https://sputnik-georgia.ru/20260220/skandalnaya-zhurnalistka-kiladze-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-297234650.html

Скандальная журналистка Киладзе будет ждать приговора в тюрьме

Скандальная журналистка Киладзе будет ждать приговора в тюрьме

Sputnik Грузия

Суд отпустил часть фигурантов дела о колл-центрах под залог, других очно и заочно заключил под стражу 20.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-20T11:31+0400

2026-02-20T11:31+0400

2026-02-20T11:31+0400

грузия

новости

тбилиси

сша

элисо киладзе

отар парцхаладзе

тбилисский городской суд

сгб

единое национальное движение

михаил чохели

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/14/297234483_0:24:756:449_1920x0_80_0_0_0fc026ff69998b29037fce90b5b688d4.jpg

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения скандально известной грузинской журналистке Элисо Киладзе, задержанной 18 февраля по делу о колл-центрах.Кроме того, предварительное заключение заочно было избрано мерой пресечения бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе, бывшему сотруднику следственной службы Минфина Грузии Михаилу Чохели, а также Давиду Микадзе и Ираклию Сехниашвили. Все они не находятся в стране. Та же мера была избрана и Георгию Микадзе, который уже находится под стражей.Других фигурантов дела – Гиви Джибладзе, Бена Анори, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе – отпустили под залог, так как они признали вину и сотрудничали со следствием.По решению суда процесс по делу о колл-центрах будет проходить в закрытом режиме: пресса и посторонние лица на заседания не допускаются.Фигуранты дела Михаил Чохели – один из чиновников, в доме которого была обнаружена крупная сумма денег во время обыска, проводимого одновременно в домах экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Георгия Лилуашвили и самого Парцхаладзе. Давид Микадзе проходит вместе с Парцхаладзе по делу об убийстве брата вора в законе Мераба Сухумского Левана Джангвеладзе, совершенном 14 марта 2025 года в Тбилиси. Что касается журналистки Элисо Киладзе, то она известна критикой политиков и, будучи редактором газеты "Хроника +", публиковала скандальные статьи, в том числе по громким уголовным делам, со ссылкой на некие источники, которые она отказывается называть. Губанова стала девятой на Олимпиаде в Милане>>Среди уголовных дел было и дело о колл-центрах. В 2025 году Киладзе заявила, что знает многое по этому делу, и обвинила лидеров "Единого национального движения" в финансировании через колл-центры, которые она разоблачала. В данный момент Отар Парцхаладзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели не находятся в Грузии. Георгию Микадзе объявят приговор в тюрьме. Прокуратура будет требовать отпустить под залог Гиви Джибладзе, Бена Анори, Торнике Джанелидзе и Георгия Камладзе, которые не только признались в содеянном, но и сотрудничали со следствием. В отношении остальных, в том числе Киладзе, прокуратура потребует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Детали дела о колл-центрах По данным следствия, в 2020-2023 годах в Грузии под покровительством Отара Парцхаладзе функционировала организованная преступная группа, имевшая согласованную структурированную форму, целью которой было незаконное получение материальной выгоды и последующее отмывание денежных средств. "Члены организованной группы основали в Грузии несколько юридических лиц, на базе которых в Тбилиси, в различных локациях, обустроили мошеннические колл-центры с русскоязычными, англоязычными и немецкоязычными отделами", – говорится в сообщении. Грузия утвердила программу борьбы с мраморным клопом в 2026 году>>По данным следствия, операторы таких колл-центров привлекали пользователей на фальшивые торговые платформы, обещали выгодные инвестиции, вовлекали их в торговлю и обманным путем завладевали крупными суммами денежных средств или криптовалютой, инвестированными пользователями, а затем размещали, распределяли и интегрировали незаконные активы. Функции членов организованной группы включали обеспечение бесперебойного функционирования преступных колл-центров, защиту и покровительство их незаконной деятельности от правоохранительных органов и конкурирующих организаций, информационную поддержку в случае разоблачения и, при необходимости, содействие раскрытию деятельности так называемых "непокорных конкурентов". В частности, Гиви Джибладзе, Бен Анори, Торнике Джанелидзе и Гиоргий Камладзе занимались непосредственно бизнес-деятельностью колл-центров. Георгий Микадзе, Давид Микадзе, Ираклий Сехниашвили и Михаил Чохели через Парцхаладзе обеспечивали покровительство преступной деятельности колл-центров, что подразумевало защиту от вмешательства правоохранительных органов и конкурирующих организаций. Внешняя торговля Грузии падает – новые данные>>Элисо Киладзе, в случае разоблачения деятельности колл-центра либо возникновения такого риска, распространяя соответствующую информацию на различных медиаплатформах, обеспечивала представление преступной деятельности как законной. Кроме того, она боролась с конкурирующими колл-центрами, угрожая распространением информации об их местонахождении и сотрудниках, а затем создавала условия для их переманивания путем шантажа. На данном этапе расследованием установлено, что в 2020-2023 годах в рамках преступной деятельности члены организованной группы обманным путем завладели криптовалютой, принадлежавшей более чем двумстам гражданам иностранного государства, на сумму около 9,5 миллиона долларов США. Впоследствии, с целью легализации незаконных доходов, виртуальные активы, обманным путем полученные от потерпевших, дробились посредством многочисленных транзакций по различным криптокошелькам, которыми распоряжались члены организованной преступной группы, а наличные денежные средства, полученные в результате конвертации виртуальных активов, использовались для нужд организованной преступной группы и приобретения имущества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, сша, элисо киладзе, отар парцхаладзе, тбилисский городской суд, сгб, единое национальное движение, михаил чохели, происшествия