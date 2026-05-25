https://sputnik-georgia.ru/20260525/volskiy-nazval-glavnuyu-prichinu-krizisa-v-otnosheniyakh-gruzii-i-es-298811583.html

Вольский назвал главную причину кризиса в отношениях Грузии и ЕС

По мнению вице-спикера грузинского парламента, современная евробюрократия совершила критический отход от фундаментальных принципов, заложенных... 25.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-25T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Власти Грузии не меняли внешнеполитический курс страны, тогда как сам Европейский союз изменил свою политику, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в эфире программы "EURO Анатомия".Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине, а также стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.По его словам, бюрократия, которая сегодня управляет Европейским союзом, не подвержена изменениям, если только они не произойдут коренным образом через выборы."Власти меняются, приходят новые правительства, и, соответственно, меняется политика Евросоюза в отношении Грузии и в целом по отношению ко всему миру", — отметил Вольский.По словам депутата, при создании ЕС в основе объединения лежали принципы сотрудничества и формирования пространства благополучия для людей и государств. Однако, считает он, сегодня Евросоюз отошел от этих первоначальных принципов."Когда создавался ЕС, он основывался на развитии принципов сотрудничества, которые должны были сформировать пространство благополучия, где люди могли бы найти перспективы личного, семейного и государственного развития", – заявил Вольский.Нынешнее отношение Брюсселя к Грузии, по мнению вице-спикера, определяется геополитическими интересами, связанными с Россией и конфликтом на Украине.Он отметил, что сегодня подход Евросоюза к Грузии определяется не результатами различных исследований и оценок, а стремлением нанести поражение России или создать ей серьезные проблемы через Грузию.Вольский также заявил, что ситуация в мире может измениться, если ведущие международные игроки (Китай, США, Россия и Европейский союз) придут к пониманию необходимости переговоров вместо конфронтации.Вице-спикер призвал общество шире смотреть на происходящие процессы и учитывать геополитическую ситуацию на Южном Кавказе. В частности, он упомянул проект Зангезурского коридора и интерес США к транспортным маршрутам, которые могут связать Азию с западными рынками."Контроль и влияние на реальное географическое пространство являются задачей, к которой стремятся многие страны", – подчеркнул Вольский.В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвальском регионе, тем самым открыв "второй фронт" и подключившись к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, именно отказ от этого шага и вызвал охлаждение в отношениях с Западом.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной стал отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы прямое вовлечение страны в вооруженный конфликт.Позже правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Однако координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили работу, проделанную грузинскими властями.Власти Грузии отказались вводить собственные санкции против России, заявив, что от этого пострадал бы только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

