Война на Ближнем Востоке и будущее мирового порядка

Руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе рассказывает, какие выводы прозвучали на Тбилисской конференции по Ирану и почему ее участники расценили...

2026-03-31T17:20+0400

На Тбилисской конференции собрались политологи-международники, востоковеды, журналисты и представители активной части грузинской общественности. Посол Исламской Республики Иран (далее ИРИ) господин Али Сейед Моджани лично принял участие в организованном Институтом Евразии мероприятии. В заключительной части конференции он дал исчерпывающие ответы на вопросы участников в течение полутора часов. На мероприятии также присутствовал российский дипломат.Грузинскими специалистами, а также российскими онлайн-участниками в рамках открытых выступлений и обмена мнениями были обсуждены следующие тематические вопросы:Долговременные негативные последствия для международного права вследствие одностороннего начала военных действий против Ирана американцами и израильтянами; нарушение экономической, в частности энергетической, безопасности большей части планеты; сопротивление Ирана, причины и значение стойкости этого государства, а также возможные сценарии развития событий; гуманитарные аспекты войны против Ирана, актуальные в том числе и для Кавказского региона.Ни среди участников основных дискуссий – политологов и востоковедов, ни среди слушателей в зале, в котором присутствовало до 50 человек, не было никаких разногласий относительно оценки незаконности и опасных политических последствий для всего региона и даже мира американо-израильского нападения на Иран. Более того, многие из них не скрывали своей гражданской позиции и по-человечески солидаризировались с мирными иранцами, которые несут ежедневные потери, как это было в случае неописуемой трагедии в Минабе, когда погибли 165 девушек – учениц школы.Тем не менее эмоциональное отношение к войне не помешало трезвому и объективному обсуждению. Можно обобщить основные аргументы по тем или иным вопросам, высказанные на конференции. Далее тезисно изложу их.Война против Ирана – прямое нарушение международного права, акт агрессииНарушена глава 6 Устава ООН о необходимости переговоров и следования юридическим процедурам сторонами – государствами, имеющими споры и разногласия между собой. США и Израиль не обратились в Совет Безопасности ООН по поводу легитимного применения силы, определенного в главе 7 Устава ООН, а в одностороннем порядке напали на суверенное государство, совершили убийства руководящих лиц Ирана, включая Верховного лидера шиитов.Нападение на ИРИ и убийства как мирных иранцев, так и политических руководителей этого государства можно квалифицировать как акт агрессии согласно Резолюции 3314 от 14 декабря 1974 года Генеральной Ассамблеи ООН.Иран не был угрозой ни для когоИран никогда не избегал переговоров и не отказывался от компромиссов. Руководители Исламской Республики всегда были открыты для диалога. Более того, нападение на ИРИ было совершено именно тогда, когда шли переговоры в Женеве. Этот факт еще больше усугубляет агрессивный характер развязанной против Ирана войны.У Ирана не было намерений создать ядерное оружие. По крайней мере, никто не предъявлял никаких доказательств в пользу наличия таких намерений. Уровень научных знаний в Иране действительно достаточно высок, чтобы создать такое оружие, однако наличие возможностей не означает наличия намерений. Кроме того, Верховный лидер Ирана, убитый нападающей стороной, аятолла Али Хаменеи в свое время издал специальный документ религиозного характера с обязательной юридической силой — фетву, запрещающую государственным структурам Ирана разработку оружия массового поражения. Этим нельзя пренебрегать: фетва Рахбара имеет обязательный характер. Но и разведывательные данные самих американцев показывали, что Иран не угрожал США и не собирался изготавливать ядерные бомбы. Об этом поведал Джо Кент, глава Контртеррористического центра США, приняв решение о своей отставке по причине необоснованного нападения США на Иран.Ракетно-дроновые удары Ирана по объектам в странах Персидского залива, а также Ирака и собственно Израиля нельзя считать показателем опасности, исходящей от Ирана, так как Иран обороняется от стран, на территории которых расположены военные объекты нападающих. Ограничение Ираном судоходства в Ормузском проливе также можно считать необходимой мерой самообороны и рычагом воздействия на агрессоров.На этом фоне внимание к себе привлекает поведение Украины, которая пытается с помощью провокаций расширить масштабы войны в Персидском заливе и как бы "объединить" эту войну со своими проблемами на фронте. Именно поэтому Зеленский шлет "антидроновую" технику врагам Ирана в регионе, а с другой стороны сам дает приказы атаковать дронами важные энергетические и инфраструктурные цели в России, причем с использованием воздушного пространства Польши и Прибалтики. Поэтому Иран справедливо объявил Украину одной из возможных целей своей военной машины.Наряду с Украиной Израиль пытается провоцировать неарабских соседей Ирана – Азербайджан и Турцию. Выясняется, что поражение аэропорта Нахичевани и сбитые в Турции дроны запускались Израилем. У Ирана нет никакого интереса бомбить своих соседей, которые ни в какой форме не участвуют в военных операциях.Совет Безопасности ООН – что он может сделатьРеагирование СБ ООН оставляет желать лучшего. Надо назвать агрессора, каковым Иран точно не является. Но такая перспектива не является осуществимой ввиду права вето США. Поэтому особую важность приобретает позиция отдельных членов Совбеза и генерального секретаря ООН.Россия занимает позицию, исходя из норм международного права, и не приемлет односторонних действий американо-израильского тандема. Министр иностранных дел России Лавров заявил в интервью французскому телевидению, что Россия поддерживает своего стратегического партнера, Иран, на основе имеющихся двусторонних договоров между ними.Иранская дипломатия становится более активной. Министр иностранных дел ИРИ А. Аракчи призывает СБ ООН действовать и защитить международное право. Он ведет диалог со своими коллегами в Москве и Пекине.Генеральный секретарь ООН Гутерриш лишь 25 марта сделал пространное заявление во время пресс-подхода, в рамках которого призвал США и Израиль признать, что "настало время положить конец войне". Особо важным в его заявлении также можно считать призыв о том, что "нельзя повторять в Ливане модель Газы". Это можно только приветствовать, однако в дипломатии Гутерриша есть серьезный изъян. Во-первых, он сделал свое заявление почти месяц спустя после начала военных действий, то есть достаточно поздно, лишь когда все убедились, что Иран не капитулирует. Во-вторых, сразу после призыва к США и Израилю "положить конец войне" генсек ООН обращается к Ирану с требованием "прекратить нападения на своих соседей, не являющихся сторонами конфликта" (но на самом деле являющихся территорией для американских военных баз и разведывательных структур, прямо участвующих в войне против Ирана). Гутерриш должен был бы оказывать давление на сторону агрессоров, а не на Иран, который ни на кого не нападал, пока не напали на него.Продолжение сопротивления Ирана – причины и последствияУбийство Верховного лидера окончательно объединило народ Ирана. Многие сомневающиеся поняли, что американцы и израильтяне не намерены принести им добро, а преследуют исключительно свои корыстные интересы за счет простых иранцев. Ресурсов у Ирана хватит на продолжение войны. Даже уничтожение или оккупация нефтяной инфраструктуры острова Харг, если это удастся американцам, не заставит его капитулировать. У Ирана подготовлены объездные маршруты транспортировки своих нефтегазовых богатств на экспорт, в том числе по суше. Значительная часть военных объектов и военного производства надежно защищена в подземных сооружениях. Но главный фактор иранского сопротивления психологический. Сопротивление несправедливости даже ценой собственной жизни является высшим благом в шиитском исламе. Поэтому иранцы не бегут из своей страны, народ сплотился, смерть не воспринимается как поражение, а воспринимается как честь погибнуть за веру.Сопротивление Ирана имеет важное значение для нашего региона ввиду предотвращения гуманитарной катастрофы. Развал страны с населением в 93 млн человек имел бы именно такие последствия. Это также важно для сохранения геополитического баланса и спасения международного права.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

