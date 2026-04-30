https://sputnik-georgia.ru/20260430/lider-parlamentskogo-bolshinstva-gruziyu-stremyatsya-prevratit-v-proksi-gosudarstvo-298371471.html

Лидер парламентского большинства: Грузию стремятся превратить в прокси-государство

Sputnik Грузия

По мнению депутата, Брюссель и "глубинное государство" намеренно подрывают экономическую стабильность Грузии в целях провокации социального взрыва 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T12:52+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

единое национальное движение

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1e/298371292_0:259:1688:1209_1920x0_80_0_0_2596d300ecdfe689316396183054f4e1.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Европейский союз, судя по его последним заявлениям, стремится превратить Грузию в прокси-государство, заявил лидер парламентского большинства, председатель фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия в эфире телеканала "Имеди".Представительство ЕС в Грузии 27 апреля выступило с заявлением по поводу нынешнего курса грузинских властей. По оценке дипломатов, этот курс отдаляет страну от пути к членству в ЕС, а постоянная и целенаправленная риторика против Евросоюза еще больше подрывает доверие к стремлению Грузии присоединиться к объединению. Дипломатическая миссия выступила с этим заявлением после встречи посла ЕС Павла Герчинского и главы МИД Маки Бочоришвили.По словам депутата, те же силы пытаются сделать Грузию экономически уязвимой, чтобы спровоцировать раздражение в обществе, что, по их мнению, должно способствовать развитию деструктивных процессов.В качестве примера он привел многочисленные тренинги для представителей грузинских НПО и оппозиции, которые, как утверждает Кирцхалия, периодически проводятся в стране внешними и внутренними силами с целью дестабилизации ситуации."Давайте вспомним тренинги сербского Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) и Аккермана, давайте вспомним и не забудем открытое письмо одного из представителей “глубинного государства” госпожи Лоры Торнтон о том, что эта темная сила должна сделать все возможное, чтобы каким-то образом ухудшить социальное положение в стране, каким-то образом бросить тень на каждый шаг вперед, который отражается на экономике", – заявил Кирцхалия.По его словам, теперь на сцену вышла новая фигура – Игорь Блажевич, который, как и его предшественники, проводит в Грузии тренинги.По информации телеканала "Имеди", революционный сценарий для грузинской оппозиции на этот раз якобы разрабатывает один из лидеров "Пражского центра гражданского общества" Игорь Блажевич. В апреле он провел очередной тренинг для представителей оппозиции, а всего подобных обучающих встреч, по данным СМИ, было более десяти.Кроме того, Служба государственной безопасности Грузии, по информации СМИ, располагает данными о планируемых и находящихся в подготовке беспорядках в стране, в том числе полученными от иностранных партнеров, и осуществляет соответствующее правовое реагирование.Кирцхалия также прокомментировал акцию "Альянса оппозиции", назначенную на 26 мая, в День независимости Грузии."Когда агентура вместе со своими хозяевами объявляет о митинге в День независимости страны, 26 мая, это просто обречено на провал, и все это становится смешным", — сказал Кирцхалия.По словам политика, радикалы объявили открытую войну Грузии, ее свободе, независимости и суверенитету.Лидер фракции "Грузинская мечта" также подчеркнул, что для достижения своих целей эти силы используют зарубежное финансирование, резолюции и ложную информацию.Альянс оппозицииВ начале марта девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении сменить в стране власть. В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

