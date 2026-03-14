Визит миссии ОБСЕ, скандальный отчет, новые правила и достижения – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

2026-03-14T18:24+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важный визит Одной из самых обсуждаемых тем этой недели стал визит делегации парламентской миссии ОБСЕ во главе с ее президентом Пере Хуаном Понс Сампьетро. Делегация встретилась с представителями власти, оппозиции и гражданского общества. По итогам визита делегация распространила заявление, в котором отметила, что приветствует широкий консенсус относительно стремления Грузии к европейской интеграции. В документе говорится, что будущие выборы, когда бы они ни состоялись, должны соответствовать обязательствам, взятым перед ОБСЕ. Однако, по оценке делегации, для достижения этих целей препятствием по-прежнему будет "острая поляризация, существующая на политической сцене". В то же время делегация отметила, что применение насилия против государственных институтов недопустимо и изменения должны происходить путем выборов и работы в парламенте. Власти Грузии приветствовали такое заявление ОБСЕ, отметив, что оно окончательно положило конец заявлениям по поводу легитимности власти в стране. Скандальный отчет Однако самым комментируемым стал другой документ ОБСЕ – доклад в рамках "Московского механизма", который хоть и не получил поддержки в самом ОБСЕ, но вызвал разночтения внутри страны. В докладе Патриции Гжебик говорится о "резком демократическом откате" в Грузии и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". По мнению оппозиции, если власти продолжат игнорировать требования международного сообщества, то выводы ОБСЕ могут быть использованы для юридического давления на режим через международные суды или целевые санкции. В правящей партии назвали доклад "бредом" и "документом с искаженными фактами", заявив, что "Грузинская мечта" выиграет любой международный суд, так как все обвинения против не подкреплены никакими фактами. Решение недели На этой неделе правительство Грузии приняло решение отказаться от запрета на ввоз автомобилей старше 6 лет и ввести специальный акциз на старые автомобили. Как заявил премьер Ираклий Кобахидзе, на автомобили старше 6 лет будет действовать акциз в размере 4,5 лари ($1,6) за кубический сантиметр рабочего объема двигателя. Причиной изменения решения стал протест бизнес-сектора, где утверждали, что запрет негативно отразится на ценах на рынке, а семьи среднего класса и с низким доходом не смогли бы приобрести автомобиль. Кроме того, противники делали упор на том, что пострадают в первую очередь жители регионов, для которых наличие автомобиля означает связь с центром и доступ ко многим сервисам. Также запрет мог негативно сказаться на автоимпорте, логистике и автосервисах. Новая инициатива Еще одним поводом для негодования бизнеса стало решение правительства ввести ограничение на использование пластиковой тары для продажи напитков объемом менее трех литров. По мнению экспертов, изъятие пластиковых бутылок с рынка фактически приведет к исчезновению газированных напитков объемом 2 литра и более, поскольку производство стеклянной тары аналогичного объема приведет к удорожанию себестоимости напитка не менее чем на 50%. Также возрастет стоимость производства напитков, расфасованных в тару других размеров, примерно на 20-30%. Практически все крупные компании Грузии, производящие напитки и воду, заявили, что в результате реформы им придется не только поднять цены на продукцию, но и значительно сократить производство и уволить часть работников. Позитивное решение Европейский союз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из 20-го пакета санкций. Нефтяной терминал принадлежит азербайджанской госкомпании SOCAR. Он был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году через терминал Кулеви прошло 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Изначально грузинский порт Кулеви планировалось включить в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и проникновения в порт "теневого флота". Решение было пересмотрено, когда власти Грузии взяли на себя обязательство, что страна не позволит судам, подпадающим под санкции ЕС, заходить в свои порты или обслуживаться в них. SOCAR также обязалась соблюдать строгие санкции ЕС, включая ограничение цен и эмбарго ЕС на российскую сырую нефть и нефтепродукты. А между тем Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, по предварительной оценке, вырос на 7,6% по сравнению с 2024 годом и составил 1 688,7 миллиона долларов. Причиной роста называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестирования. Основными инвесторами стали Великобритания, Турция и Мальта, откуда в страну поступило около 40% всех инвестиций. Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость и транспорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

