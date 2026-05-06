https://sputnik-georgia.ru/20260506/natsbank-gruzii-uzhestochil-monetarnuyu-politiku-vpervye-za-dva-goda-298459141.html

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику впервые за два года

Нацбанк Грузии ужесточил монетарную политику впервые за два года

Sputnik Грузия

Ргулятор объяснил ужесточение политики обострением ситуации на Ближнем Востоке и перебоями в Ормузском проливе, которые спровоцировали глобальный рост цен на... 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T13:30+0400

2026-05-06T13:30+0400

2026-05-06T14:17+0400

экономика

грузия

новости

ближний восток

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, впервые с весны 2024 года увеличилась с 8 до 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания Комитета по монетарной политике.Аналитики и международные финансовые институты в начале года прогнозировали смягчение монетарной политики в Грузии уже с весны 2026 года на фоне предварительных ожиданий стабилизации инфляции и экономического роста.По данным комитета, это решение направлено на устойчивое удержание инфляционных ожиданий на целевом уровне."Умеренное ужесточение монетарной политики, в свою очередь, снижает риски эффектов второго порядка и направлено на то, чтобы после исчерпания шока со стороны предложения инфляция быстро вернулась к целевому уровню в 3%", – говорится в сообщении.При этом Комитет по монетарной политике отмечает, что если инфляционные шоки, вызванные геополитической ситуацией, затянутся еще больше или их масштаб усилит риски вторичных эффектов, ставка рефинансирования продолжит расти.Причиной повышения ставки Нацбанк называет обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке и длительные серьезные перебои в транспортировке через Ормузский пролив, которые привели к ускорению инфляции в глобальном масштабе."Резкий рост цен на сырьевые энергоресурсы на международных рынках уже отразился на ускорении инфляции в глобальном масштабе. В то же время геополитическая ситуация препятствует международным перевозкам и усиливает риски разрыва цепочек поставок. Это, в свою очередь, увеличивает производственные издержки, что может стать дополнительным источником инфляции", – отмечается в сообщении.По данным Нацбанка, прямой эффект указанного роста цен на нефть уже отразился на стоимости топлива и на грузинском рынке."В результате совокупности прямых и косвенных эффектов указанных шоков предложения в апреле общая инфляция отклонилась от уровня в 3% и составила 5,9%. В то же время в последнее время ускорились индикаторы относительно жестких цен, которые лучше отражают долгосрочные инфляционные процессы и инфляционные ожидания, что сделало риски второго раунда более заметными", – говорится в сообщении.Национальный банк Грузии подчеркивает, что, несмотря на острые геополитические шоки, экономика страны сохраняет устойчивость, а экономический рост по-прежнему остается высоким."Обновленный центральный сценарий НБГ предполагает завершение войны на Ближнем Востоке во втором квартале. Однако это допущение является условным и характеризуется высокой неопределенностью", – отмечает регулятор.По оценке Нацбанка, даже если деэскалация геополитической ситуации завершится до конца июня, сроки восстановления глобальных мощностей предложения все равно будут связаны с дополнительной неопределенностью.На фоне сохраняющейся неопределенности Нацбанк Грузии не исключает и негативный сценарий, при котором цены на международных рынках вырастут еще сильнее, а разрыв цепочек поставок примет более масштабный характер."В результате в Грузии также усилится инфляционный шок со стороны предложения, что усугубит эффекты второго порядка, и в конечном итоге инфляция окажется выше, чем в рамках центрального сценария", – отмечает Нацбанк.В то же время регулятор рассматривает и альтернативный сценарий, при котором в условиях быстрой деэскалации острой геополитической ситуации на Ближнем Востоке риски нынешних перебоев в глобальных цепочках поставок значительно снизятся. Это, в свою очередь, отразится на сокращении затрат на международные перевозки и в конечном итоге смягчит глобальное инфляционное давление.Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 17 июня 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260430/vklady-v-bankakh-gruzii-vyrosli-za-mesyats-298354320.html

https://sputnik-georgia.ru/20260501/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-mart-298385149.html

ближний восток

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ближний восток, национальный банк грузии