Повышение тарифов и налогов, новый шаг оппозиции и скандал с собаками – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 04.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-04T18:19+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Новый виток в отношениях с СШАСамым обсуждаемым событием на этой неделе стал телефонный разговор государственного секретаря США Марко Рубио с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.По данным США, во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы взаимного интереса, включая безопасность в Кавказском и Черноморском регионах.Как утверждает премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, во время разговора стороны обсудили важность перезапуска партнерства Грузии и США и усиления роли Грузии как сильного партнера на Южном Кавказе.Позднее власти Грузии расценили звонок как результат последовательной политики грузинского правительства, которое хочет перезагрузки отношений США.Важный визитЕще одним событием, которое оказалось в центре внимания на этой неделе, стал визит президента Грузии Михаила Кавелашвили в Словакию, где он встретился со своим коллегой Петером Пеллегрини.Основной темой стали развитие сотрудничества между странами и стратегическое положение Грузии в вопросе импорта энергоресурсов, в котором заинтересована Словакия.Еще одной темой стали отношения Грузии и Евросоюза. Как заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, Тбилиси надеется на Братиславу "в поддержке справедливого отношения ЕС к Грузии, которая защищает свои национальные интересы".Неприятное решениеНациональная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения на этой неделе приняла решение повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Тбилиси и регионах страны на 0,05 лари.В Грузии размер тарифа дифференцированный и зависит от количества потребляемой электроэнергии.Для жителей Тбилиси тариф на электричество повысился с 1 апреля. Таким образом тем, кто расходует до 101 кВт⋅ч в месяц, цену повысят с 15,04 до 20,04 тетри ($0,07) за кВт⋅ч. Для тех, кто расходует 101-301 кВт⋅ч – с 19,05 до 24,05 тетри ($0,09). Тем, кто превышает 301 кВт⋅ч – с 23,54 до 28,54 тетри ($0,11).Причиной повышения тарифа называются рост цен на энергоносители и зависимость страны от импорта электроэнергии в осенне-зимние месяцы, а также растущий объем инвестиций с целью постепенного снижения количества аварий в сети и повышения качества электроснабжения.Новые машины станут дорожеНа этой неделе парламент Грузии, несмотря на протесты автоимпортеров и части политиков и общества, принял поправки в Налоговый кодекс Грузии о повышении налогов на импорт автомобилей.Повышение акциза коснется ввоза автомобилей старше двух лет. На автомобили выпуска до двух лет налог останется прежним – 1,5 лари за кубический сантиметр.А вот на автомобили, выпущенные три года назад, налог вырастет с 1,4 до 1,5 лари за 1 см³. Также до 1,5 лари за 1 см³ вырастет налог для автомобилей, выпущенных четыре года назад, раньше он составлял 1,2 лари.Налог на автомобили, выпущенные пять лет назад, также увеличится с 1 до 1,5 лари за 1 см³. А вот налог на автомобили, выпущенные шесть лет назад, вырастет с 0,8 до 1,5 лари за 1 см³. За автомобили старше 6 лет налог по новым правилам составит 4,5 лари за 1 см³.По мнению экспертов, такое решение приведет к подорожанию новых автомобилей и негативно скажется на внутреннем автомобильном рынке Грузии.Грандиозные планы оппозиции"Альянс оппозиции", куда входят девять ведущих оппозиционных партий, на этой неделе запустил общенациональную мобилизационную кампанию, которая продлится два месяца и символически завершится масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости Грузии.Целью своей компании оппозиционные партии называют увеличение числа людей на акциях протеста и "намерение добиться от протестующих реальных политических действий". До этого лидеры оппозиции планируют посетить Брюссель.В правящей партии "Грузинская мечта" на планы оппозиции смотрят скептически, заявляя, что оппозиция "действует по указанию внешних сил и намерена пойти путем провокаций". В то же время власти Грузии считают, что любые попытки оппозиции устроить массовые акции протеста в Грузии обречены на провал, так как у оппозиции нет поддержки общества.Скандал с бездомными животнымиНо самым скандальным событием уходящей недели стал протест зоозащитников против возможного усыпления бездомных собак в Тбилиси и Гори.Панику вызвало изъятие бездомных животных с улиц городов Национальным агентством продовольствия и сотрудниками Службы мониторинга за животными в Тбилиси и работа крематориев при муниципальных приютах. В Агентстве заявили, что жгли биоотходы.При этом зоозащитники считают, что власти Грузии решили избавиться от растущей популяции бездомных собак радикальным путем, и даже устроили несколько акций протеста.Между тем власти заявляют, что животных изъяли лишь временно, чтобы провести стерилизацию и вакцинацию, и после вернут обратно в районы обитания. Это не убедило зоозащитников, которые распространяют кадры ужасного положения животных в муниципальных приютах. Власти обвинения опровергают.Тем временем общество в Грузии поделилось на две группы: одна – утверждает, что бездомных животных надо защищать, а вторая – указывает на важность безопасности людей и недопустимости увеличения популяции собак на улицах.А между темГодовая инфляция (март 2026 года к марту 2025 года) в Грузии составила 4,3% при целевом показателе 3%, сообщили в Национальной службе статистики "Сакстат" (Грузстат).Больше всего в марте цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (7,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,0%), на алкогольную и табачную продукцию (6,2%), в области здравоохранения (4,2%), транспорта (4,0%), образования (2,4%) и на коммунальные услуги (0,4%).Тем временем цены снизились на связь (4,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,2%), отдых и развлечения (1,5%), а также на одежду и обувь (0,8%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260403/gruziya-khochet-realnogo-strategicheskogo-partnerstva-s-ssha--papuashvili-297942468.html

https://sputnik-georgia.ru/20260402/kavelashvili-v-bratislave-o-chem-govorili-prezidenty-gruzii-i-slovakii-297931245.html

https://sputnik-georgia.ru/20260330/narmaniya-obyasnil-chem-obuslovlen-rost-tarifov-na-elektroenergiyu-v-gruzii-297875796.html

https://sputnik-georgia.ru/20260401/nalog-na-import-avtomobiley-v-gruziyu-uvelichivaetsya---podrobnosti-297911382.html

https://sputnik-georgia.ru/20260331/oppozitsiya-nachinaet-dvukhmesyachnuyu-kampaniyu-s-masshtabnoy-aktsiey-v-tbilisi-26-maya-297886158.html

https://sputnik-georgia.ru/20260401/ne-usyplyayut-a-vaktsiniruyut-i-sterilizuyut-gosagentstvo-o-bezdomnykh-sobakakh-v-gruzii-297906808.html

https://sputnik-georgia.ru/20260401/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-i-pochemu-dannye-statistiki-297887374.html

Робинзон Начкебия

