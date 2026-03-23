США нападают на союзников России

Колумнист Sputnik Грузия, гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 23.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-23T15:15+0400

"Алеет Восток" – так называется популярная китайская песня, прославляющая Мао Цзэдуна и Компартию Китая, которая во времена "Культурной революции" фактически являлась гимном КНР. Сегодня Восток алеет в буквальном смысле этого слова, потому что в агрессию США и Израиля против Ирана втянуты страны Ближнего Востока. Не конкурсов красоты ради, а токмо из-за нефти США устранили недружественный им режим в Венесуэле молниеносной военной спецоперацией и решили пойти дальше. И несмотря на то, что блицкриг в Иране не удался, США, если и не устранили недружественный им режим, то уничтожили его лидеров; если и не взяли под контроль иранскую нефть, то взвинтили цены за баррель в надежде создать проблемы экономике Китая. Даже с помощью Израиля (ракетные удары ЦАХАЛ, операции Моссад и АМАН, который войдут в учебники разведки наряду с операцией "Пейджер") молниеносные войны Соединенным Штатам удаются лишь в "своем" Западном полушарии, а когда надо выдвигаться авианосцами в Восточное, эффект внезапности пропадает, и подавляющее преимущество тает с каждой морской милей, несмотря на военные базы на территориях союзников. Географический фактор, связанные с ним природные условия (горы в Афганистане, пески в Ираке, воды Ормузского пролива в Иране) работают против янки – точно так же, как российские морозы и ее бескрайние просторы (удаление логистических линий снабжения и управления) во многом обусловили провал кампаний Наполеона и Гитлера. Играющий на своем поле всегда имеет определенное преимущество. Вперед-назад, влево-вправо: дальнейшие "движения" Трампа тоже будут в ритме "Сальса" – популярного на Кубе танца. Шаг вперед, например, – в Иран, но если добиться моментального эффекта не удалось, сразу же уйти назад, например, – на Кубу, чтобы не потерять темп и компенсировать имиджевый урон. Но Иран не отпускает Трампа, и Трамп теряет темп: Иран каждый день бомбит Израиль все новыми ракетами, а уйти домой, оставив союзника в таком положении, американцы не могут и увязают на Ближнем Востоке. Американцы не могут отступить назад, не открыв Ормузский пролив, по которому на мировой рынок поставляется 20% нефти и газа и который контролирует Иран, подбивая танкеры дружественных США стран Персидского залива быстроходными беспилотными катерами. А когда военные действия длятся месяц, это уже не спецоперация, а война, даже без наземной операции. Трамп может опоздать со спецоперацией по смене недружественного Вашингтону режима в Гаване – к Кубе направляются два российских корабля с помощью. И пусть это лишь нефть и газ, а не ракеты, как в 1962 году, но танкеры и их груз находятся в санкционном списке, поэтому Вашингтон рассматривает действия России как незаконную попытку обойти американские санкции. И если танкеры будут подбиты ВМС или ВВС США, это чревато новым Карибским кризисом. Вот почему Куба – "крепкий орешек" для США, даром что находится у них "на заднем дворе", в Западном полушарии, которое Трамп объявил собственностью США. Да, на Кубе, в отличие от Венесуэлы и Ирана, нет нефти и газа, в которых она сама критически нуждается, поэтому причина, по которой США нападут уже на третьего по счету стратегического партнера Российской Федерации, – это не просто сменить недружественный режим на Острове Свободы, а развеять имидж друга России и Путина, созданный президенту Трампу еще во времена его первого президентства и усиленный после Анкориджа. Вспомните, 45-й президент США Дональд Трамп, чтобы пресечь пропаганду Deep State, якобы он победил на выборах благодаря вмешательству Кремля, ввел против России беспрецедентно жесткие санкции. А сегодня 47-й президент США Дональд Трамп, чтобы опровергнуть обвинения в симпатиях к Путину и антипатиях к Зеленскому, обвинения лидеров ЕС в нежелании помогать Украине, нападает на союзников России одного за другим – на Венесуэлу, Иран, в ближайшей перспективе – Куба. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

