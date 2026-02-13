https://sputnik-georgia.ru/20260213/v-poiskakh-vneshney-podderzhki-gruzinskaya-mechta-kritikuet-opponentov--297120567.html

В поисках внешней поддержки: "Грузинская мечта" критикует оппонентов

В поисках внешней поддержки: "Грузинская мечта" критикует оппонентов

Оппозицию объединяет не система ценностей, а протестная активность, считает председатель парламента Грузии 13.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Оппозиционные силы больше сосредоточены на зарубежных контактах, чем на взаимодействии с грузинским народом, а иностранные доноры обходят местные законы, финансируя НПО напрямую через контракты с сотрудниками, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По словам главы грузинского законодательного органа, без поддержки общества невозможно добиться политического успеха. Он отметил, что оппозиционные силы сосредоточены на внешних контактах и поездках за рубеж вместо активной работы с гражданами внутри страны. "Единственная коммуникация, которая у них есть, – это коммуникация извне. Они едут не в Кутаиси, Хашури, Сигнахи, а в Брюссель, Вильнюс и там ищут партнеров, не понимая, что их партнером должен быть грузинский народ. Против народа, без народа невозможно добиться какого-либо политического успеха", – заявил Папуашвили. Он также заявил, что оппозицию объединяет не система ценностей, а протестная активность. По мнению Папуашвили, оппозиция сформировались в определенную секту с ежедневными ритуалами. По его оценке, внутри оппозиционного спектра отсутствует единая идеологическая база, что отражается на эффективности их политической деятельности. "Если к нулю прибавить ноль, все равно будет ноль. Их проблема не в собрании и объединении, их проблема – в ценности каждого в отдельности, в том смысле, что они не опираются ни на какие ценности", – заявил Папуашвили. Что происходит в оппозиции Между тем, одна из лидеров партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили утверждает, что представители восьми оппозиционных партий Грузии достигли соглашения о совместной стратегии и правилах сотрудничества. По ее словам, стороны уже подготовили соответствующий документ, публикация которого ожидается в ближайшие дни. Черголеишвили отметила, что участники договорились о единой "стратегии победы" и демократических принципах взаимодействия при ее реализации. По словам политика, одной из ключевых проблем внутри оппозиционного спектра ранее были взаимные обвинения и конфликты, однако соблюдение согласованных правил, по ее мнению, позволит снизить напряжение и повысить эффективность совместной работы. В число партий, присоединившихся к соглашению, вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Федералисты", "Площадь Свободы", "Национально-демократическая партия", "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели".Черголеишвили также уверена, что к итоговому документу присоединится бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии", что, по ее мнению, расширит формат сотрудничества внутри оппозиционного спектра. Власти называют эти силы "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" и обвиняют их, а также некоторые НПО, в продвижении интересов иностранных государств. НПО также обвиняются в финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон об "иноагентах". Обходные пути доноровТеперь зарубежные доноры используют обходные механизмы финансирования НПО, заключая прямые контракты с сотрудниками организаций вместо предоставления официальных грантов, заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что в небольшой стране подобные схемы, как он считает, невозможно скрыть, и раскритиковал иностранные структуры за попытки обходить местные законы. "Кого они пытаются обмануть?! Здесь действительно все всех знают, ничего не скрывается, не нужны ни спецслужбы, ни что-то особенное – все знают, какие схемы начали выстраивать", – заявил Папуашвили. Он также отметил, что грузинские неправительственные организации не получают финансирования из местных источников, так как, по его мнению, граждане понимают, что их поддержка может идти на реализацию чужих интересов, а не национальных. Международная реакция Между тем международные организации неоднократно призывали Грузию отменить или пересмотреть закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающий пропаганду ЛГБТ*-сообщества. В Брюсселе их считают нарушением прав человека и стандартов европейской интеграции. Кроме того, после принятия законов Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

