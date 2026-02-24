https://sputnik-georgia.ru/20260224/zavtra-byla-voyna---kto-v-otvete-za-gruziyu-297301084.html

"Завтра была война" – кто в ответе за Грузию?

"Завтра была война" – кто в ответе за Грузию?

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 24.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-24T13:51+0400

2026-02-24T13:51+0400

2026-02-24T14:41+0400

аналитика

колумнисты

грузия

общество

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bf9fee4147b79c9df5012fcade02d818.jpg

По данным Сакстата за 2024–2025 годы, около 18–19% населения Грузии, а это более 670–710 тысяч человек, получают социальные пособия. В базе данных Агентства социального обслуживания зарегистрировано свыше 1,3 млн человек – почти каждый третий житель страны! – считающих себя нуждающимися. Рост числа получателей связывают с бедностью, безработицей и инфляцией. Минздрав Грузии начал масштабную проверку базы данных – по имеющийся информации, пособия получают и семьи с достатком. По статистике Сакстата, получается, что в целом в Грузии, без учета данных по Цхинвальскому региону и Абхазии, но вместе с де-факто не находящимися в Грузии трудовыми мигрантами – гражданами Грузии, временно выехавшими на заработки в страны Евросоюза, Россию и нелегалами – в Канаду и Великобританию (многие из которых получили статус беженца и вряд ли вернутся домой) проживает 3 млн 900 тысяч человек. И даже если вычесть около 100 тысяч не соответствующих статусу нуждающихся – получающих помощь "по инерции" или по блату, которых выявит ревизия Минздрава; даже если вычесть число проживающих в Грузии легальных и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Индии, России и Украины, включая беженцев, а это 257 тысяч человек, как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Парламенте, выступая в рамках интерпелляции (количество мигрантов в Грузии в ближайшие пару месяцев уменьшится вдвое, учитывая новые законодательные ограничения и запреты в сфере трудоустройства и получения ПМЖ для мигрантов), число нуждающихся граждан Грузии пропорционально к численности всего населения все равно останется шокирующим. Заботой этого приблизительно 1 миллиона нуждающихся граждан Грузии является, в первую очередь, изыскание средств к существованию. К чести этой категории самых малоимущих граждан надо признать их объективность по отношению к власти: им не характерен максимализм, популизм и демагогия, которыми грешат оппозиция и многие власть имущие. В беседах со мной малоимущие граждане Грузии всегда отмечают направления, где власть (цитирую) "делает все возможное и невозможное" для улучшения благосостояния населения. Одновременно отмечают сектора, где положение крайне тревожное, к примеру – цены на продукты питания, медикаменты и медицинские сервисы, где правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе сегодня пытается переломить порочный тренд (80% надбавка) в пользу населения. Сюда же добавлю реформу в сфере образования, к которой сегодня приступило правительство Кобахидзе: на улицах – огромное количество дипломированной молодежи, уровень квалификации которых ниже среднего, причем по десяткам совершенно не востребованных в Грузии специальностей. И это в то время, когда в стране критически не хватает специалистов-профессионалов, начиная от врачей и юристов и заканчивая электриками, водопроводчиками, токарями, агрономами, строителями и др. Причины известны – в Грузии давно нет профтехучилищ, все хорошие специалисты уехали на заработки за рубеж, а невостребованные или не состоявшиеся специалисты пополняют электорат оппозиции и часто выходят на митинги протеста, что стало причиной не только катастрофического положения на рынке труда, но и разлада в обществе. По словам недовольных, не нашедших или потерявших работу, у них отнимают кусок хлеба мигранты, но учитывая борьбу правительства с мигрантами, их скоро не будет вовсе – посмотрим, насколько поможет депортация/отъезд из Грузии этих не чурающихся никакой работы 100 тысячи человек. Однако поляризация характерна и для другой части населения Грузии – условно двух третей граждан со средним и высоким достатком. Последние с удивительной безответственностью, в борьбе за обеспечение достатка и в будущем, что в Грузии достигается преимущественно карьерой, бизнесом и принадлежностью к власти, они сошлись с действующим правительством в смертельном "клинче", спровоцировав Парламент отвечать жесткими законами и подзаконными актами, от которых страдает множество законопослушных граждан. Простые люди, у кого не совсем пуст желудок и кто не замерзает с голода настолько, чтобы посмотреть вечером телевизор, наблюдают уже третьи по счету теледебаты между властью и оппозицией – и их удивлению нет предела. Люди возмущены, что правительство вынуждают заниматься борьбой с оппозицией и, тем самым, отвлекают от прямых обязанностей – повышения благосостояния населения, их благосостояния! Граждане Грузии поражены – насколько искусственные, далекие от народа проблемы поднимаются во время этих дебатов. Но положение дел гораздо хуже, чем они могут себе представить. Я не случайно назвал правительство новым, хотя Ираклий Кобахидзе – уже ровно два года как премьер-министр. Ведь только совсем недавно, когда прежний состав правительства постепенно переместился в тюрьму и процесс еще далек от завершения, правительство Кобахидзе отвоевало себе пространство для маневра, где ранее свобода действий была ограничена назначенцами бывших руководителей. Грузия заняла высокие места в международных рейтингах по борьбе с коррупцией, обогнав многие страны-члены ЕС именно потому, что беспрецедентные аресты последнего времени, подобные которым происходили раньше исключительно на Западе, начались и в Грузии. В Грузии, которая всегда занимала первые позиции по количеству "воров в законе", большинство из которых давно покинули страну и проживают с России и Европе, была раскрыта чудовищная мафиозная схема, в которой перемешались силовые министры, генпрокуроры и "воры в законе", из-за кордона контролирующие "положение" и в Грузии, рэкетирующие бизнесменов, а когда угрозы не дают результата, посылают киллеров. Роль триггера сыграло раскрытие нескольких нашумевших убийств, в первую очередь – дело об убийстве брата "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского) – бизнесмена Левана Джангвеладзе. Та, крайне нуждающаяся треть населения Грузии, для которых воровские "разборки" во власти и в мире богатых – просто пустой звук, не имеющий к ним никакого отношения, с недоумением наблюдают, как у здания Тбилисского горсуда в рукопашной сходятся друг с другом сотни сторонников обвиняемых и жертв, убийц и убитых, и только концентрация всей городской полиции помогает их разнять. Сеять панику никогда не было моей задачей, наоборот, но происходящее в Грузии не может не вызывать тревогу, и корни этого надо искать после 90-х, в начале века, ведь именно сегодня на арену вышли "поколения миллениумов". Смотрите: несмотря на то, что сегодня в Грузии в любом сервис-офисе, супермаркете и отделении полиции могут объясниться на английском, грузинское общество в целом не информировано или дезинформировано, потому что в условиях отсутствия объективной информации или огромного количества ее источников гражданин становится легкой добычей для пропаганды и агитации определенных внешних сил. Тут же отмечу отсутствие молодежной политики, потому что молодежью после Саакашвили власть не занималась, и сегодня внушительная ее часть продолжает идти по указанному Мишей порочному пути – иметь все и не делать ничего! Вот почему молодежь с легкостью прибрала к рукам оппозиция. Также отмечу провалы в сфере культуры и искусства, особенно в последние два года, что сыграло свою негативную роль. Деятели в этих областях, более или менее профессиональные, сегодня в большинстве своем являются сторонниками деструктивной оппозиции, точно так же, как многие лектора вузов. И, конечно же, на стороне оппозиции бизнес, недовольный навязыванием властью фиксированных цен, хотя их цены более чем на 80% дороже себестоимости продаваемых ими товаров (порочная практика картельных сговоров, исключающих конкуренцию и диктующих ценообразование исходя из субъективных предпосылок). Тут же нельзя не отметить, что с грузинским обществом сегодня расплачиваются дети тех, кому это общество задолжало: не разоблачены до конца мафиозные войны после президента Гамсахурдия – в надежде на то, что их жертвы вымрут; нераскрытые или с опозданием раскрытые убийства в период режима Саакашвили дают сегодня страшные рецидивы, и грузинские мамочки, которые всегда гордились своими отпрысками, которые "разве что чуть балуются наркотиками", но не "садисты-скинхеды, как в России, фу!", сегодня обнаружили, что их детки выросли настоящими чудовищами – криминалами, совершающими групповые преступления. Лишь один пример – общество задолжало сыну убитого премьер-министра Грузии Зураба Жвания, официально не раскрыв дело о гибели его отца, и сегодня Бесарион (Буса) Жвания мстит грузинскому обществу участием в организации заказных убийств и сам совершает уголовные преступления, разочаровавшись в верховенстве Закона. Что может ответить сегодня сыну Жвания общество? Что справедливость победит?! Ой ли, а то, что генпрокурор этой власти – настоящий "крестный отец мафии", выносящий смертные приговоры, но уже в ранге криминального авторитета, скрываясь в Москве и поменяв фамилию с "Парцхаладзе" на царскую – Романов, это как?! Трудно поверить в победу Добра над Злом, когда министр обороны крал миллионы, а руководитель Госбезопасности брал миллионные взятки, курировал колл-центры и весь грузинский бизнес в России! Однако главная опасность – в другом: когда все СМИ в Грузии, оппозиционные и якобы проправительственные, противостоят друг другу не на жизнь, а на смерть, и лишь по внешнеполитической повестке, то есть положительное отношение к Украине и отрицательное – к России, их редакционная политика абсолютно идентична; когда грузинская аудитория вынуждена "пить" только из этой "лужицы" информации и "становиться козленочком", потому что никто не читает ни англоязычные, ни русскоязычные альтернативные СМИ, это приводит к элементарной дезориентации в современном мире. Граждане Грузии, охмуренные пропагандой, элементарно не знают, что реально происходит по соседству, в странах, граничащих с Грузией, а о региональной ситуации и говорить не приходится. Зачем читать, слушать и сравнивать, когда пропаганда преподносит им готовые "блюда" на "блюдечке с голубой каемочкой" – о кланах во власти, ее "откате" с Запада на Север, о "русских оккупантах", о НПО и "уважаемой на Западе" грузинской оппозиции?! Внимание населения перенесли на внутриполитические "бои и разборки", тогда как в любой день может грянуть беда и у всех останется только одна проблема – ВЫЖИТЬ! Вот в чем заключается главная проблема – результат всех вышеперечисленных составляющих. Кто в ответе за Грузию, если в регионе заполыхает война, в которую перерастет "ограниченный", как хочет Трамп, удар США по Ирану? В Вашингтоне объявлена чрезвычайная ситуация – прорвало центральную канализацию и фекальные массы попали в реку Потомак, а на авианосце "Джеральд Форд", направляющемся к Ирану, такая же проблема с канализацией: где гарантия, что нервная система американцев в таких антисанитарных условиях не сдаст и кто-то не нажмет на "красную кнопку"?! Речь об "эффекте бабочки", о военных моряках авианосца, 11 месяцев находящихся в море и не видящих своих семей и которых по дороге домой, в порт прописки, развернули на курс в Персидский залив! Кто ответит за Грузию, кто накормит ее граждан, обеспечит их дома светом и теплом, если государства по соседству будут вовлечены в войну? Какую ценность будет иметь лари, когда ни доллар США, имеющий астрономический внешний долг, ни золото и ни криптовалюта, как показали последние две недели, не могут похвастаться стабильностью на фоне приближающийся ежеминутно конфликтной ситуации на Ближнем Востоке?! Конечно же, все, и в первую очередь – сегодняшняя радикальная оппозиция, потребуют ответа от власти! Потребуют накормить население и ответить за Грузию на международной арене! Но разве сегодня кто-то помогает власти подготовиться к возможной войне, продовольственному или финансовому кризисам?! А может, кто-то забыл последствия гражданских войн в Грузии – так называемых Тбилисских войн, которые начинались и закачивались на проспекте Руставели, перед Парламентом? Что сейчас там творится – почему до Нового года протесты сошли на нет и там слонялись десять бездельников, а сейчас опять движутся бурные потоки митингующих, рискующие разгуляться, как Вера речка, и снести все на своем пути? Психика старшего поколения, кому сегодня за 60 лет, которое прошло и вышеуказанные гражданские войны, и прочие катаклизмы, начиная с 9 апреля 1989 года, военные действия в Цхинвальском регионе и Абхазии, видела и продуктовые карточки, и электричество по графику, и керосинки вместо газа, и бандформирования убийц вместо Закона и полиции, а также гробы с друзьями, так вот, психика моего поколения, прошедшего огонь и воду в буквальном смысле, гораздо крепче, чем большинства окружающих. Но молодежь, внушительная ее часть, смотрит на нас, старших, как на врагов или в лучшем случае как на динозавров. Среди руководителей власти сегодня нет никого, кто бы прошел через все эти несчастья, а ведь завтра может быть уже поздно и опыт, полученный в НПО, не заменит навыки владения автоматом Калашникова – тем более, что сегодня воюют дронами. Но многие же видели режим Саакашвили – разве этого мало?! Когда человеческое достоинство размазывали, как плевок на асфальте? Когда насиловали мужчин через задний проход и насиловали жен на глазах мужей? Где гарантия, что режим Саакашвили, который рвется на свободу и хочет взять реванш, опять не устроит госпереворот?! Разве секрет, что в Грузии сегодня возродился воровской менталитет, когда стреляют друг в друга среди бела дня и несовершеннолетние громят магазины? Что на полицию опять смотрят, как на врага, а не на друга?! Саакашвили устроил блатным террор, потому что в стране должен был быть только один "вор" – он сам, авторитет Миша, а что нам делать сегодня, когда полицейское государство Саакашвили приказало долго жить уже 13 лет?! У каждого полицейского, прокурора и судьи, а также чиновника и политика "Грузинской мечты" есть семьи, родственники, дети и соседи – не настанет ли момент, когда они останутся в меньшинстве и примкнут к набирающей силу оппозиции, как уже было во время "Революции роз" в ноябре 2003 года? Бидзина Иванишвили – миллиардер и очень влиятельный человек, который с ужасом обнаружил, что большинство облеченных его полным доверием лиц оказались мафиози и предателями. Но давайте представим на минуту, что Иванишвили нет совсем – например, устав от постоянной борьбы, опасности и клеветы в своей адрес, плюнув на миллиарды долларов, потраченные для Грузии, он уехал со своей семьей за границу – в ту же Францию, гражданином которой и кавалером Ордена Почетного легиона которой является. Сколько дней после этого продержится власть созданной им правящей партии "Грузинская мечта"?! Кто ответит тогда за Грузию, когда наш Католикос-Патриарх Илия Второй – очень слаб, а в "недрах" Синода давно бурлит противостояние и борьба за Патриарший престол, которая вырвется наружу?! Вместо того, чтобы возглавить и успокоить народ, как не раз делал Илия Второй? Соседи на Кавказу – Армения и Азербайджан – следуют своей повестке, и стабильность в Ереване и Баку – довольно хрупкая, во всех случаях, они не будут вмешиваться во внутренние дела Грузии. То же самое касается России, с которой у Грузии нет ни диалога, ни дипотношений. В случае войны Россия ограничится лишь укреплением границ в Цхинвальском регионе и по реке Ингури, превратив в их в полноценные межгосударственные границы, соответствующе вооруженные по всему периметру. А нам, грузинам, будет уже не до Сухуми и Цхинвали – как бы Тбилиси не потерять, как мы потеряли наших соотечественников, эмигрировавших в Россию, США или Европу, которые никогда не вернутся. Многим из них грузинское гражданство не восстановили, приравняв к незаконным мигрантам с Востока. Вот тогда все, не потерявшие совести сторонники оппозиции, со стыдом за себя и болью вспомнят о "Грузинской мечте", благодаря которой Грузия ни с кем не воевала ни разу, и поймут истинное значение слов наших бабушек и дедушек – "Главное, чтобы не было войны!", потому что случись война – шкала их "западно-демократических" ценностей вмиг поменяется… Начинающим русофобам, в расчете на которых были написаны эти строки и которые вряд ли защитят Грузию, окажись она в беде, советую поскорее выучить турецкий язык, раз уж они так ненавидят русский...Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20260216/chto-poteryala-amerika-na-yuzhnom-kavkaze-297161314.html

https://sputnik-georgia.ru/20260211/gamburgskiy-schet-v-politike-premera-gruzii-297095878.html

https://sputnik-georgia.ru/20260205/komu-vygoden-konflikt-mezhdu-trampom-i-gruzinskoy-mechtoy--296977875.html

https://sputnik-georgia.ru/20260130/khidirbegishvili-gruziya-dolzhna-vernut-svoe-dostoinstvo-296893510.html

https://sputnik-georgia.ru/20260116/khidirbegishvili-chto-takoe-zakon-trampa-i-pochemu-on-izmenit-ves-mir-296666645.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, общество, россия