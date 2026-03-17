https://sputnik-georgia.ru/20260317/sobytiya-v-irane-gruziya--mezhdu-dvukh-ogney-297630436.html

События в Иране: Грузия – между двух огней

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 17.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-17T18:22+0400

аналитика

грузия

в мире

грузино-российские отношения

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0a/297521317_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c73f4c5628520d1b7aa17b0c1119d98d.jpg

Тысячи грузинских троллей скрываются за альтер эго и отличаются особым похабством. Как правило, это нацисты, ксенофобы и прочие отщепенцы, которые безнаказанно занимаются кибербуллингом. Полемизировать с ними пользователи соцсетей остерегаются, чтобы не нарваться на нецензурное публичное оскорбление. В большинстве своем это сторонники режима Саакашвили, которые выполняют задания "гражданского сектора" – неправительственных организаций, получающих финансирование из Европы, и пользуются всяческой поддержкой посольств ЕС, Германии и Великобритании для организации госпереворотов и протестов в Грузии с целью сменить власть, отказавшуюся открывать "Второй фронт" и объявлять экономические санкции против России. Многие из них, с большой вероятностью, связаны с преступной деятельностью колл-центров. Граждане Грузии понимают, что война между США и Израилем с Ираном, в большей или меньшей степени, затронет все страны Южного Кавказа, и хотят быть готовыми к возможным неприятностям (потоки беженцев, подорожание продуктов, медикаментов, энергоносителей, падение курса национальной валюты по отношению к доллару и др.). Но вместо рекомендаций, основанных на квалифицированном анализе и объективной информации, они получают со всех сторон политические спекуляции, безответственные манипуляции и вульгарный перформанс на жизненно важные, несовместимые с фиглярством темы. Хронология и причины28 февраля война США с Ираном, которую ждали последние 30 лет, но "звезды сошлись" на Трампе, началась. Это – к вопросу о неизбежности войн или о неизбежных войнах на закате глобализации и трансформации однополярного мира в многополярный. Трамп неоднократно заявлял, мол, будь он в феврале 2022 года президентом вместо Байдена, он бы не допустил войну на Украине – "ужасную, где каждый день гибнет молодежь". Но Трамп сам начал войну с Ираном в феврале 2026 года, которая в первый же день унесла жизни полтора сотен детей в возрасте 7-10 лет. Начать войну нетрудно – трудно переломить сформировавшийся тренд, обусловивший ее начало, стечение обстоятельств, делающих эту войну неизбежной. А на чьей из воюющих сторон – справедливость, кто начал войну и кто в ней победит, – увы, эти вопросы не связаны между собой – "закономерности" обычно подгоняют ангажированные летописцы постфактум. Война в Иране несказанно обрадовала в Грузии агентов иностранного влияния и массу безнадежно больных умственной дисфункцией граждан, которые понимают лишь язык тела и при первом же взрыве ринутся к границам Грузии – точь-в-точь как элита режима Саакашвили, что в августе 2008 года скопилась в очередях на КПП "Садахло". "Так им, персам, и надо. Сколько тонн грузинской крови они пролили за всю историю!" – радовались умственно недоразвитые дурачки с националистическим душком. А коварные иноагенты обрадовались открывшейся возможности втянуть Грузию в войну против России на стороне Украины, чтобы (цитирую экс-омбудсмена Грузии Лом-джартия (груз. "джарти" – металлолом) "на Тбилиси дождем сыпались бомбы", что у них после 22.02.2022 не получилось. Также не вышло захватить президентскую резиденцию 4 октября и спровоцировать массовые антиправительственные протесты под угрозой приостановки безвиза со странами ЕС. Провалилась сумасбродная фейк-кампания, будто США готовят "похищение пророссийского Иванишвили по примеру пророссийского Мадуро". И вот замаячила последняя надежда – натравить Иран на Грузию, которая последние два года вовсю старается "перезагрузить" Хартию о стратегическом партнерстве с США. А когда иранские дроны будут в небе над Тбилиси, воспользоваться паникой и свергнуть "допустившую это безобразие никчемную власть "Грузинской мечты". Или наоборот – спровоцировать удар США по Грузии, якобы тайно помогающей Ирану, с которым власть "Грузинской мечты" установила близкие межгосударственные отношения, безвиз, прямые авиарейсы и торговое партнерство. А также принимает граждан Ирана на ПМЖ и учебу и "готовит иранских террористов в колледже в Тбилиси, возглавляемом предположительным преемником аятоллы", как заявила на прошлой неделе "республиканская" шпионка Тина Хидашели (экс-министр обороны Грузии, с большой вероятностью, скачавшая на флешку все доступные ей по должности совершенно секретные государственные тайны и вместе с мужем, экс-председателем парламента, укравшим остальные гостайны, получившая от Бидзины Иванишвили в 2012 году 1,5 млн долларов на развитие семейной партии из нескольких членов). Благодаря лидеру правящей партии Бидзине Иванишвили, в Грузии последние 17 лет – мир. Напомню, что после авантюры 07.08.2008 миллиардер Иванишвили, финансировавший многие государственные проекты и даже надбавки к зарплатам грузинских госчиновников (чтобы не воровали!), послал Саакашвили подальше и прекратил финансирование. В связи с вышесказанным хотелось бы порекомендовать созданной Бидзиной Иванишвили в 2011 году партии власти, чтобы парламент и правительство Грузии сегодня чуть "поубавили обороты" – особенно не рекламировали страстное желание начать стратегическое партнерство с США "с чистого листа". Для власти Грузии, находящейся сейчас между двумя войнами – на Украине и Ближнем Востоке, и между двумя огнями – Ираном и США, сейчас крайне важно не перестараться, дабы ненароком не аннулировать достижения последних двух лет в дипломатии и экономическом партнерстве с Ираном, Китаем и другими странами Востока и Азии. Судите сами: а если США поверят "Грузинской мечте", которую очернили перед Вашингтоном предыдущая администрация Байдена и грузинская радикальная оппозиция, но в доказательство искренности попросят предоставить американским ВВС грузинские аэродромы для "подскока" – для волн бомбардировок Ирана, что тогда? Откажемся или предоставим, подставив территорию Грузии под удар иранских ракет и дронов? Сомневаюсь, что Азербайджан предоставил свои аэродромы или "секретные военные базы" своему ближайшему союзнику – Израилю, сыгравшему вместе с Великобританией и Турцией главную роль в карабахской победе, поэтому, мол, два дрона в Нахичевани были "ответкой" Ирана. Но видите, как тиражируется эта фейкня в соцсетях и СМИ?! Значит, это кому-то нужно? Тому, кто устроил эту провокацию?! И вот последовало продолжение, которого следовало ожидать – в Баку арестовали "иранских диверсантов, готовящих взрывы израильского посольства и нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан". Может быть у Грузии появился "Железный купол"?! Или Россия будет сбивать ракеты, летящие на Грузию, как НАТО сбивало летящие на Турцию? Вряд ли, после того как российская ракета класса "земля-воздух" (система ПВО "Панцирь") взорвалась рядом с самолетом Азербайджанских авиалиний в небе над Грозным, отражая атаку украинских дронов (со всеми известными печальными последствиями), Россия вряд ли будет защищать воздушное пространство соседей. Также необходимо ужесточить начатую борьбу с коррупцией и спекулятивными ценами на продукты питания, некоторые из которых, по заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, на 80% выше, чем в Европе, и перейти в режим строгой экономии госбюджета. И еще: в Грузии – тысячи ресторанов и магазинов, так что же мешает отдавать оставшуюся еду голодающим? Что мешает отдавать голодающим пригодные к употреблению продукты, которые часто списывают супермаркеты и которые затем попадают на "черный рынок" по бросовым ценам с целью реализации? А столичным властям необходимо приостановить все излишние проекты, рассчитанные на развлечение иностранных туристов, потому что деньги понадобятся на сдерживание инфляции и курса национальной валюты, приобретение продуктов питания, медикаментов и энергоносителей, подорожание и дефицит которых уже ощутимы и неизбежны в условиях войн с участием экономических партнеров Грузии. Повторяю: Грузия сегодня находится между двух огней – между партнерством с Ираном и стремлением перезапустить партнерство с США, и между двух войн – России с Украиной, а также США и Израиля с Ираном. Да и в мир между соседями – Арменией и Азербайджаном, так и не подписавшими мирное соглашение, верится с трудом. Возникает вопрос: чем же тогда должна руководствоваться власть Грузии, чтобы пройти "между Сциллой и Харибдой" – между Ираном и США? (Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, несмотря на бомбежки Ирана, союзниками США и Израиля не являются. Более того, если они учтут горькие уроки этой войны и создадут коалицию с Ливаном, то Персидский залив для США будет закрыт, что маловероятно). Ответ простой: конечно же, власть "Грузинской мечты" должна руководствоваться исключительно национальными интересами Грузии. Это и есть идущий на смену глобализму мировой мейнстрим. Для этого власть Грузии должна задать сама себе несколько простых вопросов и честно на них ответить. Какие вопросы стоят перед Грузией?Вопрос первый: что, кроме критики власти "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили, санкций, финансирования госпереворотов и шантажа безвизовым режимом, который уже наполовину стал визовым, получает от Евросоюза Грузия? А если ничего, то зачем знаковым лицам "Грузинской мечты" в парламенте и правительстве продолжать заявлять, что "Грузия стремится стать членом большой европейской семьи"? Что это за семья, где разрешены однополые браки, где возрождают нацизм?! Подходит ли такая развратная "семья" православной Грузии, история которой наcчитывает 2 тыс. лет? И самое пикантное, что даже в такую семью принять Грузию отказались, как только она показала Евросоюзу свое достоинство! Вопрос второй: что даст Грузии, ее государственным национальным интересам, ее экономике и обществу стратегическое партнерство с США? С огромной, чуждой грузинскому менталитету цивилизации за океанами, куда попасть простому грузину (получить визу) всегда было почти невозможно, разве что за взятку в посольстве? 47-й президент США, еще будучи 45-м президентом, ясно сказал, что Грузию в НАТО не примут! И никто Грузию не поблагодарил за участие грузинского контингента в американских миссиях в Ираке и Афганистане, во время которых погибли десятки, а были ранены и стали инвалидами сотни грузинских солдат. Вопрос третий: если Россия – главный и безальтернативный экспортер/импортер для Грузии; если Грузия экспортирует на российский рынок свою продукцию и полезные ископаемые, а Россия – поставщик дешевой российской нефти и зерна, то бишь – хлеба насущного; если ближе народов, чем грузины и русские, которые живут вместе веками, иногда ссорятся, потом мирятся, трудно сыскать, то почему мы ищем ДОБРА ОТ ДОБРА? Почему "изобретаем велосипед" вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, разобраться и помириться? Очень "оригинально", когда Грузия и Россия являются стратегическими торговыми партнерами, но – "молча", без дипломатических отношений. Уверен, что власть "Грузинской мечты" не ошибется в коррекции внешнеполитических приоритетов для Грузии. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

