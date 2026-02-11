https://sputnik-georgia.ru/20260211/gamburgskiy-schet-v-politike-premera-gruzii-297095878.html

Гамбургский счет в политике премьера Грузии

Гамбургский счет в политике премьера Грузии

Sputnik Грузия

Гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили специально для Sputnik... 11.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-11T16:36+0400

2026-02-11T16:36+0400

2026-02-11T16:36+0400

аналитика

колумнисты

грузия

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/19/296341841_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_7b3a2fb4ecb287294e65cd06ee752c24.jpg

"Гамбургский счёт" — фразеологизм, означающий оценку чего-либо по высшему стандарту, без скидок, лести и корыстных интересов. Выражение, популяризированное Виктором Шкловским в 1928 году, восходит к легенде о закрытых честных турнирах цирковых борцов в Гамбурге, где определялась истинная сила, а не ангажированный результат. 8 февраля 2026 года исполнилось два года, как экс-председатель грузинского Парламента и действующий председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе работает премьер-министром Грузии. Старые члены правящей партии из фракции-сателлита парламентского большинства высказали по этому случаю недовольство политикой молодого премьера, потому что их былые заслуги преданы забвению и от них дистанцируются в процессе принятия решений. Справедливости ради следует отметить, что большинство действительно заслуживающих внимания рекомендаций этих милых господ – плагиат фрагментов публикаций Хидирбегишвили, о чём доктор права и философии Кобахидзе безусловно знает, но не подаёт вида по соображениям этики. Справедливости ради следует также признать, что неблагодарность к членам команды, кующим победу в гуще электората, предвыборные обещания достойно оценить их тяжёлый труд забываются на второй же день после выборов. И с этим уже ничего не поделаешь, это - "в крови" "Грузинской мечты", однако Кобахидзе виновен в этом меньше других, потому что "по Гамбургскому счёту", то есть – реально, он руководит лишь последние два года из 15-ти. В новейшей истории Грузии расколы и трещины в партии власти – невесть какая невидаль. Опускаю достойные шекспировского пера подковровые схватки в ЦК после Василия Мжаванадзе и перехожу прямо к постсоветскому периоду, когда неоднократно был свидетелем ужасных, на грани рукоприкладства, скандалов между учредителями правящей партии президента Эдуарда Шеварднадзе "Союз граждан Грузии" и группой молодых реформаторов Жвания-Саакашвили-Бурджанадзе. В результате "тройка" покинула правящую партию, зарегистрировав три партии (Жвания и Бурджанадзе – формальные, электорат был только у "Единого национального движения" Саакашвили) и победили на Выборах-2004. Джекпот тоже разделили на троих - Саакашвили стал президентом, Жвания - премьером, а Бурджанадзе достался пост председателя Парламента. Что касается партии "Союз граждан Грузии" президента Шеварднадзе, которого отправили домой, то она растворилась бесследно. Эдуард Амвросиевич внял советам семьи и заранее тайно решил отдать бразды правления тройке реформаторов, а ребрендинг партии "Союз граждан", которую возглавил тогдашний премьер Джорбенадзе, и понарошку грубо сфальсифицированные выборы, чтобы обосновать "Революцию роз", были лишь антуражем для спектакля. Цель - чтобы Шеварднадзе не обвинили в сдаче без боя его же соратники – оставшиеся без партии на свалке истории министры, губернаторы и руководители государственных компаний, без ПАРТИтуры по МУСОРгски затянувшие "На кого ты нас оставляешь…". Такая же судьба ждёт правящую ныне "Грузинскую мечту", если её основатель – миллиардер Иванишвили – тайно принял такое решение. Напомню, что в 2012 году Иванишвили предупредил грузинский народ, что когда и если созданная им партия власти "Грузинская мечта" начнёт "борзеть" и "нагуляет жирок", то он уйдёт в оппозицию своей же партии. Только вот оппозицию сегодня тоже приходиться создавать Иванишвили, потому что партия Саакашвили "Единое национальное движение" приказала долго жить, как в своё время – "Союз граждан Грузии" Эдуарда Шеварднадзе. Разница между "расколом" во власти тогда – и "расколом" во власти сейчас состоит лишь в том, что сегодня почётный председатель правящей партии Иванишвили обладает несравненно большими ресурсами, чем тогда были в распоряжении почётного председателя правящей партии Шеварднадзе (друга Буша, Коля, Шульца и Шредера); тогда "тройку реформаторов" Жвания-Саакашвили-Бурджанадзе поддержали все – и США, и Россия, специально командировавшая в Тбилиси и Батуми секретаря Совбеза Иванова, и значительная часть утомлённого коррупцией электората; а сегодня "тройка" реформаторов в составе премьер Кобахидзе-руководитель СГБ Мдинарадзе-министр экономики Квривишвили опирается только на поддержку Бидзины Иванишвили, который дал молодым прекрасный шанс и карт-бланш (даже не имея высокопоставленных друзей на Западе, каких имел Шеварднадзе, давший путёвку в большую политику революционной "тройке" Жвания-Саакашвили-Бурджанадзе). Миллиардер, после нескольких неудачных экспериментов, на этот раз сделал ставку на холодный прагматизм, интеллект и честность Кобахидзе, рядом с которым бизнес и коррупция вообще не проходили. Его работу оценивают по-разному, я же оцениваю её "по Гамбургскому счёту" и считаю, что сегодня счёт 2:0 в пользу Кобахидзе, который, чего уж тут скрывать, повидал и Дюссельдорф, и ПРООН, и USAID, и Фонд Сороса, где занимался правами человека и программами реформ в сфере образования, поэтому знает эту систему не понаслышке и провести его "на мякине" "битые" начальницы грузинских NGO не смогут. А ещё Кобахидзе обладает завидной выдержкой и терпением – он выждал, пока его враги, потеряв бдительность, понаделали побольше промахов и став премьер-министром, жёстко предъявил им счёт - даром что интеллигент! Если в Тбилиси в срочном порядке не научатся давать оценку происходящему в стране и вокруг неё непредвзято и беспристрастно, основываясь лишь на фактах, то грузинский народ ждут тяжёлые времена. Шоу закончится неожиданно и вдруг окажется, что мы ничего не отложили на "чёрный день", что мы никому не нужны, потому что настоящих друзей не приобрели, потому что хорохорились и отталкивали руки тех, кто хотел дружбы, хотя это были руки дающих. Кто поможет Грузии в случае войны, голода, холода, эпидемий, пожаров и землетрясений?! Из-за небольшой части грузин, больных амбициями собственной исключительности, Грузия рискует остаться просто "трубой", транзитной территорией, коридором, а "Попрыгунья стрекоза", что "лето красное пропела" - ошмётки оппозиции и кустарный бомонд, прыгающий на колени каждому новому вождю, вместо того, чтобы помочь "строить ковчег", занялась саботажем – крадёт доски, чертежи и гвозди, устраивает политические стриптиз-шоу, всячески отвлекает народ. "Ура! Кобахидзе сдал назад, ТГУ и ТТУ не объединят!" - ликует наивная публика, не понимая, что Кобахидзе этим решением записал очко в своё пользу: Тбилисской технический университет, потерявший лицо во многом благодаря Саакашвили и его матери, всё равно закроется, когда через пару лет студенты десятка гуманитарных факультетов, которые закроют прямо сейчас, получат дипломы. Потом ТТУ или не пройдёт сертификацию, или обанкротится, за эти пару лет старые лектора будут уволены, но по одиночке – кто-то не сдаст квалификационный экзамен, кто-то по состоянию здоровья. А сегодня премьер Кобахидзе за проявленную "гибкостью" заслужил симпатии этих лекторов и студентов заодно, среди которых он и без того пользуется авторитетом как лектор. В результате реформа высшего образования в Грузии в государственных ВУЗах, которое сегодня не выдерживает никакой критики, опоздает на два-три года. "Закон о грантах, несомненно созданный конституционалистом Кобахидзе, нереальный! В соответствии с ним любая инвестиция и бизнес, научная деятельность и медиа попадает под квалификацию "грант иноагенту" и должны быть запрещены как оказывающие влияние на политику власти с целью её изменения! Экономика – это сконцентрированная политика, они неразделимы, это азбучная истина! И кто имеет право запретить избирателям высказываться о политике, если они изыскали какой-то грант как эксперты в различных областях?!" - кипят страсти в грузинском обществе. Да, они правы, но давайте вспомним предысторию вопроса: 1 – когда в Грузии приняли первый закон об иноагентах, который я назвал "FARA light", иностранные агенты вышли на проспект Руставели с "коктейлями Молотова", пытались поджечь Парламент, громили полицейские автомобили, подожгли полицейских и заставили отменить уже принятый Закон; 2 – после этого была принята точная копия американского Закона FARA, но оппозиция не угомонилась - разгромила ограду президентского дворца, собираясь ворваться внутрь, и если бы не спецназ, госпереворот в Грузии 4 октября, к радости Евросоюза, состоялся бы. И даже после этого руководители ЕС и дипломаты продолжали открыто заявлять, что они ищут пути, чтобы обойти закон и переправить оппозиции средства. Так разве удивительно, что сейчас власть принимает Закон "FARA hard"?! Второй вопрос – что в нём изменится, "запроси больше желаемого, чтобы гарантированно получить желаемое" - такова тактика, которой, вероятно руководствуется в данном случае власть. Хотя можно задействовать и другую: пусть в Грузию поступаем как можно больше денег, проверять целевое использование гранта у Запада коротки руки, а грузинское СГБ без труда установит – кто на эти доллары и евро опять готовит акции и восстание, кто - просто транжирит и присваивает их на здоровье, а кто употребляет по целевому назначению. Тут для нас, грузин, примером может служить армянский премьер Пашинян, который 1 - даже пока не подписав Соглашение в мире с Азербайджаном, 2 – при том, что Армения - член ЕАЭС и ОДКБ, 3 – что на армяно-иранской границе стоят российские пограничники, 4 – что Коридор Трампа TRIPP №741, который планируют открыть после Трампа, вряд ли когда-нибудь откроется без России, потому что всеми железными дорогами владеет российская госкомпания ОАО "Российские железные дороги; 5 – что у Армении нет альтернативы российской госкорпорации "Росатом", которая обслуживает Мецаморскую АЭС до полной остановки и с которой у неё – Договор на строительство новой АЭС, с благодарностью ждёт от США 9 млрд долларов на поставку и строительство американских модульных атомных станций, что пообещал вице-президент США во время своего семейного визита в Ереван 9-10 февраля, хотя американские станции очень опасны, поскольку не приспособлены к высокой сейсмической активности в Армении, не забывшей Спитакское землетрясение. "Главное – получить этот грант, а потом "умрёт или ишак, или повелитель!" – думает восточный хитрец Пашинян, который подписанием Соглашения о сотрудничестве с США в сфере мирного атома с Джей Ди Вэнсом заранее обеспечил своей партии победу на парламентских выборах 7 июня с.г., а себе – премьерское кресло на новый срок. "Пророссийская политика Кобахидзе загнала Грузию в тупик, в международную изоляцию, не в пример Армении и Азербайджану!" - критикуют Кобахидзе его противники, на что Кобахидзе с улыбкой может парировать: "Уточните - от кого я изолировал Грузию?! От евробюрократов – глав стран ЕС, что сегодня выстраиваются в очередь в Кремль, на приём к Путину? Или от Великобритании и глав западных элит, развлекавшихся педофилией и людоедством на острове Эпштейна? Что касается Соединённых Штатов, мы терпеливо ожидаем рестарта Хартии о стратегическом партнёрстве Грузии с США, подписанной в Вашингтоне ещё 9 января 2008 года госсекретарём Кондолизой Райс и министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. Точно такую же Хартию подписали 10 февраля 2026 года, 18 лет спустя, президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время семейного визита последнего в Баку в прошедший вторник". Таким образом, "по Гамбургскому счёту" счёт стал 2:0 в пользу Кобахидзе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20251121/amerikanskiyili-armyanskiy-koridor-tranzitnaya-rol-gruzii-295883814.html

https://sputnik-georgia.ru/20260116/khidirbegishvili-chto-takoe-zakon-trampa-i-pochemu-on-izmenit-ves-mir-296666645.html

https://sputnik-georgia.ru/20260205/komu-vygoden-konflikt-mezhdu-trampom-i-gruzinskoy-mechtoy--296977875.html

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, сша