2026-01-18T16:44+0400

новости

политика

грузия

германия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0c/294904142_0:85:1698:1040_1920x0_80_0_0_31ea90d1e7ff5fd8ad1e52354949b02b.png

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Попытка вмешательства во внутренние дела Грузии со стороны посла Германии неприемлема для грузинских властей, заявил первый зампредседателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Звиад Шаламберидзе. Лояльная к властям телекомпания "Имеди" распространила информацию о том, что посол Германии Петер Фишер 15 января встретился с несколькими активистами, участвующими в акциях. По сообщению СМИ, темой встречи было финансирование акций и дальнейшая стратегия. Речь, в том числе, шла и об "иранском сценарии", где уже несколько недель проходят протесты оппозиции, сообщило ТВ. Посольство Германии в Грузии назвало распространенную информацию ложью. По его словам, власти Грузии ожидают, что подобные факты могут повториться в будущем. Посол Германии Петер Фишер, в свою очередь, прокомментировал претензии властей Грузии. По его словам, распространенная в СМИ информация является полной ложью и не соответствует действительности. Депутат: Вызов посла Германии Петера Фишера в МИД Грузии стал кульминацией>>Ранее, 19 октября, МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Вызов посла Германии в МИД Грузии: о чем говорили с Фишером?>>Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х (Twitter) написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. Встреча посла ФРГ с оппозицией: обсуждался ли сценарий иранских протестов в Грузии?>>31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, германия, тбилиси